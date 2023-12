Haapavedelle suunnitellaan jopa kahden miljardin euron investointeja vihreään energiaan

Liquid Wind, Kanteleen voima ja Piipsan tuulivoima suunnittelevat synteettisen polttoaineen tuotantolaitosta. Metanolia on tarkoitus tuottaa meriliikenteen käyttöön.

Kolme yhtiötä on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen toteutettavuusselvityksen laatimisesta synteettisen polttoaineen tuotantolaitoksen rakentamiseksi Haapavedelle.

Ruotsalaisen Liquid Windin laitoksessa tuotettaisiin nestemäistä polttoainetta, e-metanolia, hiilidioksidista. Hanketta kehitetään rinnakkain Kanteleen voiman tytäryhtiö Nordfuelin biojalostamohankkeen kanssa.

Tuotantolaitoksen sähköntarve on määrä kattaa Puhuri-konserniin kuuluvan Piipsan tuulivoiman tuottamalla maatuulivoimalla.

Liquid Windin perustaja ja toimitusjohtaja Claes Fredriksson kertoo, että Haapavedellä tuotettava metanoli on määrä käyttää polttoaineena meriliikenteessä.

Esimerkiksi Wärtsilä lanseerasi ensimmäisen metanolimoottorin jo viime vuonna ja aloittaa nyt julkaistun neljän uuden moottorin toimittamisen vuonna 2025.

Haapavesi täyttää monta vaatimusta

Liquid Wind on kartoittanut vahvan sähköverkon alueita ja pohjoismaisia uusiutuvaa energiaa tarjoavia yhteistyökumppaneita, joilla on tarjota hankkeissa tarvittavia teollisia palveluita ja erityisesti hiilidioksidia.

– On oltava sopivien tekijöiden yhdistelmä, hiilidioksidia, sähköä ja tietysti sopiva teollisuustontti ja tietenkin mahdollisuus kuljettaa polttoaine kuluttajille. Sen lisäksi pitää olla ihmisiä, jotka uskovat hankkeeseen ja haluavat investoida siihen, sanoo Fredriksson.

Myös Kanteleen voiman ja Nordfuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen iloitsee alkavasta yhteistyöstä.

Toimitusjohtaja Matti Asikaisen mukaan Liquid Windin teknologia mahdollistaa biojalostamon prosessissa syntyvän hiilidioksidin hyödyntämisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Biojalostamon ympärillä oleva ja sinne rakennettava teollinen infrastruktuuri tarjoavat erinomaiset puitteet sähköpolttoaineen tuotantolaitokselle.

– Laskimme että yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi, koska meillä on tässä nyt mahdollisuus hyödyntää meidän prosessia syntyvää hiilidioksidia ja sisaryhtiö Puhurin sähköä, sanoo Asikainen.

Kiertotalous ja zero waste -ajattelu ovat Asikaisen mukaan Nordfuelin liikeidean ytimessä.

Ilman metanolin tuotantoa Nordfuelin prosessissaan tuottama hiilidioksidi menisi suurimmaksi osaksi piipusta taivaalle. Osa olisi talteen otettavissa ja hyödynnettävissä muualla, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

– Tässä tapauksessa ”toisen roska on toisen aarre”. Zero waste on erittäin hyvä periaate kun rakennetaan uusia tuotantolaitoksia, sanoo Asikainen.

Investointipäätös tehdään kahden vuoden päästä

Kukaan hankkeen osapuolista ei halua sanoa tarkkoja lukuja tarvittavista investoinneista. Arviointia vaikeuttaa pelkästään jo se, että vielä ei tiedetä tulisiko Haapavedelle yksi vai kaksi vuosituotannoltaan 100 000 tonnin metanolilaitosta

– Puhutaan kokonaisuudessaan kuitenkin jopa kahden miljardin euron kokoluokkaa olevasta investoinnista, sanoo Asikainen.

Nordfuelilla tulee hänen mukaansa olemaan noin 100 vakituista työpaikkaa. Välillisesti työpaikkoja syntyy noin 250.

– Lopullinen investointipäätös on määrä tehdä noin kahden vuoden päästä. Silloin tiedetään lähteekö tämä etenemään kokonaisuutena vai osakokonaisuuksina, sanoo Asikainen.

Biojalostamoa suunnitellaan Kanteleen voiman nykyisen laitoksen läheisyyteen. Synteettisen polttoaineen valmistamiseen tarvitaan myös tuulisähköä, jota on saatavilla läheltä suunniteltua tuotantolaitosta.

Liquid Windin Claes Fredriksson iloitsee siitä, että Bill Gatesin Breakthrough Energy Catalyst Fund -rahasto on on ostanut osuuden ensimmäisestä Liquid Windin kehittämästä ja tanskalaiselle energiayhtiö Oerstedtille myymästä FlagshipONE-laitoksesta.

Vaikka kyse on välillisestä kytkennästä, eikä Gates siis ole suoranaisesti mukana Liquid Windissa, yhtiö hyötyy tästä julkisuudesta.

– Pari päivää sitten Ruotsin parlamentin seminaarissa Tukholmassa, minulle sanottiin että nyt kun Bill uskoo teihin, niin ehkä meidänkin pitäisi uskoa teihin, sanoo Fredriksson.

Biolaitos on tärkeä tuulisähkön käyttäjä

Haapavetisen tuulivoimayhtiö Puhurin sekä Piipsan tuulivoiman toimitusjohtaja Tuomas Ylimaula on niin ikään hyvillään yhteistyön käynnistymisestä.

– Juuri tällaista kehitystä tarvitsemme, jotta voimme täysimittaisesti hyödyntää Suomen tuulivoimakapasiteetin, sanoo Ylimaula.

Tuulisähköyhtiö Puhurin toimitusjohtaja Tuomas Ylimaula pitää tärkeänä, että uusiutuvalle sähkölle löytyisi ostajia pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Yhtiö on vuosikausia kehittänyt ja rakentanut tuulivoimaa ja sillä on suuri hankeportfolio odottamassa toteutusta. Niiden toteutuminen edesauttaa Ylimaulan mukaan juuri tämän hankkeen kaltaisia ratkaisuja.

– On erittäin tärkeää, että löytyy sähkön loppukäyttäjiä jotka haluavat tehdä pitkäaikaisia toimitussopimuksia, sanoo Ylimaula.

Puhurilla ja Piipsan tuulivoimalla on Haapaveden ja sen lähikuntien alueella suunnitteilla yli sata tuulivoimalaa.

Suomessa on vireillä useita metanolin tuotantohankkeita. Suomi ja muut pohjoismaat ovat metanolin tuotannon kannalta kiinnostavia maita ennen kaikkea vihreän sähkön tuotantokapasiteetin ja halvan sähkön ansiosta.

Esimerkiksi myös Kokkolaan kaavaillaan suurta metanolin tuotantolaitosta. Pohjois-Ruotsissa metanolintuotantoa on myös vireillä.