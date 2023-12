Hallitus kertoo kello 14.45, mitä itärajalla tapahtuu seuraavaksi – Yle seuraa hetki hetkeltä

Petteri Orpo: Jos jotain tehdään, niin silloin se on varmaan osittainen avaaminen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli eduskuntaan tulleessaan vaitonainen itärajaa koskevasta hallituksen päätöksestä. Hän sanoi, että hallituksen valmistelu on vielä käynnissä. Rajaa mahdollisesti avataan osittain, jos jotain tehdään, hän totesi. – Nyt kun se oli määräaikainen päätös, tavoitteena saada ilmiö loppumaan. Nyt on rauhallista, niin silloin sitä nimenomaan pohditaan, että jos jotain tehdään, niin silloin se on varmaan osittainen avaaminen, hän sanoi STT:lle. Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ei kommentoinut STT:lle asiaa eduskunnassa.

STT