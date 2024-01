Oletko menossa TETiin? Ylen Uutisluokka koosti viisi vinkkiä paikan hakemiseen

Yläkoululaiset käyvät viimeisinä peruskouluvuosinaan tutustumassa työelämään. Uutisluokka etsi vastauksia kysymyksiin TETiin hakemisesta.

1. Mieti, mitä itse haluat tehdä

Monilla voi olla tilanne, että ei vielä tiedä, mihin haluaa TETiin. Se on kuitenkin hyvä tapa tutustua erilaisiin työtehtäviin, mitä ei välttämättä edes tulisi ensimmäisenä mieleen.

Ensin kannattaa miettiä, mikä ala tai työpaikka kiinnostaisi. Ei kannata hakeaa TET-paikkaa, joka ei lähtökohtaisesti kiinnosta.

2. Etsi tietoa ja kysele aktiivisesti

Helpompia paikkoja saattavat olla isot yritykset, sillä niillä on eniten resursseja ohjata työlämään tutustujaa. Ideoita tai TET-paikkoja voi kysellä myös perheenjäseniltä, sukulaisilta ja tuttavilta.

Omalta opoltaan voi myös pyytää aina apua. Esimerkiksi Lahdessa neuvoja voi kysyä Ohjaamosta.

Tietoa voi löytyä myös netistä. Esimerkiksi Päijät-Hämeen koululaisille on TET-sivusto, jolle on listattu TET-paikkoja ja jolla 8.- 9.-luokkalaiset kertovat kokemuksistaan niissä. Tänä vuonna on avattu myös uusi TET-verkkopalvelu.

Nuorille muun muassa työvalmennusta tarjoavan Ohjaamo Lahden koordinaattori Neea Ovaskainen muistelee lämmöllä omia TET-kokemuksiaan.

3. Älä jätä hakemista viime tinkaan.

TET-paikkaa kannattaa lähteä kysymään hyvissä ajoin. Hyvä aika olisi pari kuukautta ennen tutustumisjaksoa, sillä työnantaja tietää jo, mitä tuolloin tapahtuu ja pystyy suunnittelemaan TET-jaksoa.

Jos jättää ihan viime tinkaan ja käy samalla viikolla kysymässä, voi olla, ettei paikkoja enää löydy.

4. Kerro nämä asiat työnantajalle

TET-paikkaa hakiessa kannattaa esitellä itsesi ja kertoa, miksi olet lähestymässä työnantajaa. On hyvä kertoa omista vahvuuksista ja siitä, mitä jo osaa tehdä tai mitä haluaa oppia.

Salpausselän koulun opinto-ohjaaja Suvi Pölönen oli yläkouluikäisenä kahdesti TETissä päiväkodissa.

5. Anna itsestäsi hyvä kuva

Hyvän vaikutelman itsestään voi antaa jo hakuvaiheessa. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että tulee ajoissa paikalle tai tai soittaa siihen aikaan kun on sovittu. Ylipäätään se, että ottaa yhteyttä hakee aktiivisesti TET-paikkaa, tekee varmasti myönteisen vaikutuksen työnantajaan.

Reipas ja iloinen asenne on hyvän ensivaikutelman lähtökohta. Kannattaa olla oma itsensä ja muistaa hyvät käytöstavat.

Tutustumisjakson aikana säväyksen voi tehdä olemalla oma-aloitteinen ja kysymällä, mitä työpaikalla voi tehdä ja missä auttaa.

Vinkit antoivat Ohjaamo Lahden koordinaattori Neea Ovaskainen, Salpausselän koulun opinto-ohjaaja Suvi Pölönen ja Salpausselän koulun matematiikanopettaja Jouni Simberg.

Työryhmä: Hemmo Lepo, Tiia Ahonen, Ruut Widgren, Onni Virtanen, Lydia Lehtinen, Veera Tuominen, Katariina Taavila, Eemil Kallunki, Anton Korkiakoski, Niko Pitkänen, Jamina Asp, Max Lindroos, Eemeli Aaltoluoto, Niilo Sneck, Laura Ilmonen, Juuso Mäkelä, Elli Moilanen, Aatu Koskelo, Lennart Salokorpi ja Elia Risu / Salpausselän koulun Yle Uutisluokka, Sini Ojanperä / Yle Uutiskummi.

Yle Uutisluokka on mediakasvatustoimintaa, jossa nuoret tekevät uutisia omista aiheistaan.

Millaisia muistoja sinulla on työelämään tutustumisesta? Voit keskustella aiheesta 16.1.2023 kello 23 asti.