Sadat historialliset esineet palautuvat kotiseudulleen – jo viides museo luovuttaa kokoelmansa saamelaisille

Pohjois-Pohjanmaan museon saamelaisesineiden kokoelma on säästynyt museon palosta ja sodanaikaisesta pommituksesta. Sen vanhin esine on 1730-luvulta.

Oulussa toimiva Pohjois-Pohjanmaan museo aikoo lahjoittaa saamelaiskokoelmansa takaisin Saamenmaalle, Saamelaismuseo Siidaan. Yhteensä noin 450 tavaran palauttamista ollaan parhaillaan valmistelemassa.

Kokoelmassa on saamenpukuja, käyttötavaroita ja yksi korvakota, joita on koottu aikoinaan Utsjoelta, Inarista ja Enontekiöltä. Palauttaminen tehdään muutamassa osassa, ja ensimmäiset tavarat palautetaan tammikuussa.

Saamelaismuseo Siidassa iloitaan siitä, että tavarat palautuvat takaisin niiden kotiseudulle.

– Se on tärkeää meille saamelaisille. Pääsemme yhteyteen esivanhempiemme tavaroiden kanssa, joita he ovat käyttäneet ja tehneet, iloitsee Siidan museojohtaja Taina Pieski.

Avaa kuvien katselu Saamelaismuseo Siidan johtaja Taina Pieski iloitsee, miten museoissa on alettu ymmärtää museoesineiden palauttamisen merkitys. Kuva: Sáárá Seipiharju / Yle

Hyvä aika luopua saamelaisesineistä

Pohjois-Pohjanmaan museo tulee olemaan viides museo, josta saamelaisten esineitä palautetaan takaisin Saamenmaalle. Päätös palauttamisesta alkoi syntyä, kun Vapriikki ja Suomen kansallismuseo palauttivat omia saamelaisesineistöjään. Myös Hämeenlinnan kaupungin museo sekä Metsämuseo Lusto ovat palauttaneet omia saamelaiskokoelmiaan Saamelaismuseo Siidalle.

Pohjois-Pohjanmaan museon vanhin saamelaisesine on peräisin 1730-luvulta, kertoo museon intendentti Eija Konttijärvi. Kansanperinteen kerääjä ja kirjailija Samuli Paulaharju kulki ympäri Saamenmaata keräämässä tavaroita 1900-luvun alkupuolella.

– Syy, miksi esineet ovat olleet meillä niin pitkään, on varmaan se, että museo halusi kunnioittaa Paulaharjun työtä. Meillä oli museon kolmannessa kerroksessa Lappi-osasto, jossa esineet olivat nähtävillä.

Kokoelmaa on ajan saatossa voinut verottaa sekä tulipalo että sota. Museo paloi vuonna 1929, ja vuonna 1940 toisen maailmansodan aikaan palopommi osui museorakennukseen. Konttijärvi ei osaa kertoa, kuinka paljon esineistöä on alun perin ollut, mutta nykykokoelmissa saamelaisesineitä on noin 450.

– Tekstiilejä on noin 150 ja loput 300 kovemmista materiaaleista tehtyjä esineitä.

Nyt on hyvä aika luopua saamelaisten esineistä, sillä nykyinen museorakennus on myyty ja museo joutuu muuttamaan, kertoo Konttijärvi. Tekstiilit luovutetaan tammikuussa ja muu esineistö myöhemmin, mahdollisesti syksyllä.

– Eihän tämä ole enää tätä päivää, että meillä on saamelaisesineistöä, sanoo Konttijärvi.

Euroopassa on herätty tavaroiden palauttamiseen

Saamelaisten vanhoja esineitä on museoissa ympäri Eurooppaa. Saamelaismuseo Siidassa tehdään töitä sen eteen, että ne palautuisivat takaisin kotiseudulle. Vuonna 2022 Suomen kansallismuseo teki merkittävän esinepalautuksen luovuttaessaan 2 200 tavaraa Saamenmaalle.

Työ kulttuuriomaisuuden palauttamisen eli repatriaation eteen jatkuu edelleen. Repatriaatio pohjautuu siihen, että alkuperäiskansat saavat yhteyden omien esivanhempiensa esineiden kanssa, sanoo saamelaismuseon johtaja Taina Pieski.

– Palautuksista on syntynyt iso kansainvälinen ilmiö. Ajattelemme, että Euroopassa olemme esikuvia tässä asiassa, mutta itse asiassa alkuperäiskansojen esineiden kohdalla asia ei ole näin. Australiassa, USA:ssa ja Kanadassa ollaan paljon edempänä Eurooppaa, kertoo Pieski.

Pieski paljastaa, että neuvotteluja käydään jo monen eurooppalaisenkin museon kanssa esineiden palauttamisesta saamelaistensa haltuun.

– On mahdollista, että ensi vuonna saamme lisää palautuksia. Valitettavasti, en voi vielä kertoa niistä tarkemmin.

Neuvottelut ovat pitkiä, ja monesti maan hallitus tekee lopullisen päätöksen esineiden palauttamisesta toiseen maahan.

Pieski kertoo, että Saamelaismuseo Siida on usein ollut aloitteentekijä palauttamisprosessissa. Hän kuitenkin näkee muutoksen tapahtuneen tässäkin asiassa.

– Eurooppalaisissa museoissa on itse herätty siihen, mitä esineiden palauttaminen tarkoittaa eettisen toiminnan näkökulmasta, että keille nämä tavarat kuuluvat. Maailma on muuttunut, ja se on mielestäni ilahduttava kehityssuunta, sanoo Pieski.