Maailma haluaa nyt muovittomia kertakäyttömukeja, ja se nosti suomalaisfirman hurjaan lentoon

Colombier Finlandin liiketoimintajohtajan Jani Purorannan mukaan tavaraa menisi enemmän kuin tehdas on voinut tuottaa.

– Materiaalilla on kova kysyntä. Kaikki on mennyt myyntiin.

Pyhtääläinen pakkauskartonkia ja -paperia muovittomasti päällystävä Colombier Finland aikookin nyt moninkertaistaa tuotantonsa. Yritys on pannut kuusi miljoonaa euroa tuotantolinjansa uudistamiseen.

Tuotanto voi materiaalista riippuen jopa viisin- tai kymmenkertaistua.

Avaa kuvien katselu Perinteisissä pahvimukeissa on ohut muovikalvo, joka pitää nesteen astian sisällä Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Avaa kuvien katselu Tältä näyttävät Pyhtäällä päällystetystä kartongista valmistetut kupit. Kuva: Antro Valo / Yle

Colombier Finland päällystää kartonkia ja paperia ilman muovia sellaiseksi, että niistä voi valmistaa elintarvikkeille sopivia pakkauksia. Tehtaan päällystämästä kartongista tehdään esimerkiksi kahvikuppeja, salaattiastioita, jäätelökippoja ja makeispusseja. Jäätelökippoja on käytössä Britanniassa sairaaloissa ja päiväkodeissa.

Muovittomuus onkin merkittävä valtti, sillä kysyntä on Purorannan mukaan kovaa Euroopan markkinoilla. Myös Suomessa on kehitystyö muutaman yrityksen kanssa kesken.

– Elintarviketeollisuus haluaa kierrätettäviä pakkauksia, joissa ei ole muovia, Puroranta sanoo.

Omalla alalla keskikokoa, mutta kasvava

Pyhtään tehdas työllistää kaksikymmentä ihmistä, ja sen liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Jani Purorannan mukaan tehdas on omalla alallaan keskikokoa.

Kuluvan vuoden aikana tehtaalle on palkattu lisää väkeä, sillä tuotantoon lisättiin kolmas vuoro.

Avaa kuvien katselu Kymenlaaksossa metsäteollisuus on ollut vuosikymmenten ajan kivijalkana, siksi osaavaa työvoimaa riittää. Kuva: Antro Valo / Yle

Yhtiön liikevaihto voi kasvaa muutamassa vuodessa 30 miljoonaan euroon laajennuksen myötä. Myös työntekijöitä tarvitsee palkata kymmenisen lisää, sillä pelkästään pakkaamiseen ja kuormien purkamiseen tarvitaan lisäkäsiä.

Osaavaa työvoimaa on jo

Colombier Finlandille on riittänyt osaavaa työvoimaa. Laajennuksen rakentajatkin tulivat lähikunnista, kuten Haminasta ja Kouvolasta. Osalla on kokemusta paperitehtaalla työskentelystä.

Colombier on kansainvälinen yhtiö, jonka Suomen toiminta on Purorannan mukaan pysymässä Pyhtäällä. Haminan–Kotkan sataman läheisyys on valtti. Toisaalta Pyhtään kunnan kanssa on jo katsottu tonttia uutta tehdasta varten, jos toiminta kasvaa suunnitelmien mukaan.