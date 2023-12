Tällainen on liigakiekkoilija Aatu Jämsenin vapaapäivä: kavereiden kanssa hengailua, pleikkarin takomista ja musiikkia

21-vuotias Aatu Jämsen on liigajoukkue Pelicansin laitahyökkääjä. Kolmevuotiaana hän meni ensimmäistä kertaa jäälle ja vuoden päästä liittyi mukaan joukkueeseen. Jämsen aloitti pelaamisen, koska hänen isänsä oli ammattijääkiekkoilija.

Jämsenille tärkein syy pelata jääkiekkoa on hänen lahjakkuutensa ja hyvä joukkue, jonka kanssa on kiva saapua hallille. Jämsen tekee myös rap-musiikkia artistinimellä KID JAM$EN.

Jämsen loukkaantui pelissä ennen joulua 2023. Yle Uutisluokan ryhmä haastatteli kiekkoilijaa marraskuussa 2023 siitä, miten hän viettää vapaa-aikaansa.

Miten vietät mieluiten vapaa-aikaasi?

– Ison osan ajasta lepäilen kotona ja kerään energioita seuraavaan päivään, sillä pelejä ja treenejä on todella paljon. Tykkään myös tehdä kavereiden kanssa musiikkia ja hengaan paljon studiolla parin kaverin kanssa.

Mitkä ovat sinulle parhaat tavat rentoutua?

– Kavereiden kanssa oleminen ja yksin oleminen. Musiikin kautta pääsee arkea pakoon, ettei aina tarvitse pyöriä vaan jääkiekon parissa.

Millä keinoilla palaudut raskaista harjoituksista tai peliputkesta?

– Syömällä ja nukkumalla palautuu hyvin.

Avaa kuvien katselu Jääkiekkoliigassa on kova pelitahti. Arkistokuvassa Mikael Seppälä ja Aatu Jämsen kamppailevat vaihtoaition edessä. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Miten paljon olet harjoitellut rentoutumista?

– Paljon mulle on aina sanottu, että ravinto ja lepo on se tapa kehittyä isommaksi ja paljon sitä on toteutettu, kun se on ollut mun osalta heikkoa. Tästä mulle on sanottu ja sitä sitten oon opetellut.

Minkä verran vietät aikaa joukkueen muiden pelaajien kanssa?

– Vilenin Eliaksen kanssa tulee kyllä aika paljon aikaa vietettyä. Olemme hyvä duo kentän ulkopuolellakin.

Mitä tykkäätte tehdä, kun ette ole jäällä?

– Eliaksen kanssa tykkäämme käydä lounaalla, heittää läppää ja hakata Pleikkaria.

Miten kaverisuhteet vaikuttavat jaksamiseen ja motivaatioon?

– Se vaikuttaa melkein suoraan tuonne jäälle, että jos kaverisuhteet menee hyvin, niin se varmasti näkyy tuolla jäillä ja toisinpäin.

Avaa kuvien katselu Aatu Jämsen on Lahden Pelicansin kasvatti. Kuva: Sini Ojanperä / Yle

Mikä merkitys musiikilla on sinulle?

– Musiikilla on iso merkitys. Ennen pelejä saa hyvin pumpattua itseensä hyvään moodiin, kun kuuntelee musiikkia. Se on aika iso osa elämääni.

Onko sinulla unelmia tai tavoitteita musiikin tekemisessä?

– Joo, jos pääsisin isolle stagelle ison artistin kanssa vetämään keikkaa niin se olisi huikeaa.

Työryhmä: Viivi Hiltunen, Karina Karpova, Aada Sundelin ja Lili Sinkkilä / Salpausselän koulun Yle Uutisluokka, Sini Ojanperä / Yle Uutiskummi.

Yle Uutisluokka on mediakasvatustoimintaa, jossa nuoret tekevät uutisia omista aiheistaan.