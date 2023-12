Miksi Afrikka vastustaa fossiilisista luopumista ja puhuuko USA totta? Dubain ilmastokokous meni hetkessä täyteen jumiin, lue miksi

Toiveikas tunnelma vaihtui hetkessä tyrmistykseen YK:n ilmastokokouksessa myöhään maanantaina.

Kokouksen puheenjohtaja, Arabiemiraattien Sultan Al Jaber julkisti ensimmäisen ehdotuksen päätökseksi fossiilisista polttoaineista.

Se oli täysin erilainen, kuin moni odotti. Mitä tapahtui?

1. Yli sata maata halusi lopettaa fossiilisten käytön kokonaan, mutta niitä ei kuunneltu

Päätös, joka koskee fossiilisia polttoaineita, on ollut kokouksen tärkein kysymys.

Se on tärkeä, koska Pariisin ilmastosopimuksen tavoite lämpötilan rajoittamisesta 1,5 asteeseen edellyttää öljyn, maakaasun ja kivihiilen tuottamisen ja käytön lopettamista kokonaan.

Maat olivat neuvotelleet Dubaissa kaksi viikkoa fossiilisten polttoaineiden lopettamista koskevasta kirjauksesta.

Jo neuvottelua on pidetty historiallisena, sillä aiheesta ei ole koskaan ennen väännetty YK:n ilmastokokouksessa samalla tavoin. Glasgow'ssa kaksi vuotta sitten neuvoteltiin vain kivihiilen kohtalosta.

Avaa kuvien katselu Ilmastokokouksen puheenjohtaja Sultan Al Jaber poistui puhuttuaan maille sen jälkeen, kun kompromissi fossiilisista polttoaineista oli julkaistu. Kuva: Juha Kivioja / Yle

2. ”Phase out” pyyhittiin pois, tilalle tuli ”reducing”

Maat ovat kahden viikon aikana neuvotelleet luonnoksen, jossa oli viisi vaihtoehtoa. Niistä neljässä päätösteksteiksi ehdotetettiin fossiilisista polttoaineista irtautumista kokonaan. Termi on sopimuksessa phase out.

Kahdessa pöydällä olleessa vaihtoehdossa irtautuminen tapahtuisi ilman ehtoja. Kahdessa taas ehdotettiin sellaisista fossiilisista polttoaineista irtautumista, joiden päästöjä ei voida sitoa. Sitomisella viitataan hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

Yksi vaihtoehdoista oli, että fossiilisista ei kirjata sopimukseen mitään.

Puheenjohtajan tehtävä on vetää maiden kannat yhteen ja laatia sellainen kompromissi, jonka kaikki maat voivat hyväksyä. Tehtävä on hyvin vaikea, sillä ilmastosopiminen perustuu konseksukseen: kaikkien maiden pitää kokea, että ne tulevat kuulluksi.

Sultan Al Jaberin valinta oli pyyhkiä sanat phase out pois ja korvata ne sanalla vähentäminen, reducing.

Lisäksi teksti oli muotoiltu siten, että edes vähentäminen ei olisi pakollista vaan yksi vaihtoehto muiden joukossa.

Ei ole poikkeuksellista, että puheenjohtajan laatima ensimmäinen luonnos repii maat erilleen. Poikkeuksellista sen sijaan on, että ero enemmistön kannan ja puheenjohtajan laatiman kompromissin välillä oli niin iso. Heikennys oli merkittävä.

Niuen saarivaltion ministeri Mona Ainuu murtui kyyneliin, kun ilmastokokouksen puheenjohtaja jarrutti fossiilisista polttoaineista luopumisessa. Kuva: Juha Kivioja / Yle

3. Saudi-Arabia ja Kiina vastustavat, EU ja muut länsimaat puoltavat

Yksi suurimmista syyllisistä kirjauksen heikennykseen on öljyvaltio Saudi-Arabia, joka on pelannut neuvottelijoiden mukaan kokouksessa likaista peliä. Lisäksi Kiina, Intia ja arabimaiden ryhmä vastustaa kirjausta fossiilisista polttoaineista irtautumisesta.

Maiden mielestä Pariisin ilmastosopimuksessa pitäisi keskittyä vähentämään päästöjä ilman, että niiden lähteeseen otetaan kantaa.

Muun muassa EU, Australia, pienet saarivaltiot ja Yhdysvallat ovat ajaneet tiukkaa kirjausta eli phase out -vaihtoehtoa. Siinä fossiilisista polttoaineista luovuttaisiin joko kokonaan tai niin, että eteen lisätään sana sitomaton, unabated. Tällä viitataan hiilen talteenottoon ja varastointiin.

Kiina on ollut koko neuvotteluprosessin ajan hiljainen, eikä ole paljastanut korttejaan. Nyt kortit kuitenkin paljastuivat.

Avaa kuvien katselu Ilmastojärjestö Climate Action Network sanoi, että jos EU ja Yhdysvallat lupaisivat kehittyville maille enemmän rahaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ne kannattaisivat fossiilisista polttoaineista luopumista. Kuva: Lotte Krank-van de Burgt / Yle

4. Afrikka vastustaa, koska länsi ei maksa

Toinen iso kysymys Dubaissa on ollut ilmastorahoitus. Se liittyy myös fossiilisista polttoaineista luopumiseen siten, että esimerkiksi Afrikka ei halua kannattaa sitä, jos se ei saa riittävää ilmastorahoitusta.

Kokouksen alussa päätettiin uudesta rahastosta, josta autetaan köyhiä maita ilmastotuhojen korvaamisessa. Se suurimmat rahoittajat ovat toistaiseksi Arabiemiraatit ja EU.

Yhdysvallat sen sijaan lupasi rahastoon muihin verrattuna hyvin pienen summan rahaa.

EU on ollut ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevassa rahoituksessa köyhien maiden mielestä kitsas.

Esimerkiksi kehitysjärjestöt ovat arvioineet, että jos molemmilta, sekä EU:lta että Yhdysvalloilta tulisi kokouksessa vahvempia lupauksia rahoituksesta, myös fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät kirjaukset etenisivät.

Osa Afrikan maista haluaa, että rikkaat teollisuusmaat tukevat niitä ennen kuin ne voivat kannattaa fossiilisten polttoaineiden lopettamista.

Rikkaat teollisuusmaat, erityisesti Yhdysvallat ja Euroopan maat, ovat köyhien maiden näkökulmasta vastuussa ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta, sillä ne ovat tuottaneet eniten päästöjä historiallisesti.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain ilmastolähettiläs John Kerry ilmastokokouksessa eilen maanantaina. Kuva: Juha Kivioja / Yle

5. USA puhui irtautumisen puolesta, mutta osa näkee heikennetyssä tekstissä sen kädenjäljen

Yksi suurimmista kysymyksistä Dubain kokouksessa koskee Yhdysvaltoja. Se on pitänyt voimakkaita puheenvuoroja fossiilisista polttoaineista irtautumisen puolesta. Yhdysvallat puhui muun muassa eilen, kun maat kokoontuivat ottamaan kantaa puheenjohtajan julkaisemaan, heikkoon kirjaukseen.

Osa pitää Yhdysvaltojen puheenvuoroja teatterina. Yhdysvallat on maailman suurin öljyntuottaja. Se on myös kertonut hiljattain uusista investoinneista öljyyn. On myös tiedossa, että Yhdysvallat on vastustanut kokouksessa sitä, että sopimukseen kirjattaisiin selvä tavoitevuosi siitä, milloin maailman pitää saavuttaa nettonollapäästöt.

Al Jaberin muotoilemassa tekstissä lukee, että tavoite on painaa ilmastopäästöt nettonollaan ”vuoteen 2050 mennessä, sen jälkeen tai niillä main”.