Brenda Leen jouluklassikko nousi listakärkeen 65 vuotta julkaisun jälkeen – ”Tuntuu epätodelliselta”, laulaja kertoo Ylelle

Brenda Leen joulukappale Rockin' Around The Christmas Tree on noussut Yhdysvaltojen singlelistan ykköseksi 65 vuotta julkaisun jälkeen.

Lee rikkoi samalla useita ennätyksiä. Laulaja on esimerkiksi vanhin listaykköseksi yltänyt artisti 78-vuotiaana.

Kappaleesta on tehty nyt myös ensimmäistä kertaa musiikkivideo. Sen voi katsoa Youtubesta.

Brenda Lee oli suosionsa huipulla 1950- ja 60-lukujen taitteessa.

Lee vastaa puheluun kotonaan Yhdysvalloissa. Hän on häkeltynyt ykkössijan valloittamisesta.

– Tuntuu epätodelliselta. Laulajana sitä unohtaa, kuinka vanhoja kappaleet ovat.

Kun Rockin' Around The Christmas Tree nauhoitettiin, Lee oli vasta 13-vuotias. Hän muistelee, että nauhoitus tehtiin Nashvillessä kesällä, että se saatiin julkaistua talvella.

Kappaleen kirjoitti Johnny Marks, joka on tehnyt lukuisia joululauluja kuten Petteri Punakuonon.

– Olen iloinen, että sain laulaa juuri tämän kappaleen. En olisi koskaan uskonut, että siitä tulee minun nimikkokappaleeni.

Lee uskoo, että kappaleen taika piilee siinä, että sitä voi laulaa kuka tahansa.

Joulukappaleet uudessa nosteessa

Viime vuosina vanhat joulukappaleet ovat nousseet uuteen suosioon. Listakuninkuudesta käyvät perinteisesti kisaa Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You ja Whamin Last Christmas.

Listoille ovat löytäneet tiensä vieläkin vanhemmat joulukappaleet kuten Bobby Helmsin Jingle Bell Rock ja Andy Williamsin It's The Most Wonderful Time Of The Year. Yhtenä syynä kappaleiden uuteen suosioon on Tiktok, jossa ihmiset käyttävät niitä videoidensa taustalla.

Lee uskoo, että joulukappaleet ovat suosittuja myös sen takia, että maailmantilanne on niin vaikea.

– Joulukappaleita kuunnellessa ihmiset voivat irrottautua arkipäivän vaikeuksista ja saada hetkeksi hyvän mielen.

Brenda Lee lauloi ensimmäisen rakkausballadin I'm sorry niin nuorena, ettei ollut ehtinyt käydä ennen levyttämistä kertaakaan edes deiteillä.

Lämppärinä The Beatles

Brenda Lee on yksi viime vuosituhannen menestyneimmistä amerikkalaisartisteista. Hänen levyjään on myyty yli sata miljoonaa kappaletta.

Laulaja lienee yksi harvoista artisteista, jonka lämmittelijänä on toiminut The Beatles. Tämä tapahtui 1960-luvun alussa.

– John Lennon oli heistä läheisin minulle. Me kaikki olimme uusia bisneksessä, mutta yritimme tehdä parhaamme ja saimme tukea toisiltamme.

Lee on jo eläkkeellä, mutta hän osallistuu silloin tällöin hyväntekeväisyystapahtumiin. Laulamista hän ei ole kokonaan unohtanut.

– Välillä menen kylpyhuoneeseen ja laulan kovaa sydämeni kyllyydestä, Lee paljastaa.

Kuunteletko sinä vanhoja joulukappaleita?