Demokratian kannalta erikoista, jos yhden etujärjestön kanssa sovitaan mikä sille sopii, työministeri täräytti SAK:n Elorannalle – katso suorana

Hallituksen ja työntekijäjärjestöjen välillä on kipinöinyt koko syksyn ajan.

Syksyn ehkä kovimmat kiistakumppanit SAK ja hallitus kohtaavat toisensa tänään politiikan toimittajien yhdistyksen debatissa, kun työministeri Arto Satonen (kok.) ja lakkorintamaa rakentavan SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta istuvat saman pöydän ääreen.

Mukana on myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Debatin juontaa yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja ja MTV:n politiikan toimittaja Alec Neihum.

SAK jäsenliittoineen ilmoitti jo aiemmin syksyllä toteuttavansa torstaina laajat vuorokauden mittaiset poliittiset työtaistelutoimet, ellei hallitus neuvottele työmarkkinajärjestöjen kanssa ja keskeytä sosiaaliturvan leikkausten valmistelua.

Nyt lakko on toteutumassa tulevana torstaina.

– Lakot näyttävät kohtalaisen todennäköiseltä. Vielä on keskiviikko aikaa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta avasi.

Tuntuu, että Hakaniemessä ei lueta uutisia ollenkaan, Suomen Yrittäjien Pentikäinen sivalsi.

– Julkinen talous velkaantuu hallitsematonta vauhtia, on puhuttu reserviläisten valmiudesta. Terve talous on turvallisuustekijä. Tulevat lakot ovat erikoista ja vastuutonta toimintaa.

Työministeri Satonen puolusti hallituksen päätöksiä. Samaan syssyyn hän ihmetteli sitä, miksi SAK toivoo ohituskaistaa omille neuvotteluilleen.

– Ajatus, että yhden etujärjestön kanssa sovitaan erikseen mikä sille sopii, tuntuu erikoiselta suhteessa demokratiaan.

– Ryhdytäänkö seuraavaksi MTK:n kanssa neuvottelemaan maatalouspolitiikasta tai luontoliiton kanssa ympäristöstä, hän kysyi.

Kun on vaaleilla valittu eduskunta, jolla on demokraattinen enemmistö, sillä on mandaatti päättää asioista, Satonen summaa. Työhän liittyvässä lainsäädännössä voidaan yksityiskohdista keskustella kolmikantaisesti, hän lisää.

Torstaina uhkaavan lakon taustalla ovat hallituksen ajamat lakko-, irtisanomis- ja muut työmarkkinauudistukset, varsinkin vientivetoinen palkankorotusmalli, jonka nihkeästi edenneissä neuvotteluissa häämöttää viimeinen päivä keskiviikkona.

Ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi puhuttaa

Suomessa on paljon lyhyitä, yhden päivän sairauspoissaoloja, työministeri Satonen aloittaa.

Palkattomuudesta on kuitenkin tullut hänen mukaansa julkisuudessa kokoaan suurempi asia, sillä palkattomuus kirjattaisiin lakiin, eikä se tulisi pakotettuna kaikille.

Työehtosopimuksiin ensimmäinen sairauslomapäivä voitaisiin neuvotella palkalliseksi, Satonen sanoo.

– Kyseessä on mahdollistava kirjaus. Ruotsissa sama on toiminut, ja siellä lyhyet sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Lyhyisiin sairauspoissaoloihin ei pidä puuttua lailla vaan johtamisella, Eloranta sanoo.

– Ongelmana on se, että tänäänkin ihmisiä on sairaana töissä. On aloja, joilla ei ole työehtospimuksia taustalla tai mahdollisuutta tehdä etätöitä, kuten henkilökohtaiset avustajat.