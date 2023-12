Kunnanhallitus veti läpi poikkeuksellisen rankan kokouksen Keminmaassa – 19 tuntia meni rikki

Keminmaan tarkastuslautakunta on kehottanut kunnanhallitusta lyhentämään kokouksiaan ainakin viime ja toissa vuotta koskevissa arviointikertomuksissa.

Keminmaan kunnanhallitus piti joulukuussa erittäin pitkän kokouksen, joka kesti yhdeksäntoista tuntia. Kokous jakaantui kahdelle päivälle. 4. joulukuuta kokous kesti yhdeksän tuntia (klo 12–21) ja seuraavana päivänä sitä jatkettiin kymmenellä tunnilla (klo 9–19).

– Onkohan kunnan ennätys? Oli rankka kokous, jossa aivonystyrät eivät olleet enää kohdillaan myöhään illalla, sanoo kunnanhallituksen jäsen Heli Trög (ps.).

Kokouksessa pidettiin taukoja, tosin aika lyhyitä.

– Vessassa pystyi käymään. Tarjolla oli normaalit leivät ja kahvit. Lämmin ruoka jäi monella väliin. Joillakin oli karkkia mukana, Trög kertoo.

Moni kuntapäättäjä on työssä käyvä ihminen.

– Haasteita voi tulla varsinkin pienillä työpaikoilla. Vapaata on kuitenkin myönnettävä. Työnantajia on huomioitu sillä, että yleensä kokoukset alkavat vasta iltapäivällä, Trög kertoo.

Osalla päättäjistä voi olla pieniä lapsia.

– Yksi jäsen siirtyi etäyhteyteen, koska hänellä on kouluikäinen. Lisäksi monilla on koiria, joita on ulkoilutettava.

Käsittelyssä kaksi isoa asiaa

Kesäkuussa kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittu Eeva Lääkkö (kesk.) kertoo, että kokouksen pituutta selittää osaltaan kaksi isoa asiaa eli talousarvio ja kunnan hallintosäännön uudistus.

– Kunnanjohtaja ja johtoryhmä olivat valmistelleet asiat hyvin. Kunnanhallituksen jäsenet tekivät kuitenkin useita vastaesityksiä, vaikka asiat käsitelty myös iltakoulussa. Näin demokratia kuitenkin toimii, Lääkkö sanoo.

Uutta hallintosääntöä kunnassa on käsitelty jo yli vuosi. Kunnanhallitus päätti saattaa sen vielä yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi.

Hallintosäännöstä on tarkoitus päättää tammikuun valtuustossa.

Kokoukset venyneet jo vuosia

Keminmaan kunnanhallituksen kokoukset ovat venyneet pitkiksi jo pidemmän aikaa. Kunnan tarkastuslautakunta on kehottanut kunnanhallitusta lyhentämään kokouksiaan ainakin viime ja toissa vuotta koskevissa arviointikertomuksissa.

– Kokousten pituuden venyessä osallistujien keskittymiskyky on koetuksella, mikä voi vaarantaa päätöksenteon optimaalisuutta. Suosittelemme kunnanhallitusta edelleen pyrkimään määrätietoisesti lyhyempiin kokouksiin, kirjoitettiin vuotta 2022 koskevassa arviointikertomuksessa.

Kokoukset ovat kuitenkin olleet edelleen pitkiä.

– Annan puheenvuorot ja jos puhuja pysyy asiassa, en voi keskeyttää häntä. Myös äänestykset vievät aikaa, Lääkkö sanoo.

Asioita jää pöydälle

Tarkastuslautakunta kiinnitti jo vuotta 2021 koskevassa arviointikertomuksessa huomiota siihen, että kunnanhallituksessa jää paljon asioita pöydälle. Lautakunta kehotti hallitusta pyrkimään aidosti pöydälle jätettävien asioiden vähentämiseen.

Viime vuoden kertomuksessa lautakunta kehotti kunnanhallitusta palaamaan lähikokouksiin, koska hybridikokouksissa etäyhteyden pätkivät, mikä viivästyttää kokousten kulkua.

Poliitikot tekevät vastaesityksiä

Kokousten kestoa ovat lisänneet myös lukuisat vastaesitykset, joita myös Lääkkö teki kunnanhallituksen jäsenenä ennen puheenjohtajuuttaan.

– Vanhoja asioita en kommentoi, mutta en ole kuitenkaan pyrkinyt pitkittämään kokouksia. Toimin tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaan. Tavoitteeni on lyhentää kokouksia. Teams-kokousten toimivuus huomioidaan kokousten lyhentämisessä, Lääkkö sanoo.

Lääkkö on jo pyrkinyt lyhentämään kokouksia jättämällä ajankohtaisten asioiden käsittelyn pois joistain kokouksista.

– Ajankohtaisten asioiden käsittely vie aikaa. Asialista ratkaisee, ovatko ne mukana, hän sanoo.

Kunnanjohtaja: ”Olen tehnyt ja teen aina parhaani”

Kunnanhallituksen päätösten valmistelu kuuluu kunnanjohtajan tehtäviin. Hannele Matinlassin pohjaesityksiin on tehty lukuisia vastaesityksiä, mikä voi kertoa tyytymättömyydestä päätösesityksiin.

– Olen tehnyt ja teen aina parhaani valmistelussa ja esityksissäni, Matinlassi kommentoi.

Matinlassi valittiin Keminmaan kunnanjohtajaksi kesällä 2022. Sitä ennen hän toimi kunnanjohtajan sijaisena elokuusta 2020 lähtien.

– Kun aloitin, niin osittain kokemattomuuttani tein muutettuja päätösesityksiä, kun en tuntenut toimintakulttuuria. Nyt en sotke enää sitä pakkaa. Poliitikot tekevät tarvittaessa vastaesitykset, hän sanoo.

Päätösten valmisteluun on voinut vaikuttaa viranhaltijoiden vaihtuvuus ja virkojen yhdistäminen, mikä on lisännyt Matinlassin työmäärää.

– Vaihtuvuus ja resurssien puute ovat varmaan vaikuttaneet, hän sanoo.

Sote-uudistus on kuitenkin vähentänyt päätettäviä asioita

Tänä vuonna voimaan tullut sote-uudistus vähensi kuntien tehtäviä ja lähes puolitti kuntien budjetit.

– Asioita on vähemmän. Sen on huomannut selkeästi, Matinlassi toteaa.

Päätettävien asioiden väheneminen ei ole kuitenkaan sujuvoittanut Keminmaan kunnanhallituksen päätöksentekoa.

– Jokainen voi vaikuttaa puheenvuoronsa pituuteen. Varajäsenet pitäisi briiffata, jotta samoja asioita ei kerrottaisi kahdesti. Ryhmien valmistelua voisi kehittää, millä voitaisiin vähentää vastaesityksiä, Heli Trög pohtii.

Tarkastuslautakunnan mukaan Keminmaan kunnanhallituksen kokous kesti viime vuonna keskimäärin noin kuusi tuntia.

Kunnanhallituksen henkilöstökulut sivukuluineen olivat viime vuonna noin 100 000 euroa.

Viiden viime kokouksen keskimääräinen kesto on ollut 6,7 tuntia. Tänä vuonna on pidetty myös useita ylimääräisiä kokouksia.