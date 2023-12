Behm kahmi eniten Emma-ehdokkuuksia – ”Vuoden tuottaja -ehdokkuus tuntuu tärkeimmältä”

Behm keräsi eniten Emma-palkintojen ehdokkuuksia. Hän on ehdolla kuudessa ehdokassarjassa: vuoden albumi, vuoden artisti, vuoden pop, vuoden biisi, vuoden tuottaja ja vuoden kotimainen artisti/yhtye (yleisöäänestys).

Emma-ehdokkaat julkistettiin tiistaina Helsingissä.

Behmin kakkosalbumi Merkittävät erot julkaistiin syyskuussa. Laulaja teki historiaa vuonna 2021, kun hän voitti seitsemän Emma-palkintoa.

Viidessä sarjassa ehdolla ovat Alma ja Kuumaa-yhtye. Neljään ehdokkuuteen ylsivät Jami Faltin, Lauri Haav, Ibe, Käärijä ja Stam1na.

Behm kertoo Ylelle, että huomionosoituksista tärkeimmältä tuntuu vuoden tuottaja -ehdokkuus. Hän toimi levyllään vastaavana tuottajana.

– Olen tehnyt levyä kotona keittiön pöydällä kuulokkeiden kanssa. Tämä on tosi kotikutoinen. Se tuntuu tosi tärkeältä. Toivon, että se inspiroi tosi paljon nuoria naisia tekemään tuotantoja.

Tuottajan tehtävä oli raskas.

– Se oli ihan hirveää, en voi suositella kenellekään. Tosi uuvuttavaa. Totta kai jälkikäteen myös palkitsevaa. Kyllä mä jossain kohtaa vähän meinasin luovuttaa, mutta jaksoin kuitenkin.

Alma: ”Ansaitsisin voittaa kaiken”

Viiden ehdokkuuden Alma kertoo Ylelle olevansa ylpeä keväällä julkaistusta Time Machine -levystään.

– Se on yksi hienoimmista Suomessa. Olen ylpeä siitä albumista ja ihanaa nähdä, että ihmiset ovat myös hiffanneet sen.

Avaa kuvien katselu Alma kertoi Ylelle Emma-palkintojen julkistustilaisuudessa, että tähtäin on yhä ulkomailla, sillä siellä on valtaosa hänen yleisöstään. Kuva: Katriina Laine / Yle

Neljä Emmaa aiemmin voittanut Alma sanoo ansaitsevansa kaikki mahdolliset palkinnot. Erityisen hyvältä tuntuisi tänä vuonna kriitikoiden valinta -Emma.

– En ikinä tiedä mitä kriitikot ajattelee, they hate me or love me. Oli tosi siistiä että sain sen ehdokkuuden. Hyviä tyyppejä näköjään ollut siellä tuomaristossa.

Kuumaa-yhtyeen rumpali Jonttu Luhtavaara kuvaili viittä Emma-ehdokkuutta ”hienoksi tunnustukseksi monen vuoden epämääräiselle säätämiselle.”

– Me ollaan sitten muidenkin mielestä ihan oikea yhtye, ja se tuntuu ihanalta.

Kuumaa-yhtyeen laulaja Johannes Brotherus sanoo bändin tehneen samaa juttua kahdeksan vuoden ajan.

Käärijä ehdolla tulokkaaksi

Jere Pöyhönen eli Käärijä pokkasi neljä ehdokkuutta, vaikka häneltä ei tullut kuluneena vuonna albumia. Yksi ehdokkuuksista oli tulokaskategoriassa, mikä voi tuntua hassulta, sillä Euroviisuissa hopeaa napannut Käärijä on vuoden puhutuin suomalaisartisti.

– Kahdeksan vuotta tässä on hommia tehty. Toisaalta olen tulokas isolle yleisölle. Toki meillä oli pieni fanikunta, ketkä tiesi meikäläisestä, Pöyhönen sanoi Ylelle.

Tavoite 17. helmikuuta järjestettävään gaalaan oli selkeä.

– Kyllä mä voittamaan lähden kaikki nämä kaikki pystit. Putsataan pöytä.

Avaa kuvien katselu Jere ”Käärijä” Pöyhönen totesi Emma-ehdokkuuksistaan, että on kiva saada jotain konkreettista, ”jota voi kiikkustuolissa katsoa”. Kuva: Katriina Laine / Yle

Tänä vuonna palkintoja jaetaan 21:ssä eri ehdokassarjassa. Espoon areenalla pidettävässä Emma-gaalassa esiintyvät muun muassa Behm, Kuumaa, Käärijä ja Jenni Vartiainen.

Katso alta kaikki Emma-ehdokkaat.

Vuoden iskelmä

Eini / Pimeän jälkeen (Sony Music)

Tuure Kilpeläinen / Sanat jää ilmaan (Universal Music)

Ilta / Mä oon vaan ihminen (Warner Music)

Vesterinen yhtyeineen / Hetken ikuinen (Universal Music)

Juha Tapio / Elävien maassa (Kaiku Recordings)

Vuoden etno

Emmi Kuittinen / Surun synty (Nordic Notes)

Ensemble Gamut! / RE (Eclipse Music)

Faso Kan / Tungaladen (Global Music Center)

Pekko Käppi & K:H:H:L / Credo (Rockadillo Records)

Tenhi / Valkama (Prophecy Productions)

Vilma Jää / Kosto (Jäähile Records)

Vuoden jazz

Aki Rissanen / Hyperreal (Edition Records)

Freezer / Icebreaker (Flame Jazz Records)

Josefiina Vannesluoma & Mortal Lease / The Mortal Lease (Flame Jazz Records)

Selma Savolainen / Horror Vacui (Whirlwind Recordings)

VIRTA / Horros (Svart Records)

Vuoden metalli

Bloodred Hourglass / How's The Heart? (Out of Line Music)

Insomnium / Anno 1696 (Century Media Records)

Stam1na / X (Sakara Records)

Stoned Statues / Guardian (Sakara Records)

Turmion Kätilöt / Omen X (Nuclear Blast)

Vuoden pop

Alma / Time Machine (PME Records/Warner Music)

ANI / Virgin (Warner Music/Etenee Records)

Bee / Hupsis (Monopoli Music/Sony Music)

Beh, / Merkittävät erot (Warner Music)

Isac Elliot / Kävi Miten Kävi (Def Jam Recordings/Universal Music)

Kuumaa / Hyvikset ja pahikset (Universal Music)

Vuoden rock

Cyan Kicks / I Never Said 4ever (Ranka Kustannus)

Kissa / Apinalinna (Svart Records)

The 69 Eyes / Death of Darkness (Vallila Music House)

Ursus Factory / IO (Johanna Kustannus/Universal Music)

VV / Neon Noir (Heartagram Records/Universal Music)

Vuoden rap

Costi/ LIMBO (PME Records)

Ibe / Non2en2e / Räppäri / Blondina / Famous / Oranssi / VYYHTI (ettiny aitoo rakkaut) / less is more / shoppaa (feat. baka®) / Ibe, Korelon: Cityboy / Nebi, Ibe, Shrty: HuOMiOO / Averagekidluke, Ibe: Ghetto Love (Skorpioni)

Jami Faltin / Kertoimia Vastaan (Kerrostalo Music)

Lauri Haav / Aino (PME Records)

Sexmane / Sextape II (Sony Music)

Shrty / Täydellinen ajoitus (PLAY9 Entertainment)

Vuoden Tulokas

Aliisa Syrjä / Höyheniä ja saaria (Warner Music)

Bee / Hupsis (Monopoli Music/Sony Music)

Emma & Matilda / Siellä on kaikki niin ihanaa (Warner Music)

Jambo / kilsoi (feat. Cledos) / nuori eläke (feat. Victor Nordis) / eläintarha / AINA (feat. Robin Packalen)

(Sony Music)

Jami Faltin / Kertoimia Vastaan (Kerrostalo Music)

Käärijä / Cha Cha Cha / It's Crazy It's Party (feat. Tommy Cash) / Huhhahhei (Warner Music)

Vuoden tuottaja

Behm(esim. Behm, Suvi Teräsniska)

Danitello (esim. Bess, Burna Boy, Costi, Hugo, Jami Faltin)

Kiro (esim. Etta, Käärijä, Stig)

Jonas Olsson (Arttu Wiskari, Bess, Kuumaa, Portion Boys, Robin Packalen)

Los Rollos (Abreu, Etta, Evelina, Isac Elliot)

Salahpoloh (Cledos, Ibe, Isac Elliot, Jami Faltin, Shrty)

Vuoden albumi

Alma / Time Machine (PME Records/Warner Music)

Behm / Merkittävät erot (Warner Music)

Jami Faltin / Kertoimia Vastaan (Kerrostalo Music)

Kuumaa / Hyvikset ja pahikset (Universal Music)

Lauri Haav / Aino (PME Records)

Stam1na / X (Sakara Records)

Vuoden yhtye

Kuumaa / Hyvikset ja pahikset (Universal Music)

Portion Boys / Dynastia (Portion Boys/Sony Music)

Ruusut / Melankolia 1, Melankolia 2 (Fullsteam Records)

Stam1na / X (Sakara Records)

Ursus Factory / IO (Johanna Kustannus/Universal Music)

Vesterinen yhtyeineen / Hetken ikuinen (Universal Music)

Vuoden artisti

Alma / Time Machine (PME Records/Warner Music)

Behm / Merkittävät erot (Warner Music)

Ibe / Non2en2e / Räppäri / Blondina / Famous / Oranssi / VYYHTI (ettiny aitoo rakkaut) / less is more / shoppaa (feat. baka®) / Ibe, Korelon: Cityboy / Nebi, Ibe, Shrty: HuOMiOO / Averagekidluke, Ibe: Ghetto Love (Skorpioni)

Käärijä / Cha Cha Cha / It's Crazy It's Party (feat. Tommy Cash) / Huhhahhei (Warner Music)

Lauri Haav / Aino (PME Records)

Sexmane / Sextape II (Sony Music)

Vuoden biisi

Behm, Olavi Uusivirta / Viimeinen tanssi (Warner Music)

Säv. & san. Rita Behm

Sov. Rita Behm, Anssi Växby

Kust. Behmin bisnekset

Ibe / BLONDINA (Skorpioni)

Säv. & san. Saleh Masaadi, Ilmari Kärki

Kuumaa / Ylivoimainen (Universal Music)

Säv. Johannes Brotherus, Joonas Luhtavaara, Aarni Soivio, Jonas Olsson

San. Johannes Brotherus

Sov. Jonas Olsson, Kuumaa

Kust. EMP Elements Music Publishing/Isolla Music

Käärijä / Cha Cha Cha (Warner Music)

Säv. Johannes Naukkarinen, Aleksi Nurmi, Jukka Sorsa

San. Jere Pöyhönen

Kust. Warner Chappell Music/HMC Publishing

Shrty / Pariisin kevät (feat. Joalin) (PLAY9 Entertainment)

Säv. Saleh Masaadi

San. Rashid Mohamed, Joalin Loukamaa

Viivi & Robin Packalen / Ihana kipu (Capitol Records/Universal Music)

Säv. & san. Joonas Keronen, Lauri Halavaara, Robin Packalen, Viivi Korhonen, Vilma Alina

Kust. HMC Publishing/Nordic Music Partners

Kriitikoiden valinta

Alma / Time Machine (PME Records/Warner Music Finland)

Lyyti / Nousussa taas (Johanna Kustannus/Universal Music)

Misha / Nocturnal (Sundae Sauuce)

Pambikallio / Parc de Pambi (Helmi Levyt)

Stepa & Eevil Stöö / Et voi pysäyttää meitä (PME Records)

Vimma / Tornadon silmässä (Nordic Notes)

Vuoden alternative

Emma & Matilda / Siellä on kaikki niin ihanaa (Warner Music)

Lyyti / Nousussa taas (Johanna Kustannus/Universal Music)

Maustetytöt / Maailman onnellisin kansa (Is This Art!/Playground Music)

Melo / m<3lo (Skorpioni)

Ruusut / Melankolia 1, Melankolia 2 (Fullsteam Records)

Vuoden musiikintekijä

Axel Ehnström

Jaakko Kiuru

Kaisa Korhonen

Kyösti Salokorpi

Sana Mustonen

Vilma Lähteenmäki

Vuoden klassinen

Game Music Collective / RESTART (Finnish Game Music Revised) (Game Music Collective)

Helsingin barokkiorkesteri, solistina Jani Sunnarborg, Audi-nuorisokuoroakatemia, johtajanaan Aapo Häkkinen / Crusell: The Last Warrior (Den siste kämpen) (Ondine)

Helsingin kamarikuoro & Nils Schweckendiek / Reconnaissance – Kaija Saariaho: Choral Music (BIS Records)

Joonas Ahonen & Kreeta-Maria Kentala / Beethoven sonatas 8, 4 & 9 (Alba Records)

Petri Kumela, Tapiola Sinfonietta, johtajanaan Dima Slobodeniouk / Exquisitely Absurd (Alba Records)

Ville Hautakangas / 12 Premieres – Contemporary Finnish Piano Music (Alba Records)

Vuoden kotimainen artisti/-yhtye

Radio Suomipop järjestää yleisöäänestyksen, jossa valitaan kaikkien Emma-ehdokkaiden joukosta Vuoden kotimainen artisti/-yhtye. Vuoden Tuottaja ja Vuoden Musiikintekijä -ehdokkaat eivät ole mukana äänestyksessä.