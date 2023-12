Ei ole ihme, että ilmastokokouksessa riideltiin öljystä ja kivihiilestä – näin riippuvainen maailma niistä on

Dubain ilmastokokouksessa maailman maat ovat päättäneet irtautua fossiilisista polttoaineista eli lopettaa öljyn, kaasun ja kivihiilen käyttö. Muutama grafiikka kertoo, miksi kysymys on niin kipeä.

YK:n ilmastohuippukokous Dubaissa päätti, että fossiilisista polttoaineista luovutaan vähitellen.

Valtioiden päättäjät haluavat, että öljyn, kaasun ja kivihiilen käyttö jää historiaan.

Tällä tavoitellaan sitä, että vuoteen 2050 mennessä tai sitä ennen saavutettaisiin nollapäästötaso eli että päästöt olisivat yhtä suuret kuin nielut.

Muutama grafiikka kertoo, miten fossiiliriippuvainen maailma tällä hetkellä vielä on.

Kolme fossiilista polttoainetta – kivihiili, öljy ja maakaasu – aiheuttavat suurimman osan ilmastonmuutoksesta. Näistä kolmesta muodostuu 75 prosenttia maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja lähes 90 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.

Siksi luopuminen fossiilisista olisi ainoa ratkaisu ilmastokriisin hidastamiseen kyllin nopeasti Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Tähän vetosi myös YK:n pääsihteeri António Guterres maanantaina Dubain ilmastokokouksen loppusuoralla.

– On tarpeellista, että häivytämme pois kaiken fossiilisten polttoaineiden käytön aikaikkunassa, joka on yhteensopiva 1,5 asteen lämpenemisrajan kanssa, Guterres sanoi. Guterresin mukaan seuraavat kaksi vuotta ovat onnistumisen suhteen ratkaisevat.

Öljyn, kivihiilen ja maakaasun käyttö on kasvanut lähes poikkeuksetta viimeisten vuosikymmenien aikana. Koronapandemian aikoihin käytössä on näkyvissä notkahduksia, mutta öljyn ja kivihiilen käyttö on suurin piirtein tuplaantunut 50 vuoden aikana, maakaasun käyttö yli nelinkertaistunut.

Vähäpäästöisemmät tuuli- ja aurinkoenergia nostavat päätään, mutta eivät vielä paljoa näy energiapaletissa. Tämä siitäkin huolimatta että vuosittaiset lisäykset tuotannossa ovat suuria.

Jokaista fossiilisiin sijoitettua Yhdysvaltain dollaria kohti sijoitetaan jo 1,7 dollaria puhtaaseen energiaan. Viisi vuotta sitten suhdeluku oli vielä tasan 1:1. Kasvu tulee lähinnä aurinkoenergiasta.

Myös puhtaan energian työpaikkoja on jo parin vuoden ajan ollut enemmän kuin fossiilityöpaikkoja.

Fossiilienergian korvaaminen vähäpäästöisemmällä on kuitenkin vasta alkumetreillä.

Tämänvuotisen ilmastokokouksen isäntämaan, öljyvaltio Arabiemiraattien fossiilikuorma maapallolle hipoo omia lukemiaan.

EU ja Kiina ovat melko tasapäisiä saastuttajia, kun asiaa mitataan nuppiluvun mukaan. Kiinan koko tekee maan päätöksistä kuitenkin merkittävämpiä globaalille ilmastolle.

Kiina on lisäämässä parhaillaan rutkasti uusiutuvan energian tuotantoa, erityisesti aurinkovoimaa. Jos tahti jatkuu, Kiinan päästöt kääntyvät rakenteelliseen laskuun jo ensi vuonna eli vähintään vuoden pari edellä optimistisimpiakin ennusteita.

Useimpien Euroopan maiden energiantarpeesta fossiiliset täyttävät yli 50 prosenttia, Suomessa alle puolet. Esimerkiksi Alankomaissa luku on liki 90 prosenttia.

Miten polttaminen voidaan korvata?

Fossiilisella energialla kodit lämpiävät, autot ja lentokoneet kulkevat, ruoat paistuvat ja valot palavat.

Miten tämän kaiken voi oikein korvata maailmanlaajuisesti jollakin muulla?

Yksinkertaista ratkaisua fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvalla energialla ei ole olemassa. Siksi on turvauduttava useisiin eri energialähteisiin eli niin sanottuun hajautettuun energiantuotantoon.

Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan ne 139 valtiota, jotka julkaisevat energiatilastonsa, voisivat olla vihreän energian suhteen täysin omavaraisia vuonna 2050. Se vaatii massiiviset määrät tuuli-, vesi- ja aurinkovoimaa.

Globaalisti auringosta tulee arvioiden mukaan 2030–2040-luvuilla suurin energian tuotantomuoto. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö voisi kattaa lähes kaiken yhteiskuntien tarvitseman energian. Olemassa oleva vesivoima ja suuri osa ydinvoimaa jäänee myös käyttöön.

Merivoima, kuten aaltoenergia, sekä maalämpö voivat tulla kyseeseen joissakin paikoissa. Vedyn tuotanto voi yleistyä, jos uusiutuvaa sähköä on paljon saatavilla.

Geologian tutkimuskeskuksen parin vuoden takaisen raportin mukaan nykyisen fossiilisiin perustuvan energiajärjestelmän korvaaminen koko ihmiskunnan käytettävissä olevilla uusiutuvilla energiateknologioilla on luultua suurempi tehtävä.

Tarvittava lisäenergia ja materiaalit voivat muodostaa pullonkaulan, vaikka pystyisimme vähentämään kulutusta ja materiaalien tarvetta kiertotaloudella ja sääntelyllä.

BIOS-tutkimusyksikkö laski viime vuonna, että jos Suomen kuluttama fossiilienergia korvattaisiin sähköistämällä koko yhteiskunta, lisätarve uudelle energialle olisi 135 terawattituntia. Tämän tuottamiseksi olisi rakennettava esimerkiksi 104 uutta Lestijärven tuulivoimalapuiston kokoista tuulipuistoa lisää. Lisäksi tarvitaan valtava energiainfra.

Jos taas fossiiliset korvattaisiin biomassalla, tarvittaisiin BIOSin mukaan 90 miljoonan puukuution lisähakkuut kattamaan tarve.

Vihreä siirtymä vaatii myös elintapojemme muuttamista, energiatehokkuutta ja kulutuksen joustamista tuotannon mukaan.

Joka tapauksessa tarvittava energiamurros on kokoluokaltaan massiivinen.

