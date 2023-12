Analyysi: Uinuva länsi kaivaa itselleen kuoppaa – Venäjän uhkaa ei vieläkään oteta tosissaan

Ukraina tarvitsee kipeästi esimerkiksi tykistön kranaatteja, mutta Eurooppa on toimittanut alle puolet luvatuista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui tällä viikolla Ukrainan Volodomyr Zelenskyin vierailulle Valkoiseen taloon osoittaakseen Yhdysvaltain horjumatonta tukea Venäjän hyökkäyksen moukaroimalle maalle.

Harmi vain, että Yhdysvaltain tuki nimenomaan horjuu tällä hetkellä.

Syksyn aikana Yhdysvallat ei ole saanut läpi uusia tukipaketteja Ukrainalle. Senaatin republikaanit torjuivat juuri uuden paketin, pyrkimyksenään kiristää lisää rahaa Yhdysvaltain rajavalvontaan.

Kongressin edustajainhuoneen kovan linjan republikaanit ovat jo pitkään kritisoineet Ukrainan-apua ja haluaisivat lopettaa sen kokonaan. Myös uusi republikaanipuhemies Mike Johnson haluaa naittaa tulevat apupaketit rajarahaan.

Ukraina-avusta on tullut republikaanien äänestäjien joukossa niin epäsuosittua, että ukrainalaisista saattaa tulla Yhdysvalloissa raivoavan kulttuurisodan uusimmat uhrit.

Ja jos Amerikka ensin -ajattelua sokeasti ajava Donald Trump valitaan uudelleen presidentiksi ensi vuonna, Ukraina voi jättää jäähyväiset Yhdysvaltain tuelle ja samalla Yhdysvallat saattaa jättää jäähyväiset Natolle.

Tähän ei Euroopassa olla alkuunkaan valmiita, ainakaan Ukrainaa tukevissa maissa.

Orbánin myyräntyö

Euroopan suurin Ukrainan-vastustaja, Unkarin Viktor Orbán taas näyttäisi tekevän kaikkensa varmistaakseen Venäjän voiton sodassa.

Brittilehti Guardian paljasti viikonloppuna unkarilaisten matkanneen Washingtoniin suunnitellakseen yhdessä republikaanien ajatushautomon kanssa, miten estää Yhdysvaltoja tukemasta Ukrainaa enää enempää.

Samalla Orbán neliraajajarruttaa Euroopan Unionin uutta tukipakettia minkä pystyy.

Sekä Orbánin että Trumpin Venäjä-mielistelyn syistä on yllin kyllin epäilyjä, mutta oli totuus mikä hyvänsä, Putinin pussiin heidän tekonsa kuitenkin pelaavat.

Euroopan luvattukin apu Ukrainalle sakkaa syystä tai toisesta.

Missä Euroopan kranaatit?

EU ei ole saanut aikaiseksi edes jäädytettyjen venäläisten varojen käyttöä Ukrainan hyväksi. Niitä olisi 235 miljardin euron edestä. Samaan aikaan EU-maat ovat kasvattaneet Venäjän sotakassaa ostamalla fossiilisia polttoaineita 181 miljardilla eurolla.

Ukrainalla on huutava pula tykistöammuksista, mutta Eurooppa on toimittanut vain alle puolet luvatusta miljoonasta kranaatista. Itse asiassa Etelä-Korea on toimittanut Ukrainaan enemmän tykistökranaatteja kuin kaikki Euroopan maat yhteensä.

Kun ottaa huomioon, että Pohjois-Korea on toimittanut Venäjälle ainakin yli miljoona tykistökranaattia, voi hirtehishumoristisesti sanoa Koreoiden käyvän Ukrainan ja Venäjän kautta armotonta sijaissotaa Euroopan hymistellessä vieressä.

Ilman Yhdysvaltojen tuotantokapasiteettia ja tukea, Eurooppa saattaa yllättäen joutua altavastaajaksi Venäjälle.

Unissakävely uhkaa Eurooppaa

Vaikka Venäjän talous on pienempi kuin esimerkiksi Italian, itänaapuri on siirtänyt itsensä sotatalouteen ja kyennyt nostamaan asetuotantoaan huomattavasti.

Sillä välin Euroopassa, niin Suomessa kuin mantereen veturissa Saksassakin, kinastellaan lähinnä valtionvelasta. Samalla ajatushautomot ja tiedustelupalvelut vaativat epätoivoisesti puolustusmenojen merkittävää kasvattamista.

Ne varoittavat myös, että jos Venäjä voittaa sodan, se ei pysähdy Ukrainaan.

Kovista puheista huolimatta koko manner tuntuu sitovan kätensä selän taakse, kun Euroopan maat Puolaa lukuun ottamatta eivät varustaudu riittävän tosissaan.

Mediassa on alettu puhua lännen väsymisestä sotaan, mutta sellaiseen ei nyt ole lainkaan varaa. Väsymys johtaa vain unissakävelyyn kohti entistä vakavampaa kriisiä.

Länsi on niin sitoutunut Ukrainaan, että jos annamme Venäjän voittaa, se on koko muulle maailmalle selvä viesti siitä, että kylmän sodan jälkeen vallinnut järjestelmä ja lännen, erityisesti Yhdysvaltojen hegemonia, on ohi, eikä sen suojelukseen voi lainkaan luottaa.

Pahimmassa skenaariossa Venäjän voittoon yhdistyy Yhdysvaltojen vetäytyminen Natosta ja Euroopasta.

Vaarallisempaa tilannetta tuskin voi Venäjän rajalla oleville Euroopan valtioille syntyä.