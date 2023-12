Miksi Salonius-Pasternak puhui pahimpaan varautumisesta juuri nyt? Kuusi kysymystä ja vastausta

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin lausunnot maanantaina Ylen aamussa herättivät huolta ja keskustelua.

Salonius-Pasternak kehotti reserviläisiä varautumaan olemaan ”elämänsä kunnossa fyysisesti ja henkisesti” vuoden 2025 alussa. Kotivara, kuten vesi, lääkkeet ja ruoka, olisi laitettava kuntoon ”jo tänään”, Salonius-Pasternak sanoi. Viestipalvelu X:ssä hän kutsui toimia ”järkeväksi varautumiseksi”.

Syyksi tälle hän mainitsi Yhdysvaltojen mahdollisesti heikentyneen kiinnostuksen Ukrainan sotaa kohtaan. Yhdysvaltain kongressi perui lokakuussa lisäavun Ukrainaan, tosin avustussummat ovat siitä huolimatta miljardeja dollareita.

Vuoden 2024 marraskuussa Yhdysvalloissa järjestetään presidentinvaalit. Jos republikaanien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Donald Trump valitaan presidentiksi, voi hän pyrkiä irroittamaan Yhdysvallat pois puolustusliitto Natosta. Salonius-Pasternak arvioi, että mikäli näin kävisi samalla, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin näkisi Ukrainan hyökkäyssodan poliittisesti onnistuneeksi, Venäjä saattaisi yrittää rikkoa Natoa sotilaallisella operaatiolla.

Salonius-Pasternak ei pidä Suomeen kohdistuvaa sotilaallista uhkaa todennäköisimpänä, mutta mahdollisena. Samoilla linjoilla ovat Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg ja sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Aleksanteri-instituutista.

Yle kysyi Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professorilta Teivo Teivaiselta, miksi tilanne herätti näin paljon keskustelua, ja miksi Salonius-Pasternak sanoi mielipiteensä juuri nyt.

1. Miksi Salonius-Pasternakin kommentit nostivat niin suuren huomion?

– Salonius-Pasternak nosti esiin myös itsestäänselvyyksiä: kuntokuuri ja kotivara ovat hyviä asioita monien tulevaisuusskenaarioiden kannalta. Kriittisesti voi kysyä, missä kohtaa yleinen varautumispuhe muuttuu paniikin lietsonnaksi. Hän on aiemmin esittänyt räväköitä puheita esimerkiksi Ahvenanmaan militarisoinnin lisäämisestä. Suomalaisessa keskustelukulttuurissa on nyt enemmän mukana ”talvisodan henkeä”. Ehkä Salonius-Pasternakin lausunnot herättivät monet siihen, kuinka militarisoitunut keskustelukulttuuri Suomessa nykyään on.

– Tämäntyyppisten skenaarioiden esittäminen kuuluu tutkijan ilmaisunvapauteen. Salonius-Pasternakin normatiivisten väitteiden – eli mitä pitäisi tehdä ja mitä ei – keveyttä on kritisoitu oikeutetusti, mutta eri skenaarioiden esittäminen on osa maailmanpolitiikan tutkijan perustyötä. En pidä esitettyjä skenaarioita häkellyttävinä.

2. Mihin skenaario ja vuosiluku 2025 perustuvat?

– Syyt lienevät presidentinvaaleissa, jotka pidetään ensi vuonna sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä. Jos Venäjä menestyy odotettua paremmin Ukrainassa, voi se lisätä Venäjän syömähaluja naapurimaita kohtaan. Vuosiluku 2025 on sikäli looginen, vaikka sitä voi pitää myös paniikin lietsomisena.

3. Sanoiko Salonius-Pasternak vain ääneen pahimman skenaarion?

– Toki vieläkin pahempia skenaarioita voisi kuvitella. Nykyisin pelottavat skenaariot tuntuvat nousevan enemmän esille. Esimerkiksi oli odotettavissa, että jonkinlainen pandemia tulee, mutta kun tämä konkretisoitui, samoin kuin puheet sodasta Euroopassa, niin pelottavat skenaariot koetaan realistisempina.

4. Mikä Ukrainan sodassa on muuttunut?

– Ukrainan sodasta puhutaan vähemmän optimistisemmin kuin aiemmin, joka taas johtuu osin sotaväsymyksestä: Euroopalla ja Yhdysvalloilla ei ole enää niin suurta intoa tukea heitä. Myös Gazan sota vie länsimaiden huomiota pois Ukrainasta.

5. Antoiko Natoon liittyminen suomalaisille vääristyneen kuvan turvallisuudesta vai onko jokin nyt oleellisesti muuttunut?

– Salonius-Pasternakin lausuntoihin liittyvä keskustelu osoittanee, että osa sai vääristyneen kuvan. On aiemmin puhuttu, että ei Natoon liittyminen ratkaise kertaheitolla kaikkia turvallisuusuhkia, mutta ehkä Natoon liittymisen aikana yksityiskohtia ei ehditty pohtia niin paljon. Natoon liityttäessä ei puhuttu Trumpin mahdollisesta uudelleenvalinnasta yhtä realistisesti kuin nyt.

– Ukrainan sota on myös osoittanut, että perinteinen sodankäynti on odotettua tärkeämpi osa nykypäivän sotia myös Euroopassa. Aiemmin ehkä ajateltiin, että rintamalla ammuskelu ei kuulu moderniin sotaan, ja että Nato tuo Suomelle suojan ydinaseiden ja artiklan 5 kautta. Nyt on ilmennyt, että Suomen reservien toimivuus ja ammusvarastojen määrä ovat edelleen olennaisia.

6. Voiko Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos muuttaa Suomen turvallisuustilannetta merkittävästi?

– Kyllä Joe Bidenin puoli olisi enemmän valmis panostamaan Euroopan puolustukseen kuin Trumpin puoli. Kun Trumpilla ei mahdollisella toisella kaudellaan olisi enää uudelleenvalintaan liittyviä pidäkkeitä, voi siitä tulla melkoista meininkiä. On samalla muistettava, että Trumpin uudelleenvalinta on epätodennäköistä muun muassa häneen kohdistuvista oikeussyytteistä johtuen. On mahdollista, että vaikka Trump valittaisiin, ei hän tee niin isoja muutoksia kuin on pelätty. Usein poliitikkojen vaaleissa esittämät muutostoiveet laimenevat, kun he astuvat virkaan. On myös mahdollista, että Trumpin toiveista huolimatta Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä ei mahdollista niin helppoa eroa Natosta.

– On Suomelta selkeä linjavalinta, että Suomi on yhä enemmän perustanut maanpuolustustaan Yhdysvaltojen tukeen. Nyt pohditaan Suomen ja Yhdysvaltojen välisiä puolustussopimuksia. Olemme aiempaa riippuvaisempia siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu – se on selvä muutos.