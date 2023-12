– Ongelmia on kaikkialla, mutta villien taksin kohdalla niitä on enemmän. Maahanmuuttajat ovat taksialalla tärkeä segmentti, ja pääsääntöisesti he ovat hyviä kuljettajia ja yrittäjiä. Pieni osa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, joista kärsivät myös ne hyvät maahanmuuttajakuskit, Taksiliiton puheenjohtaja Tuomo Heino toteaa.