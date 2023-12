”Joskus ilolle pitää itkeä tilaa” – uskonnonopettajan keksimät mietelauseet päätyivät satoihin tuhansiin koteihin

Uskonnonopettaja Hanna Kivisalon tekstit seurakuntien adventtikalenterissa keräävät positiivista palautetta. Sen teemana olevaa iloa Kivisalo on itse joutunut tänä vuonna etsimään.

Seurakuntien satoihin tuhansiin koteihin eri puolella Suomea lahjoittama adventtikalenteri sisältää tänä vuonna ilon ja lohdun sanomaa, humoristisella pilkkeellä.

Kalenteriluukkujen tekstien takana on seinäjokelainen kirjailija, uskonnonopettaja Hanna Kivisalo. Hän kertoo, että tekstit ovat syntyneet pikku hiljaa vuosien varrella.

Kivisalon tekstien sanoma pyrkii olemaan varsin lohdullinen ja kannustava:

– Asiat kyllä järjestyvät. Kannustaisin iloitsemaan elämän pienistä iloista silloinkin, kun elämä on epävarmaa. Jos on pieni ilonaihe, jota juhlistaa, siihen kannattaa tarttua kiinni.

Joskus ilolle pitää itkeä tilaa. Hanna Kivisalo, 11. luukku

”Luonnonvoima, jota ei voi ohjata”

Helsingin seurakuntayhtymä julkaisee suuren suosion saanutta aventtikalenteria jo kahdeksatta vuotta.

Seurakuntayhtymän viestinnän suunnittelija Outi Pippuri toteaa, että vaikka joulu on pohjimmiltaan ilon juhla, usein sen yhteydessä puhutaan raskaista asioista, kuten siivouksesta.

– Me lähdimme sillä ajatuksella, että joulun tulo on kivaa. Halusimme lisäksi tuoda lempeyttä ja lämpöä sen odotukseen.

Pippuri kehuu Kivisalon kykyä tiivistää iso oivallus pieneen tilaan, sillä se on kaikkea muuta kuin helppoa.

Kivisalo itse kertoo tekstiensä syntyneen mitä moninaisimmissa tilanteissa.

– Minulle putkahtelee ajatuksia, ja sitten kirjoitan ne ylös. Luovuus on minulle kuin luonnonvoima, jota ei voi ohjata.

Kivisalo kertoo hyödyntävänsä luonnonvoiman, kun se ilmestyy.

– Esimerkiksi eilen, kun olin konsertissa, sain oivalluksen. Tai se voi ilmestyä esimerkiksi ruuanlaiton yhteydessä.

Avaa kuvien katselu Adventtikalenterin teksteistä keskustellaan kaveripiirin whatsapp-ryhmässä ja luukkuja kannetaan mukana lompakossakin. Kuva: Kati Ala-Renko / Yle

Uupumuksesta iloon

Hanna Kivisalo kertoo jääneensä uupumuksen vuoksi sairauslomalle opettajan työstään tänä vuonna.

Vaikka tämän joulun adventtikalenterin ilo-teema on ollut suuressa kontrastissa Kivisalon omalle ololle viime aikoina, kertoo hän sen olevan tärkeä osa persoonaansa.

– Ilo on minulle tärkeä elämänvoima ja siitä minut oikeastaan tunnetaan. Mielestäni ilo on mitä syvällisin tunne, vaikka monesti saatetaan toisin ajatella.

Iloa voi löytää pienistä asioista ja esimerkiksi uudesta koiranpennusta tai luovasta tekemisestä, hän sanoo.

Yksi kalenterin tekstien johtotähdistä on huumori. Kivisalon omiin suosikkeihin kuuluu mietelause: ”Ensimmäinen joulusauna: Joosef selittämässä sukulaisille Marian raskautta”.

– Eniten vastakaikua tulee kuitenkin perinteisemmistä teksteistä, jotka itseä jopa vähän nolottavat. Huumori on vaikea laji, turvallisimpia ovat tekstit, joita ei voi ymmärtää väärin.

Kirjailija toivoo, että huumoria käytettäisiin arjessa enemmänkin. Hänen mielestään huumori kuuluu olennaisesti myös uskonelämään.

– Jumala loi maailman ja myös huumorin. Uskon, että hän haluaa myös, että sitä käytetään.

Kivisalo kertoo huumorin auttavan myös koulumaailmassa; oppilaat muistavat asiat kokeessa paremmin, jos opetustilanteessa on käytetty huumoria. Kaukaiset ja hankalatkin asiat saa helpommin perille huumorin avulla.

Teksteistä keskustellaan kaveripiirin whatsapp-ryhmässä

Seurakuntien lahjoittama adventtikalenteri suunnattiin tänä vuonna erityisesti sellaisille nuorehkoille aikuisille, joiden kirkkosuhde on etäisempi.

– Haluamme rakentaa yhteyttä kaupunkilaisiin, joille perinteinen kirkollinen kieli on muuttunut vieraammiksi, mutta kiinnostusta hengellisyyteen löytyy, Outi Pippuri Helsingin seurakuntayhtymästä kuvailee.

Maa on niin kaunis, joten itse voi olla vähän sinne päin. Hanna Kivisalo, 5. luukku

Pippurin mukaan kalenterista on saatu juuri kohderyhmältä runsaasti hyvää palautetta, tähän mennessä kasassa on noin sata viestiä. Useimmissa palautteissa kehutaan kalenteria erilaiseksi ja virkistäväksi, vaikka perinteisiä raamatunlauseita toivovia ihmisiäkin on.

– Yksi pariskunta sanoi, että he avaavat luukun aina yhdessä. Tekstejä säilytetään myös esimerkiksi lompakossa ja kuljetetaan mukana.

Kalenterin käytön tiedetään olevan myös yhteisöllistä.

– Yhdessä palautteessa kerrottiin, että kaveripiirin whatsapp-ryhmässä keskustellaan päivän mietelauseista yhdessä ja tuumaillaan, mitä ne kullekin sillä hetkellä merkitsevät, Pippuri sanoo.

Kalenteria jaettu satoja tuhansia

Kivisalon kotipaikkakunta-Seinäjoen lisäksi adventtikalenteria on jaettu pääkaupunkiseudulla, Keravalla, Turussa, Kaarinassa, Kouvolassa, Vaasassa, Porvoossa, Kuopiossa ja Tammisaaressa.

Pääkaupunkiseudulla kalenteria on jaettu 370 000 ja esimerkiksi Seinäjoella osoitteettomana 30 000 kappaletta.

Kalenterin kuvituksesta vastaa visualisti Sari Pelho.