Tuomas Majurille, 27, arvostettu palkinto: tutkimus tarjosi uutta tietoa nuorena psykoosiin sairastuneista

Oulun yliopiston tutkijatohtori Tuomas Majurille, 27, on myönnetty arvostettu kansainvälinen tutkimuspalkinto. Palkinto tuli tutkimusartikkelista, jossa Majuri selvitti nuorena psykoosiin sairastuneiden henkilöiden pitkän aikavälin ennustetta ja sitä, miten sairauden puhkeamisikä vaikuttaa ennusteeseen.

Skitsofrenian ja muista psykoosien pitkän aikavälin ennusteesta on ollut aiemmin saatavilla vain vähän tutkimustietoa, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Palkinnon myönsi Euroopan psykiatriayhdistys.

Majurin kirjoittama artikkeli valittiin parhaaksi tänä vuonna julkaistuksi tutkimusjulkaisuksi Lasten- ja nuorisopsykiatria -kategoriassa. Artikkeli on nimeltään Effect of onset age on the long term outcome of early onset psychoses and other mental disorders: a register based Northern Finland Birth Cohort 1986 study.

Majurin tutkimus osoitti, että 18–22-vuotiaana psykoosiin sairastuneilla on huonompi pitkäaikaisennuste verrattuna nuorempana sairastuneisiin. Tutkimus perustuu Pohjois-Suomen vuoden 1966 ja 1986 syntymäkohortteihin, joissa tutkittavia on seurattu raskausajalta lähtien.

– Nämä tutkimustulokset ovat todella mielenkiintoisia ja uusia. Aikaisemmin on ollut käsitys, että mitä nuorempana psykoosiin on sairastunut, sitä huonompi on ennuste. Tulokset korostavat sitä, että meidän tulisi hoitojärjestelmässä ja kuntoutuksessa kiinnittää erityistä huomioita varhaisaikuisuudessa sairastuneisiin ihmisiin, sanoo tiedotteessa Majurin väitöskirjatyön ohjaaja ja myös yksi palkitun artikkelin kirjoittajista, dosentti Erika Jääskeläinen Oulun yliopistosta.

Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa Oulun yliopiston tutkijalle. Aiemmin palkinnon on saanut vain kolme suomalaista tutkijaa.

2 000 euron arvoinen palkinto annetaan Majurille huhtikuussa Euroopan psykiatriyhdistyksen kokouksessa Budapestissa.

