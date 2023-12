Tehdas tuottaa joulukuussa joka päivä 42 000 kiloa salaattia – kuukauden pesti kelpaa työttömyyden kurittamassa Forssassa

Sesonkityö on monelle forssalaiselle lomautetulle ja työttömälle tärkeä pesti.

Atrian Forssan tehtaalla on kiire. Joulun alla tehdas tuottaa useassa vuorossa joulupöytiin salaattimajoneeseja, kuten sienisalaattia ja punajuurisalaattia.

Tehtaalla työskentelee vakituiseen noin 70 ihmistä, mutta joulun alla kausityöläisiä tarvitaan. Forssassa heitä on palkattu 40, kertoo tehtaan valmistuspäällikkö Markku Kuula.

Avaa kuvien katselu Joulu on Atrian Forssan tehtaalla merkittävä sesonki, joka lisää majoneesisalaattien menekkiä, kertoo tehtaan valmistuspäällikkö Markku Kuula. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Kuula myöntää, että työntekijöiden löytäminen kuukauden mittaiseen pestiin on haasteellista.

– Syksystä alkaen sesonkityöläisiä aletaan tänne haalia. Kun sopivat löytyvät, heidät pitää vielä opastaa. Tänä vuonna tekijöitä löytyi yllättävän hyvin, koska paikallinen työtilanne on heikohko. Hyviä hakijoita oli nyt paljon.

Puolet uusia, puolet ollut jo aiemmin

Tämän vuoden sesonkityöntekijöistä noin puolet on ollut aiemminkin tehtaalla töissä, toinen puoli on uusia. Yksi uusista on Tanja Heinonen.

Avaa kuvien katselu Omasta työstään lomautettu Tanja Heinonen tuli Forssan tehtaalle sesonkityöntekijäksi ensimmäistä kertaa, mutta on valmis tulemaan muulloinkin, jos oma työtilanne sen sallii. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

– Olen omasta työstäni lomautettuna. Ihan unelmatyö, tykkään olla, sanoo Heinonen ja lupaa tulla toistekin, jos oma työtilanne on sama kuin nyt.

Janne Laine on ollut aiemminkin töissä Atrian tehtaalla. Työttömälle kuukauden mittainen työrupeama on tervetullut.

– On kiva päästä töihin, kun on ollut työttömänä. Se palauttaa arkeen ja antaa perheelle kivempaa joulua.

Laine toteaa, että Forssan työllisyystilanne on tällä hetkellä aika huono. Sen vuoksi työ salaattien pakkaamisessa kiinnostaa.

Joulu on merkittävä sesonki

Koko vuoden aikana Forssan tehdas valmistaa 8,5 miljoonaa kiloa salaattimajoneeseja.

Salaattimajoneesit ovat alan käyttämä termi tuoteryhmälle, johon kuuluvat nimensä mukaisesti majoneesia sisältävät salaatit: italiansalaatti, sienisalaatti, punajuurisalaatti ja niin edelleen.

Joulukuussa näitä valmistetaan kuudesosa koko vuoden tuotannosta, noin 1,3 miljoonaa kiloa. Jos tuotanto jaetaan kuukauden päiville tasan, salaattimajoneeseja purkitetaan vuorokaudessa noin 42 tonnia.

Avaa kuvien katselu Janne Laine (vas.) on ollut aiemminkin sesonkityöntekijänä Atrian Forssan tehtaalla. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

– Joulu on meille vuoden kovin sesonki. Sen päälle tulee vielä uusivuosi. Se on tosi kova puristus. Muita sesonkeja meillä on vappu perunasalaatteineen ja oikeastaan koko kesä, kertoo valmistuspäällikkö Markku Kuula.

Joululaatikoita ja perinteisempiä laatikoita Forssan tehdas valmistaa 2,5 miljoonaa kiloa. Niitä valmistuu Forssassa tasaiseen tahtiin läpi vuoden.

Jouluruokien perinne on vahva

Jouluruuissa perinteet elävät vahvoina. Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail sanoo, ettei alan jäsenyrityksiltä ole kuulunut joulun edellä mitään poikkeavaa.

– Jouluun panostetaan edelleen, mutta käytössä voi olla vähemmän rahaa ja osalla perheitä on nyt niukkaa ja se voi näkyä ruokapöydässä. Valintoja tehdään harkitummin.

Atrian tuoteryhmäpäällikkö Eeva Ruha vahvistaa, että perinteet ovat vahvoja etenkin jouluna.

– Joulukinkkuja menee saman verran kuin viime vuonna. Uutta on se, että nyt ensimmäistä kertaa meiltä viedään antibioottivapaata possua Saksaan, kertoo Ruha.

Osa miettii ostoksensa tarkasti

Myös Keskolla uskotaan, että joulupöytään panostetaan tänäkin vuonna. Isossa kuvassa kuluttajat ovat edelleen hyvin hintatietoisia ja ostoksilla ollaan suunnitelmallisia.

Viime vuoden joulukuussa inflaatio oli korkealla, mutta se ei näkynyt voimakkaasti joulun ruokaostoksissa. Monissa tuoteryhmissä, kuten hedelmissä, vihanneksissa ja jalostetuissa kalatuotteissa myynti oli kuitenkin edellistä joulukuuta pienempää.

Joulupöydissä erilaisten kalavaihtoehtojen rooli on kasvanut viime vuosina, kun arkinen kalan kulutus on siirtynyt juhlapöytiin. Joulun ostoskoreissa korostuvat sillit, äyriäiset ja mäti.

Kesko arvioi, että tänä jouluna kalan kulutuksen ääripäät korostuvat. Osa panostaa kalaisaan pöytään, kun taas osa miettii todella tarkasti kalaostojaan. Menekin kasvua ennakoidaan kokonaiselle sillille, sekä kala- ja rapuherkkusalaateille.