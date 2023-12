Miten jouluyrmy pehmitetään? Näillä viidellä kikalla tuhannet kulttuurialan ammattilaiset nostattavat joulumieltä

Tampereen teatteri kuvailee Last Christmas – Viimeinen joulu -esitystä älyvapaaksi pikkujoulushowksi.

Kulttuurialalla loppuvuosi on perinteisesti kiivasta aikaa. Tässä jutussa alan ammattilaiset kertovat rautaisimmat keinonsa jouluun nihkeästi suhtautuvien taivuttelemiseen.

Joulu lähestyy; eräille se on vuoden paras aika, toisille jotakin aivan muuta. Mistä joulumielen voi löytää? Esitimme kulttuurialan ammattilaisille kysymyksen: Miten saada jouluyrmy sulamaan? Tässä viisi toimivaksi todettua keinoa.

1. Annetaan yrmylle aikaa

Pitääkö joulusta innostua? Pakolla käännytystyö ei ainakaan onnistu. Tampereen teatterin johtajan Mikko Kannisen mukaan joulumieltä löytyy, kun on aikaa.

– Jouluyrmylle tehdään puolimauton sketsikokoelma, jossa ollaan yrmyjä joulua kohtaan, sanoo Kanninen.

Tänä vuonna teatterin ohjelmistossa on kaksi eri yleisöille suunnattua jouluesitystä: Charles Dickensin klassikko Saiturin joulu ja komedia Last Christmas – Viimeinen joulu.

Joulun alla yleisössä huomaa muutoksen.

– Ihmiset ovat jo asettuneet lomamoodiin, vaikka ovat vielä töissä. Joulunaikaan yleisö on rauhallisempi. Heillä ei ole kiirettä pois, ravintolassa viipyillään ennen ja jälkeen esityksen, Kanninen kuvailee.

2. Annetaan lasten hoitaa homma

Avaa kuvien katselu Nukketeatteri Sampon jouluesitykset ovat monelle jouluperinne. Kuva esityksestä Ihana joulu. Kuva: Uupi Tirronen / Nukketeatteri Sampo

Lasten ilo vie mukanaan jouluyrmynkin, uskoo helsinkiläisen Nukketeatteri Sampon tuottaja Anna Martikainen.

– Vaikka olisi synkkä päivä, kyllä siinä itsekin herkistyy, kun lapset tulevat katsomaan esitystä ja lähtevät salista silmät loistaen, iloisina ja onnellisina.

Aikuisen on vaikea olla lähtemättä mukaan tunnelmaan.

– Aikuiset vastaavat iloisesti lasten huomioihin, Martikainen kertoo.

3. Tarjotaan mallia läsnäolosta ja aitoudesta

Avaa kuvien katselu Esiintyjän aitous puhuttelee, uskoo muusikko Markus Pätsi. Kuva: Kalle Hautamäki

Oululaisen trubaduurin Markus Pätsin joulunalusaikaan mahtuu usein koko elämän kirjo. Viikonlopun ohjelmassa voi olla kirkkokonsertti, pikkujoulukeikka bändin kanssa, esiintyminen hautajaisissa ja syntymäpäivillä. Pätsi on tehnyt muusikon töitä jo kymmenkunta vuotta.

– Muusikolla on vastuu olla aidosti biiseissä sisällä. Trubaduuri on yksin, hän ei voi paeta mihinkään. On pakko olla läsnä. Se puhuttelee myös jouluyrmyä, kun hän huomaa, että esiintyjä uskaltaa olla aito, Pätsi uskoo.

4. Tarjotaan kepeyttä ja huumoria

Avaa kuvien katselu Uuden muotoilun joulumarketeja on järjestetty useina vuosina Turun Logomossa. Kuva: Mari Anttila

Joulun vihaaja saadaan paremmalle mielelle huumorilla, pilke silmäkulmassa, uskoo Uuden muotoilun yhdistyksen varapuheenjohtaja Anna Hormio. Yhdistys järjestää Uuden muotoilun joulumarketin Turussa sunnuntaina 17. joulukuuta.

– Esimerkiksi meidän tuotteemme ovat kepeitä, humoristisia, arjen ilahduksia, Hormio kuvailee omaa yritystään.

Hänen mukaansa ihmisille on tärkeää löytää paikallisia Suomessa valmistettuja tuotteita ja tukea joululahjaostoksilla pienyrittäjiä.

5. Annetaan jouluyrmyn olla

Avaa kuvien katselu Joulupukin kuuma linja saa koomikko Risto K. Järvisen hyvälle tuulelle. Kuva: Jape Grönroos

Aina ei jouluyrmyn päätä käännä mikään. Tämän on hoksannut ainakin koomikko Risto K. Järvinen, joka on tehnyt stand up -komiikkaa 20 vuotta.

– En tiedä miten jouluyrmy käännytetään. Portsarin toimesta ovella toivottavasti, naurahtaa Järvinen kysymykseen, kuinka joulunvihaaja saadaan innostumaan joulusta.

Koomikko Järvinen myöntää olevansa itsekin hieman jouluyrmy. Oman joulun kohokohta on katsoa jo aikuisen tyttären kanssa Joulupukin kuumaa linjaa.

– Lapset suoruudessaan ovat parasta viihdettä ikinä: Oletko ollut kiltti, kysyy pukki, johon lapsi vastaa: En. Pukin tekonauru saa hyvälle tuulelle.

Oletko itse jouluyrmy? Mikä saa joulumielesi heräämään? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 17. joulukuuta kello 23:een saakka.