Turussa kehitetty syöpälääke tuo toivoa potilaille, joihin muut hoidot eivät tehoa

Lähes puolella lääkettä saaneista potilaista syöpäsolut hävisivät osittain tai kokonaan. Tavoitteena on hakea lääkkeelle myyntilupaa vuonna 2025.

Turussa kehitetystä syöpälääkkeestä, bexmarilimabista on saatu jopa odotettua parempia tuloksia.

Lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticalsin uusimmat testitulokset julkistettiin viikonloppuna syöpäkonferenssissa San Diegossa. Uusia tutkimustuloksia osattiin odottaa, ja yhtiön osakekurssi on kohonnut viimeisen kuukauden aikana vajaat 30 prosenttia.

– Odotusarvo tietenkin oli, että lääke tehoaa, mutta tulokset ovat olleet parempia kuin osasimme edes kuvitella. Tämä lääke yhdistettynä nykyisiin hoitomenetelmiin tulee olemaan ratkaiseva askel vakavan taudin hoidon parantamiseksi, yhtiön toimitusjohtaja Markku Jalkanen uskoo.

Iso osa potilaista parani

Tutkimuksessa lääkettä annettiin 28 potilaalle, jotka sairastavat pahalaatuista leukemiaa ja joille muut hoitomenetelmät eivät ole tehonneet.

Potilaille annettiin kaksoishoitona bexmarilimabia yhdistettynä sairauden perushoitoon kuuluvaan atsasitidiiniin. Kaksoishoito tehosi myös vaikeasti sairaisiin potilaisiin, jotka eivät olleet hyötyneet aiemmista hoidoista.

28 potilaan joukosta lähes puolella havaittiin täydellinen tai osittainen hoitovaste, eli syöpäsolut hävisivät osittain tai kokonaan. Lääkeyhdistelmä oli myös hyvin siedetty.

Avaa kuvien katselu Bexmarilimab aktivoi elimistön omia terveitä soluja ja auttaa niitä tuhoamaan syöpäsolut. Kuva: Johanna Manu / Yle

Lääke käyttöön jopa parissa vuodessa

Ennen myyntiluvan saamista lääkkeen on läpäistävä kolme eri tutkimusvaihetta, joissa koehenkilöiden määrää kasvatetaan.

Nyt julkaistut tutkimustulokset liittyvät ensimmäiseen tutkimusvaiheeseen.

– Tyypillisesti ensimmäisessä tutkimusvaiheessa halutaan varmistua siitä, että lääke on turvallinen. Yllättäen saimme jo tässä vaiheessa hyvät tehotulokset, Markku Jalkanen kertoo.

Lääke etenee nyt toiseen tutkimusvaiheeseen, joka on tässä tapauksessa nopea toteuttaa.

– Tavoitteena on päästä kiihdytettyyn hyväksyntään, joka on viranomaisilla tapana tilanteessa, jossa on erittäin vähän hoitomahdollisuuksia. Kun puhutaan tämän tyypin leukemiasta, heillä ei todella ole vaihtoehtoja, Jalkanen luonnehtii lääkkeen merkitystä.

Tällä hetkellä näyttää realistiselta, että lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa vuonna 2025, jolloin se voisi olla yleisesti käytössä vuonna 2026.

Lupaavat tutkimustulokset ovat tehneet turkulaisesta Faronista kansainvälisesti kiinnostavan yhtiön. Jalkanen myöntää käyneensä keskusteluja kumppanuuksien löytämiseksi.

– Nyt saadut tulokset tulevat kiihdyttämään näitä keskusteluja. Olemme valmistautuneet siihen, mutta en osaa ennakoida, mitä tapahtuu ja milloin.