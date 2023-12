Max Verstappen kertoo Ylelle kumppaninsa Kelly Piquet'n merkityksestä – haluaa ison perheen ja paljon eläimiä

Kuva: ANP via Getty Images

Kuvittele jokin F1-ennätys. On hyvin mahdollista, että Max Verstappen rikkoi sen matkalla kolmanteen peräkkäiseen maailmanmestaruuteensa.

Hollantilaiskuljettaja teki uuden voittoennätyksen (19 voittoa 22 kisasta), myös voittoprosentti 86,36 on ennätys. Verstappenista tuli ensimmäinen kuljettaja, joka johti kisoja yli tuhannen kierroksen ajan kauden aikana – hän johti 1 003 kierrosta – eli oli johtoasemassa 75,54 prosenttia koko kauden kisoista. Kyllä, se on uusi ennätys.

Verstappen voitti kymmenen peräkkäistä GP-kisaa historian ensimmäisenä kuljettajana. Red Bull -kuljettaja oli myös ensimmäinen, joka oli 21 kertaa palkintokorokkeella yhden kauden aikana ja joka voitti 12 osakilpailua paalupaikalta yhden kauden aikana.

Kirsikkana kakun päälle hän rikkoi oman piste-ennätyksensä keräämällä 575 MM-pistettä.

Yllä olevat luvut ”ovat hulluja”, myöntää Verstappen Yle Urheilun haastattelussa ja lisää, että heillä oli ”hullu vuosi”.

Hän antaa kunniaa Red Bullin tekemälle työlle ja sanoo kaipaavansa RB19-autolla ajamista, koska ”se on paras auto, jolla olen koskaan ajanut”.

– Juhlimme tätä vuotta asianmukaisesti ja sen jälkeen alamme keskittyä ensi vuoteen, koska olisi todella mukavaa toistaa nuo numerot ja jopa rikkoa ne. Tiedän, ettei se todennäköisesti ole mahdollista, Verstappen sanoo Yle Urheilun haastattelussa.

Avaa kuvien katselu F1-kausi päättyi marraskuussa Max Verstappenin mestaruusjuhliin. Kuva: BACKGRID/All Over Press

Voitontahtoinen ja suorapuheinen

Verstappenin voitontahto näkyi kauden loppupuolella Las Vegasissa, kun hänen piti kukistaa tallikaveri Sérgio Pérez ja Ferrarin Charles Leclerc kisan viimeisten kierrosten aikana.

Kaikesta jo saavutetusta menestyksestä huolimatta Verstappen ei voi edes kuvitella lähtevänsä kilpailuun mikään muu kuin voittaminen mielessä.

– Olen ollut tällainen pienestä pitäen. Ajattelutapani ei ole muuttunut mestaruuden voittamisen jälkeen. Yritän tehdä parhaani joka kisaviikonloppu. Voittaminen on mahtavaa. Miksi en haluaisi voittaa, kun minulla on mahdollisuus?

Avaa kuvien katselu Max Verstappen ohitti Charles Leclercin Las Vegasissa. Kuva: ANP via Getty Images

Hänen suhteensa kilpailuinsinööri Giampiero Lambiasen kanssa on johtanut legendaarisiin radiokeskusteluihin, koska kumpikaan heistä ei säästele sanojaan.

– Kritiikki pitää pystyä hyväksymään. Kaikki ei mene aina täydellisesti, emmekä ole samaa mieltä kaikesta, mutta sellaista elämä on.

Verstappen sanoo heti perään, että Red Bullin ilmapiiri on mahtava ja hän nauttii työskentelystä tallissa.

– Saan olla täällä oma itseni, mikä on mielestäni myös erittäin tärkeää, Verstappen lisää.

Perheen merkitys

Verstappenilla on Red Bullin kanssa sopimus vuoden 2028 loppuun asti. Verstappenia tuskin nähdään tulevaisuudessa jonkin toisen tallin kuljettajana. Hän sanoo, ettei formula ykkösistä löydy toista samanlaista ympäristöä kuin Red Bullilta.

– Olen erittäin onnellinen nykytilanteeseen. En todellakaan ajattele muissa talleissa ajamista.

Verstappen pitää Red Bullia ”toisena perheenään”. Maailmanmestarin varsinaiset perheenjäsenet, isä Jos Verstappen, äiti Sophie Kumpen ja sisko Victor Jane Verstappen ovat säännöllisiä vieraita kisoissa. Verstappen nauttii siitä, että perhe on lähellä.

– Toki monessa kisassa olen ollut vain yksin, mutta aina kun he pääsevät mukaan, pidän siitä. On mukavaa keskustella heidän kanssaan ja käydä vaikkapa syömässä.

Verstappenin kumppani Kelly Piquet on niin ikään vakiovieras varikolla. Piquet on kolminkertaisen maailmanmestarin Nelson Piquet'n tytär, joten hän tietää, millaista huippukuljettajan elämä on.

– Se luultavasti auttaa, että hän ymmärtää täydellisesti maailman, jossa elän, koska hän on ollut osa sitä syntymästään asti.

Avaa kuvien katselu Kelly Piquet ja Max Verstappen juhlivat kauden päätöstä Abu Dhabissa. Kuva: Getty Images

– Kun pääsen kotiin, voin ottaa etäisyyttä F1-maailmaan. Se toimii minulle. On kiva, että kotona odottaa perhe. Perhe auttaa pääsemään pois stressaavista hetkistä. Haluaisin saada ison perheen ja eläimiä.

Verstappen kertoo, että tällä hetkellä heillä on lemmikkeinä vain kissoja, koska kissat pärjäävät itsekseen. Hollantilaiskuljettaja ”rakastaa koiria”, mutta heidän kanssaan matkustaminen on hankalaa.

Vanhan koulukunnan johtamistyyli

Vaikka Verstappenin F1-ura kestää vielä ainakin viisi kautta, hän myöntää haluavansa perustaa oman tallin.

Hän pohtii tallin perustamista GT-sarjaan, jossa ajetaan urheiluautoilla.

– En välttämättä ajaisi itse, mutta haluan rakentaa jotain, jossa pystyn auttamaan nuoria lahjakkuuksia. Ei välttämättä formula ykkösiin, mutta autourheiluun, Verstappen sanoo.

– Ihmiset unohtavat, että autourheilussa on monta eri luokkaa, jossa voi pitää hauskaa ja tienata elantonsa.

Avaa kuvien katselu Max Verstappen keskittyy olennaiseen. Kuva: Getty Images

Verstappen haluaisi omien sanojensa mukaan olla ”no bullshit” -pomo. Tässä suhteessa hän myöntää kannattavansa niin sanottua vanhaa koulukuntaa.

– Kyse on suorituskyvystä, eikä siitä kuinka monta tykkäystä saamme sosiaalisessa mediassa tai kuinka paljon on seuraajia. Haluan vain voittaa, koska voitto puhuu puolestaan ja se on minulle tärkeintä.

Verstappenin mukaan pomon käyttäytyminen on avain tallin menestykseen. Hän heittää haastattelun lopuksi pienen piikin kilpailijoiden suuntaan.

– Se on erittäin tärkeää! Vaikka olisi kaikki raha maailmassa, se menee viemäristä alas, jos tallia johtaa huonosti. En halua nimetä ketään, mutta näin on käynyt isolle nimille varikolla ja pokaalit ovat vaihtuneet lähtöruudukon takaosaan.

Jutun on englanninkielisestä versiosta kääntänyt Joska Saarinen.