Vasta murto-osa koirista ilmoitettu pakolliseen koirarekisteriin – yksi huijausilmoitus edennyt poliisille

Suomessa vipeltää noin 800 000 koiraa. Tähän asti valtaosa koirista on ollut kirjattuna Kennelliiton rekisteriin, mutta toukokuussa avautui toinen, viranomaisvetoinen valtion koirarekisteri.

– Koirarekisterin tavoitteena on saada pentutehtailijat valvonnan piiriin, ja saada löytökoirat palautettua nopeammin kotiin, kertoo erityisasiantuntija Terhi Jääskeläinen vastuuvirasto Ruokavirastosta.

Hienoista tavoitteista ja ilmoittamisen määräajan loppusuorasta huolimatta vasta murto-osa koiranomistajista on ilmoittanut karvakuononsa pakolliseen koirarekisteriin.

Jääskeläinen arvioi, että passiivisuus johtuu osin tietämättömyydestä ja myös siitä, ettei rekisteröitymisestä nähdä suoraa hyötyä itselle. Se syö motivaatiota ilmoittaa.

Koirarekisterin asiantuntija Terhi Jääskeläinen on itsekin koiraihmisiä. Kuvassa myös perheen viisivuotias monirotukoira Fanni. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Koiria on nyt ilmoitettu rekisteriin noin 140 000 ja vuoden lopussa niitä on Jääskeläisen arvion mukaan rekisterissä noin 200 000.

– Lukumäärät ovat alakanttiin odotuksiimme nähden, mutta viimeisen viikon aikana ihmiset ovat selkeästi aktivoituneet. Ilmoituksia on nyt tullut melkein kymmenen kertaa enemmän kuin pari kuukautta sitten, Jääskeläinen kertoo.

Voiko järjestelmä mennä nyt jumiin, kun iso joukko yrittää päästä rekisteriin yhtäaikaisesti?

– Ei mene jumiin. Se tuli testattua rekisterin avauspäivänä. Silloinkin tehtiin paljon ilmoituksia ja järjestelmä kesti sen hyvin, Jääskeläinen kertoo.

Huijauksesta jää kiinni

Rekisteriin on vuoden mittaan ilmoitettu koiria myös väärillä sirunumeroilla. Se tietää hankaluuksia sirunumeron oikealle haltijalle, koska tällöin sirunumero on jo ”varattu”, eikä rekisteröinti onnistu. Jääskeläisen mukaan väärin ilmoittaminen on mahdollista.

– Niitä on tullut ja niitä on selvitelty. Ne ovat pääosin johtuneet näppäilyvirheestä tai sitten joku toinen perheestä on jo ilmoittanut koiran rekisteriin.

Terhi Jääskeläinen neuvoo videolla, kuinka koirarekisteriin ilmoittaudutaan.

Kaikilla ilmoittajilla ei ole ollut puhtaita jauhoja pussissaan, vaan vääriä tietoja on kirjattu rekisteriin tahallisesti. Jääskeläinen mukaan yksi tapaus onkin ollut vakavammassa selvittelyssä.

– Tekijä on tunnustanut ja asia on edennyt poliisille.

Jääskeläisen mukaan koirarekisterin virallisuudesta johtuen kyse on rekisterimerkintärikoksesta. Siitä voi koitua sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta. Sakko lienee tässä todennäköisin rangaistus.

Jääskeläinen muistuttaa, että koirarekisteriin ilmoittaudutaan vahvan verkkopankkitunnistuksen kautta, joten jokaisen ilmoittajan henkilöllisyys saadaan selville.

Koirarekisteri Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä.

Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023.

Koirasta tallennetaan rekisteriin sirukoodi, syntymäaika tai arvio, rotu, sukupuoli, väri, nimi, syntymämaa (jos muu kuin Suomi).

Ilmoituksen hinnat 10 ja 19 euroa

Jo nyt on selvää, että määräajan umpeuduttua vuodenvaihteessa koirarekisteristä puuttuu edelleen yli puoli miljoonaa koiraa.

Mattimyöhäisille ei ole kuitenkaan luvassa sakkoja tai taksankorotusta, vaan koirarekisteriin voi vuoden vaihduttuakin ilmoittaa koiransa. Rekisteröinti maksaa ensi vuonna saman kuin nytkin eli netin kautta kympin ja lomakeilmoituksena 19 euroa.