Kuolleet lehdet sai Golden Globe -ehdokkuuden – myös Alma Pöystille ehdokkuus

Aki Kaurismäen elokuva Kuolleet lehdet on saanut Golden Globe -ehdokkuuden parhaan ei-englanninkielisen elokuvan-sarjassa. Suomalaisilla on syytä juhlaan, sillä myös Alma Pöysti nappasi ehdokkuuden. Hän on ehdolla parhaana naisnäyttelijänä musikaali- ja komediasarjassa.

Kyse on maailman toiseksi seuratuimmasta elokuva- ja tv-palkinnosta Oscarien jälkeen. Golden Globe -kisa ratkeaa tammikuun 7. päivä, ja lopullinen voittajalista on ennakoinut perinteisesti menestystä Oscar-kisoissa.

Avaa kuvien katselu Kuolleet lehdet oli pariisilaisen elokuvateatterin ohjelmistossa syyskuussa 2023. Kuva: Juha Nurminen

Kuolleet lehdet on saanut laajalti kiitosta maailmalla. Elokuva voitti Cannesin elokuvajuhlien tuomariston palkinnon (Prix du jury) toukokuussa 2023. Se on festivaalin kilpasarjan kolmanneksi tärkein tunnustus.

Elokuvaa on esitetty kymmenissä maissa, ja marraskuussa Kuolleet lehdet sai teatterilevityksen muun muassa Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Suomessa Kuolleet lehdet on rikkonut Kaurismäen aiemmat ennätykset, ja elokuva on kerännyt tähän mennessä noin 230 000 katsojaa. Se on lisäksi jo nyt vuoden 2023 katsotuin kotimainen elokuva.

Kaurismäen elokuva valittiin Suomen Oscar-ehdokkaaksi syyskuussa, ja tammikuussa selviää, pääseekö elokuva viiden lopullisen ehdokkaan joukkoon parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa.

