Kiinteistöriita paisuu: Lähi-Tapiola voi vaatia Lahdelta kaupunginsairaalan kaupan purkua tai vahingonkorvauksia virheistä

Lahden entisen kaupunginsairaalan kiinteistön lähes 100 miljoonalla ostanut Lähi-Tapiola on havainnut kiinteistössä lukuisia virheitä. Kaiken lisäksi päävuokralainen suunnittelee lähtöä.

Lähi-Tapiola uhkaa Lahden kaupunkia kiinteistökaupan purkamisella tai vahingonkorvauksilla. Kyse on 96 miljoonan euron arvoisesta kiinteistökaupasta, jonka Lähi-Tapiola ja Lahden kaupunki tekivät vanhasta kaupunginsairaalan kiinteistöstä toissakesänä.

Lähi-Tapiolan omistama kiinteistöyhtiö on lähettänyt asianajajansa välityksellä vaatimuskirjeen joulukuun alussa Lahden kaupungille. Asiasta kertoi ensin Etelä-Suomen Sanomat.

Rakennuksessa on vuokralaisena Päijät-Hämeen hyvinvointialue, jonka kanssa on tehty erillinen vuokrasopimus.

Nyt Lähi-Tapiola on saanut tietoonsa, että hyvinvointialue harkitsee vuokrasopimuksen irtisanomista ja uusien tilojen hankkimista. Lähi-Tapiola epäilee, että Lahden kaupunki on tiennyt lähtöaikeista ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Se myös epäilee, että kaupunki on tiennyt, että kiinteistö ei ole vastannut hyvinvointialueen tarpeita.

Puutteita vesieristyksessä, viemäröinnissä ja ilmanvaihdossa

Jos hyvinvointialue lähtee kaupunginsairaalan kiinteistöstä, Lähi-Tapiola aikoo esittää kaupungille kaupan purkua ja/tai vahingonkorvauksia.

Lähi-Tapiolan mukaan kauppaa ei olisi tehty, jos kaupunki olisi tiedottanut hyvinvointialueen lähtöaikeista tai tyytymättömyydestä. Sen sijaan kaupunki vakuutti kauppakirjassa, että rakennukset soveltuvat niissä harjoitettuun toimintaan eikä kaupunki ole jättänyt kertomatta mitään olennaista tietoa ostajalle.

Lähi-Tapiola on reklamoinut kaupungille rakennuksen virheistä ensimmäisen kerran jo viime keväänä. Nyt joulukuun 1. päivälle kirjatussa kirjeessä kerrotaan myös uudesta vahingosta. Ostajan alustavien tutkimusten perusteella rakennuskompleksin perusmuurin vesieristykset ovat puutteellisia. Ulkoseinän ulkopuolella ei ole vesieristystä tai salaojia ollenkaan.

Puutteellisista vesieristyksistä johtuvat vuotovauriot ja niistä aiheutuvat vahingot on havaittu marraskuun puolivälissä. Jos koko kiinteistön perusmuurin vedeneristys ja salaojat joudutaan rakennuttamaan, nousee vahingon hinta Lähi-Tapiolan mukaan miljoonaan euroon.

Aiemmin ostaja on reklamoinut siitä, että päärakennuksen alakattopaneelit putoavat. Vahingon kustannukset ovat Lähi-Tapiolan tämänhetkisen laskelman mukaan miljoona euroa. Lisäksi rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia, kosteusvaurioita ja virheitä kaapeloinnissa.

Myös viemärit ovat syöpyneet erittäin huonoon kuntoon eikä niiden korjaaminen ole välttämättä edes mahdollista.

Kaupunki kiistää harhaanjohtamisen

Lahden konserni- ja tilajaoston puheenjohtajan Jorma Ratian (ps.) mukaan kaupunki kiistää salanneensa tai toimineensa epäluotettavasti kaupassa.

Hän muistuttaa, että Lähi-Tapiolalla on ollut omat rakennustekniset asiantuntijansa mukana kaupassa. Rakennuksesta on myös tehty kuntotutkimus, joka on ollut Lähi-Tapiolan käytettävissä.

Ratian mukaan kiinteistössä ei ole todettu sisäilmaongelmia kaupantekohetkellä. Ratia kertoo, että kaupunki on vastannut Lähi-Tapiolan reklamointiin jo toukokuussa.

– Oman lakimiesjärkeni mukaan osa virheistä on sellaisia, jotka kuuluvat ostajan selonottovelvollisuuksiin, osasta täytyy päästä ratkaisuun neuvottelemalla. Kokonaisuuden kannalta neuvottelun alaisilla virheillä ei ole käytännön merkitystä, jos ajattelee minkä suuruisesta kaupasta on kyse, sanoo Ratia.

Ratian mukaan Lähi-Tapiola ei vastannut kaupungin vastineeseen, vaan palasi asiaan nyt joulukuussa uusimalla valituslistansa sillä lisäyksellä, että se epäilee kaupungin tienneen hyvinvointialueen lähtöaikeista.

– Väite on mitä kummallisin. Meille ei ole koskaan kukaan ilmoittanut, etteikö kiinteistö olisi soveltunut ja soveltuu edelleenkin hyvinvointialueen tarpeisiin. Vielä kummallisemmaksi tämän tekee se, että Lähi-Tapiola ja hyvinvointialue solmivat uuden vuokrasopimuksen, kun kauppa aikoinaan hyväksyttiin.

Yle ei tavoittanut maanantaina Lähi-Tapiolan edustajaa kommentoimaan asiaa.

Yle on tehnyt tietopyynnön Lahden kaupungille kaupunginsairaalan kiinteistön kauppakirjasta. Lahden kaupunki toimitti Ylelle kauppakirjan ja 10 kappaletta liitteitä lukuun ottamatta yhden liitteen kuutta sivua.

Salattu liite sisältää kaupungin mukaan kiinteistön myyjän vastauksia ostajan kysymyksiin due diligence -vaiheessa. Due diligence -vaihe tarkoittaa prosessia, jossa ostaja tarkastaa ostettavan kohteen riskejä ja mahdollisuuksia yksityiskohtaisesti. Yle aikoo valittaa päätöksestä.