Nurmekseen suunnitteilla 250 miljoonan euron vihreän energian investointi

Teknologiakonserni Andritz ja Suomen Säätöenergia ovat tehneet sopimuksen uusiutuvan polttoaineen tuotantolaitoksen perustamisesta Nurmekseen.

Suomen Säätöenergian toimitusjohtaja Kaj Turusen mukaan investointi on suuruudeltaan noin 250 miljoonaa euroa ja sillä olisi merkittävät vaikutuksen alueelle.

– Työpaikkoja alueelle tulisi 80–100, joista 40–50 on välittömiä työpaikkoja itse laitoksella. Rakennusvaiheessa tuotantolaitos työllistäisi jopa 300 henkilötyövuoden verran.

Suunniteltu laitos tuottaisi biomassasta vihreää metanolia, jota käytettäisiin muun muassa meriliikenteessä että kemianteollisuudessa. Laitos olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Biomassa saadaan puuteollisuuden sivuvirroista, kuten esimerkiksi puuhakkuista ylijäävistä oksista. Tuotantomenetelmänä on kaasutussynteesi.

Prosessissa tarvitaan vetyä, joka tuotetaan veden elektrolyysissä, johon käytettävä energia tulee olemaan tuuli- ja aurinkovoimaa.

Nurmeksessa kaava jo valmiina

Nurmes valikoitu sijainniksi, koska se täyttää tuotantolaitoksen vaatimat kriteerit, niin raaka-aineen, sähkön kantaverkon ja rata-yhteyksien takia.

– Myös kunnalla on ollut hyvin aktiivinen ja positiivinen meininki. Nurmeksessa on myös vihreän teollisuuden alue, jossa on sopiva kaavamerkintä, mikä tarkoittaa, ettei tarvitse käydä läpi pitkää kaavaprosessia, Turunen sanoo.

Hybridijalostamo Nurmes -nimellä kulkevan hankkeen pyrkimyksenä on aloittaa tuotanto vuonna 2026.

Ennen kuin virallinen investointipäätös voidaan tehdä, pitää tuotantolaitoksen kuitenkin saada ympäristölupa. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä.

Laitoksia suunnitteilla myös esimerkiksi Pieksämäelle

SSE:llä on jo suunnitelmia kuuden muunkin tuotantolaitoksen suhteen. Nämä suunnitelmat eivät ole niin pitkällä kuin Nurmeksen tapauksessa.

– Pieksämäki on yksi, josta on keskusteltu jo jonkin verran. Jos kaikki menee hyvin, Pieksämäen laitos voitaisiin rakentaa heti Nurmeksen jälkeen, tai ehkä jopa sen rinnalla, Turunen sanoo.

Turusen mukaan on tärkeää, ettei Suomi putoa vihreän siirtymän investointien kelkasta, sillä markkinat ovat maailmanlaajuisia.

– Suomi on ollut polttoaineiden energian tuontimaa läpi historiansa, mutta nyt vihreä siirtymä antaa mahdollisuuden siirtyä vientimaaksi.

Andritzilla on yksiköitä Suomessa muun muassa Savonlinnassa, Varkaudessa, Tampereella ja Vantaalla.