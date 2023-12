Älä tee näitä klassisia virheitä joulukuusen kanssa – nappaa kuusitarhureiden vinkit joulunaikaan

Joulukuusien sesonki on nyt kiivaimmillaan. Vuosien varrella kuusikauppa on muuttunut, mutta kotimainen kuusi on yhä suosittu. Lumisen ja jäisen puun säilymiseen on omat niksinsä.

Avaa kuvien katselu Kuusisesonki on nyt kiivaimmillaan. Joulukuusien myynti Tampereen kaupungin toreilla alkoi perjantaina. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle