Julkkisten kasvoilla lupaillaan nopeaa rikastumista – Helsinkiläinen eläkeläisrouva menetti nettihuijauksessa 17 000 euroa

– Niin meni rahat, että tänään täytyy syödä puuroa ja huomenna syön lunta ja juon vettä päälle. Ja kauan pitää pulloja ja tölkkejä palautella kauppaan, manaa helsinkiläinen eläkeläisrouva, joka haksahti verkkohuijaukseen alkusyksystä.

Helsinkiläisrouva ei halua virhearviointejaan lähipiirinsä tietoon ja esiintyy sen takia nimettömänä. Uhrin henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Hän törmäsi syyskuussa verkkovideoon, jossa näytti siltä, että Puoli seitsemän juontaja Mikko Kekäläinen haastattelisi mediapersoona Maria Veitolaa.

Palasista kokoon kursitun verkkovideon sanoma oli, että kryptovalutalla voi rikastua nopeasti ja vaivattomasti. Videon yhteydessä olleen linkin kautta rouva päätyi puhelimessa juttusille kielitaitoisen miehen kanssa, joka kärsivällisesti opasti eteenpäin.

Avaa kuvien katselu Rikolliset hakevat lisää uskottavuutta julkkisten kasvoilla ja nimillä. Todellisuudessa Mikko Kekäläinen ei ole koskaan haastatellut Maria Veitolaa kryptovaluutoista. Kuva: grafiikka, Illusia Sarvas

Eikä aikaakaan, kun mies sai luvan asentaa etäohjelman rouvan tietokoneeseen. Kun yksissä tuumin oli kirjauduttu rouvan pankkeihin, nostivat konnat ensimmäisen pankin tililtä liki kolmetuhatta euroa selvää rahaa.

Toisessa pankissa tuhannen euron luottorajaan oli lyöty nolla perään. Yhteensä uhrilta hävisi rahaa liki 17 000 euroa.

Nyt huijattu on saanut maksettua hänen nimissään otetun lainan, joten korkomenot eivät enää juokse. Rahojen takaisin saamisesta on hyvin vähän toivoa.

Kun raha on huijattu tililtä, ota heti yhteys pankkiin – nopeus ratkaisee

Aluksi kaikki näytti kuitenkin erittäin lupaavalta. 250 euron minimisijoitus kryptovälittäjän kaupankäyntisovellukseen näytti poikineen heti ensimmäisenä viikonloppuna yli 600 euroa.

– Summa näkyi tietokoneeni näytöllä ja käyrät liikkuivat. Se oli niin uskottavaa!

Hetkessä moninkertaistunut summa ei herättänyt uhrissa epäilyjä.

– Päin vastoin: tuli sellainen vautsi-olo, että kyllä nämä kryptojutut ovat sittenkin totta!

Avaa kuvien katselu Juontaja Ella Kannisen kasvot on syksyn kuluessa liitetty pidätyskuviin, ja otsikot ovat huomiota herättäviä. Todellisuudessa Kannisella ei ole keskeneräisiä oikeusjuttuja tai salaista ohjelmistoa kryptovaluuttavoittojen takaamiseksi. Huijarit vain hyödyntävät häikäilemättömästi suurelle yleisölle tuttujen hahmojen kuvia. Kuva: kuvankäsittely, Illusia Sarvas

Ennen vanhaan pyramidihuijauksissa uudet uunotettavat pidettiin tyytyväisinä aiemmin mukaan lähteneiden rahoilla, joista ripoteltiin näennäisiä tuottoja. Nykyään ei tarvita edes aitoja euroja; riittää, että rikolliset osaavat koodata riittävän toimivan näköisen nettisivuston. Eli vastakkain ovat hyväuskoinen suomalainen ja taitava huijari jossain rajojemme ulkopuolella.

Poliisi kehottaa toimimaan nopeasti, kun tilanne selviää.

– Kun huomaa, että on tullut huijatuksi ja rahaa lähtee tililtä, niin ensimmäisenä täytyy ottaa pankkiin yhteyttä, kehottaa Helsingin poliisin petostoiminnon vetäjä, rikostarkastaja Simo Siltamäki.

Avaa kuvien katselu Nopeus on valttia huijauksen selvittämisessä. - Kun rahat lähtevät tililtä, niin välittömästi yhteys pankkiin, neuvoo Helsingin poliisin petosryhmän vetäjä, rikostarkastaja Ismo Siltamäki. Kuva: Mohamed Sharif El Bouari

Pankki pystyy joissain tapauksissa pysäyttämään rahaliikenteen. Sen jälkeen on syytä tehdä poliisille tutkintapyyntö asiasta.

– Vaikka tuntuisi siltä, että huijauksia on paljon, niin poliisissa sarjoitamme niitä ja osa pystytään selvittämäänkin. Kansainvälistä rikollisuuttahan tämä on, Siljamäki toteaa.

”Älä koskaan anna rahaa kellekään, jota et ole henkilökohtaisesti tavannut!”

Euromääräisesti verkkohuijaukset tuplaantuivat tammi-kesäkuussa edellisvuotiseen verrattuna. Ovatko suomalaiset tyhmentyneet vai ovatko rötöstelijät vain tulleet kierommiksi?

– Emme ole tulleet tyhmemmiksi, vakuuttaa Finanssialan etujärjestön turvallisuusjohtaja Niko Saxholm.

Rikosten tekotavat ovat vain parantuneet. Konnat pystyvät erittäin hyvin käyttämään hyväkseen tekniikan tuomia mahdollisuuksia. Huijaukseen johdattelevat tarinat ovat uskottavia.

Avaa kuvien katselu Maalaisjärjellä pärjää pitkälle - Älä koskaan anna rahaa ihmiselle, jota et ole henkilökohtaisesti tavannut, muistuttaa Finanssialan infra- ja turvallisuusjohtaja Niko Saxholm. Kuva: Mohamed Sharif El Bouari

– Huijaussivustot ovat niin uskottavia, että asiantuntijankin täytyy katsoa pari kertaa, että löytää niistä virheet, Saxholm myöntää.

Hyvät tarinat ja uusi tekniikka voivat hämätä, mutta maalaisjärjellä pystyy huijaukset välttämään.

– Minulla on vanha ja hyvä neuvo. Kun joku tarjous tai vaikkapa rakkaus, on liian hyvää ollakseen totta, niin täytyy miettiä kahteen kertaan. Toinen hyvä neuvo on, että älä koskaan anna rahaa sellaiselle ihmiselle, jota et ole henkilökohtaisesti tavannut, opastaa Saxholm.

Tekniikka kehittyy, mutta maalaisjärjellä pärjää: tunnistaudu vain pankin sivuille

Huijausten tuotekehittely on jatkuvaa. Yksi tuoreimmista on hätäviesti lapselta vanhemmalle, jossa väitetään, että lapsen puhelin on rikki.

Yhdysvalloissa on jo siirrytty tekstiviestistä ääniviestiin: huijarit pystyvät nappaamaan riittävästi lapsen ääntä vaikkapa tiktok-videosta, jolloin tekoälyn avulla syntyy aidolta kuulostava puhelu.

Näin joulun alla huijarit iskevät hyvin todennäköisesti joululahjapakettien liikkeisiin. Kun lahjan uskotellaan olevan hakoteillä, on rikollisen helppo manipuloida hätääntynyt lähettäjä tai vastaanottaja antamaan liikaa tietoa itsestään.

Tämä tarkoittaa siis vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun niillä on tunnistautuduttu, ei pankilla tai muulla rahaa liikuttelevalla taholla ole mitään syytä epäillä huijausta.

Avaa kuvien katselu Lapsen hädällä on helppo huijata. - Jos tässä lukisi äidin sijaan isä, voisin viestiin vastatakin, arvelee Puoli seitsemän toimittaja Matti Toivonen. Kuva: Jari Pussinen, kuvankäsittely Illusia Sarvas

Epäilyttävään linkkiin ei siis kannata kirjautua. Linkkejä tarjotaan tekstiviesteillä tai muilla viestipalveluilla sekä myös sähköposteissa.

Pankit sen sijaan viestivät ainoastaan oman verkkosivunsa kautta. Muualle ei kannata kirjautua, ellei ole sataprosenttisen varma, kenen tai minkä tahon kanssa asioi.

Helpoiten rahanarvoista tietoa livahtaa roistoille, kun maksukortin vanhentuneiksi väitettyjä tietoja naputtelee automaattiohjauksella verkkokaupalta näyttävään palveluun.

Kannattaa siis olla hereillä. Siihen kannustaa myös uhri.

– Jos näette jotain uskomatonta, älkää koskaan haksahtako. Tavis ei voi rikastua kuin työllään. Jos silläkään.

Katso Puoli seiskan juttu 17 000 euron nettihuijauksesta tästä:

Millaisia kokemuksia sinulla on nettihuijauksista? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 12.12. klo 23 mennessä.

Lisää aiheesta

Romanssihuijarit ovat jo valjastaneet tekoälyn käyttöönsä

Opi tunnistamaan viisi yleisintä digihuijausta ja toimi näin, jos menit jo vipuun