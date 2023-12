Sisäministeri Rantanen: Kirjettä EU-komissiolle ei käytetty hallituksella, sisältö täysin hallitusohjelman mukainen

Ulkoministeri Valtosen mukaan yhteisiä vastauksia hybridihyökkäyksiin on selvitettävä, mutta toiminnan on oltava täysin kansainvälisen oikeuden piirissä.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää hyvänä keskustelunavauksena sisäministeri Mari Rantasen (ps.) EU-komissiolle toimittamaa kirjettä, jossa ehdotettiin mahdollisuutta keskeyttää turvapaikanhaku väliaikaisesti välineellistetyn maahantulon tilanteissa. Valtonen kuitenkin sanoo, että toiminnan on oltava täysin kansainvälisen oikeuden piirissä.

Valtonen kommentoi Rantasen kirjettä saapuessaan EU-maiden ulkoministerien kokoukseen Brysselissä.

– Hänen kirjeensä on varmasti hyvä keskustelunavaus. Ja tärkeintä on selvittää keinoja, miten me voimme yhteisesti vastata vastaaviin hybridihyökkäyksiin kuin mitä Venäjä nyt Suomen rajoilla tekee. Kuitenkin niin, että toimimme täysin kansainvälisen oikeuden piirissä, Valtonen sanoi.

Rantanen kertoi STT:lle viime viikolla, että kirje viimeisteltiin viime viikon tiistaina ja toimitettiin vielä samana päivänä sisäasioista vastaavalle komissaarille Ylva Johanssonille. STT sai torstaina kirjeen, jossa ei käsitellä lainkaan pakolaisuutta turvapaikanhaun keskeyttämistä koskevan ehdotuksen yhteydessä.

Valtonen ei suostunut kommentoimaan sitä, oliko Rantasen kirjeestä puhuttu hallituksessa ennen sen toimittamista eteenpäin.

– En ota enempää kantaa siihen, Valtonen sanoi.

Rantasen mukaan kirjettä ei ole käytetty hallituksella.

– Se kirje on täysin hallitusohjelman mukainen. Meillä lukee hallitusohjelmassa ne asiat, mitä siihenkin on nostettu, joten siltä osin tätä kirjettä ei ole kyllä toki käytetty hallituksella, vaan olen siinä oman hallinnonalani asioita käsittelyt ja sen vuoksi komissiota lähestynyt, hän sanoi toimittajille eduskunnassa.

Professori tyrmistyi

Rantasen kirje oli osoitettu EU-komission lisäksi myös EU:n neuvoston puheenjohtajamaalle Espanjalle ja Rantasen sisäministerikollegoille unionin jäsenmaissa. Kirjeessä muun muassa ehdotettiin, että turvapaikkahakemusprosessit voitaisiin väliaikaisesti keskeyttää laajamittaisen laittoman maahantulon tilanteessa tai jos muuttoliike välineellistetään tilanteessa, jossa suvereeni valtio on vihamielisen toiminnan takia uhattuna.

Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori, akateemikko Martti Koskenniemi katsoi viime viikolla kirjeen menneen väärään osoitteeseen.

– Sehän tarkoittaisi YK:n pakolaissopimuksen rikkomista. EU ei tietenkään voi sellaiseen lähteä. Jos halutaan, että pakolaisjärjestelmää pitää uudistaa, silloin se kirje pitää lähettää YK:n pakolaisasiain pääkomissaarille, joka hallinnoi tätä pakolaissopimusta ja sillä perustettua järjestelmää. EU ei sitä voi tehdä, hän sanoi.

Koskenniemi sanoi myös olevansa tyrmistynyt, koska kirjeessä vaikutetaan ehdotettavan, että EU-maat jättäisivät kollektiivisesti noudattamatta kansainvälisoikeudelliset velvoitteensa. Koskenniemi sanoi, että Suomen perustuslaissa todetaan, että poikkeusoloissa perusoikeuksista voidaan poiketa kansainvälisiä ihmisoikeuksia kunnioittaen. Suomessa ei ole tällä hetkellä voimassa poikkeusoloja.

– On aika ihmeellistä, lievästi sanoakseni, että suomalainen ministeri tuosta Suomen perustuslain kirjauksesta huolimatta on menossa ehdottamaan, että kollektiivisesti rikottaisiin ihmisoikeussopimuksia EU:ssa, hän sanoi.

Raja-asemista päätöksiä pian

Raja-asemien mahdollisesta avaamisesta tai sulkujen jatkamisesta itärajalla on määrä päättää viimeistään keskiviikkona.

Ulkoministeri Valtosen mukaan Suomella on halua avata raja-asemia asteittain, jos Venäjällä olisi halua palata normaaliin. Valtosen mukaan rajatilanne sinällään on ollut rauhallinen, vaikka rajan takana on yhä ihmisiä.

Rajan tilannetta seurataan päivittäin ja tärkeintä on reagoida määrätietoisesti Venäjän toimintaan, Valtonen sanoi. Hän ei vielä lähde ennakoimaan, minkälaisia päätöksiä tällä viikolla on luvassa.