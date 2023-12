Jutta Lehikoinen on Inarin ”kunnanmies”, jota ärsyttää keskustelu sukupuolineutraaleista titteleistä

Kunnossapitotyössä on parasta ja pahinta koneiden kansssa työskenteleminen, sanoo Jutta Lehikoinen. Parasta on työn itsenäisyys, pahinta alituiset konerikot. Latukone, moottorikelkka ja mönkijä hyrräävät hyvin Jutankin hyppysissä, tasa-arvon nimissä.

Kunta-alan työnantajien ja työntekijöiden päätös sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden käytön edistämisestä ei Jutta Lehikoista hetkauta. Hän työskentelee Inarin kunnalla kunnossapitotyöntekijänä ja pelastuslaitoksella nuorempana sammutusmiehenä eivätkä nykyiset ammattinimikkeet häiritse häntä. Hän sanoo silti olevansa tasa-arvon kannattaja henkeen ja vereen.

Lehikoinen ylläpitää Tiktok-tiliä nimellä #kunnanmies ja aikoo tehdä sitä edelleen. Se on hänen tavaramerkkinsä eikä hän luovu siitä.

Jutta Lehikoinen on tehnyt kunnossapitotöitä Inarin kunnassa viisi vuotta ja kertoo viihtyvänsä töissä. Ainoana haittana hän näkee naisille sopivan työvaatetuksen puutteen. Jutta huomaa silloin tälloin juuttuvansa erilaisiin ulokkeisiin ihan vain liian väljien vaatteiden takia.

– Minusta nimikkeet määrittävät työtehtäviä, eikä niinkään sukupuolta, tai sitä mitä haarojen välissä on. On sama, onko mies vai nainen, jos työhön fyysisesti kykenee, sanoo Lehikoinen.

Hän toimii päivätyönsä lisäksi Lapin pelastuslaitoksella Ivalossa nuorempana sammutusmiehenä, eikä häntä haittaa olla mies.

– Pelastustehtävissä tarvitaan usein johonkin työhön pari–kolme miestä, jolloin minä menen yhtenä miehenä mukaan. Samalla saan näyttää, ettei hentoisen näköinen varsi ole mikään este siinäkään työssä, Jutta Lehikoinen kertoo.

Pelastuslaitoksella Jutta Lehikoinen on myös yksi sammutusautojen kuljettajista. Se kertoo kovasta luottamuksesta.

Unelma Lapista

Jutta Lehikoinen tuli Inariin unelman perässä. Hän on lähtöjään Suonenjoelta ja sai Lapin hulluuteen tartunnan lukion retkellä Inarissa. Sen jälkeen oli selvää, että hän muuttaa tänne.

Kolmetoista vuotta sitten se viimein tapahtui.

– Laitoin kamppeet pikkuautoon ja käänsin nokan kohti Inaria.

Katso videolta, mitä mieltä Jutta Lehikoinen on miesten töistä ja naisten töistä:

Jutta Lehikoinen on tuttu näky Lapin pelastuslaitoksen paloauton ratissa Ivalossa. Hän olisi mielellään nuorempi sammutusmies edelleenkin, vaikka nimikkeet muuttuisivat.

Ensimmäiseltä ammatiltaan hän on sosionomi ja kirkon sosiaalityöntekijä. Sen jälkeen tuli artesaaniopinnot ja työt lastensuojelussa. Pikku hiljaa kypsyi päätös vaihtaa alaa, kun Jutta huomasi, ettei lastensuojelu ollut hänen juttunsa.

– Aluksi vähän katseltiin perään, että onko tuosta mihinkään, nyttemmin on huomattu, että on. Olen aina touhunnut erilaisten autojen ja vehkeiden kanssa ja tykännyt ns. miesten töistä, siitä kait se kipinä tuli, sanoo Jutta.

Jutta kertoo lapsenakin olleensa isänsä poika, jota isä ei koskaan kuitenkaan saanut.

Mies-päätteisiä ammattinimikkeitä on paljon

Sukupuolittuneita ammatteja on suomen kielessä yllättävän paljon, noin 1 500. Niistä valtaosa on eri alojen miehiä. On myös naisiin viittaavia ammatteja, mutta diakonissa ja emäntä ovat poikkeus sääntöön.

Monet viranomaistahot ovat jo suositelleet sukupuolineutraaleihin ammattinimikkeisiin siirtymistä. Näitä ovat muun muassa THL ja Metsähallitus. Duunitori alkoi myös käyttää niitä vanhojen nimikkeiden rinnalla.

Kunnissa asia etenee työryhmien kautta.

– Olemme yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa sopineet työryhmästä edistämään sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden käyttöönottoa työelämässä, kertoo neuvottelupäällikkö Anne Kiiski Kuntatyönantajista.

Työryhmän työn tuloksista ei vielä tällä hetkellä ole Kiisken mukaan kerrottavaa.

Kunnilla on myös oikeus tehdä omia ratkaisujaan. Esimerkiksi Inarin kunnassa ei ole enää käytössä yhtään mies-päätteistä nimikettä.

Pallopäät korvasivat ihmisen

Jutta Lehikoista on ärsyttänyt myös uusi tieliikennelaki ja sen tuomat muutokset liikennemerkkeihin. Uudet merkit on tehty siten, että niistä ei pitäisi näkyä ihmishahmojen sukupuoli.

Avaa kuvien katselu Vasemmalla uusi suojatien merkki ja oikealla vanha. Jutta Lehikoisen mielestä vanha merkkikin ajaa ihan hyvin asiansa. Merkkien vaihtoon kuluvilla varoilla voisi tasa-arvoa edistää tehokkaamminkin. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Yhden liikennemerkin vaihtotyön kustannukset ovat kunnista saatujen tietojen mukaan 100–150 euroa. Koko maassa näiden merkkien vaihtoon pallopäisiksi kuluu satoja tuhansia euroja. Lehikoinen on vaihtanut niitä kymmeniä. Siitäkin kertyy mojova summa.

Tiktokilla ja Instagramilla tasa-arvoa

Jutta Lehikoinen tekee videoita ja kuvia Tiktokiin ja Instagramiin. Niissä hän esittelee työtään kunnanmiehenä ja vähän muutakin. Inarin kunta on suhtautunut tähän myönteisesti. Hän on yksi Inarin kunnan virallisista somettajista.

– Teen niitä näyttääkseni, että tällaiset raavaammatkin työt sujuvat naisiltakin, videot ovat tavallaan näyteikkunoita raakaan työntekoon, Jutta kertoo

Jutta haluaa rikkoa stereotypiaa laiskasta kunnan miehestä joka nojaa lapioon kylillä. Samalla hän haluaa, että tasa-arvoa edistettäisiin paremmin, esimerkiksi palkkauksessa.

Videot ovat aikaansaaneet pienessä kylässä jo jonkinlaisen julkisuusilmiön. Kadulla, kaupoissa ja jopa erämökeillä Juttaa tullaan tervehtimään kunnan miehenä Tiktokista.

– Se on vähän hämmentävää, mutta palaute on ollut kuitenkin enimmäkseen positiivista ja kannustavaa. Ehkä jokunen nainen on hieman närkästynyt kunnanmies-otsikosta, mutta väliäkö sillä, naurahtaa Jutta.

Jutta Lehikoinen pyrkii näyttämään työtehtäviään kommelluksineen päivineen, milloin vaihtamassa liikennemerkkejä, milloin latukoneen ratissa tai jäädyttämässä luistinrataa. Yhdistävä tekijä videoissa on se, että niissä sattuu ja tapahtuu, huumorin ja musiikin keinoin höystettynä.