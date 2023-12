Parkkisakkojen määrä puolittui, kun pysäköinninvalvonta otti uuden linjan Kokkolassa

Pysäköinninvalvonta Kokkolassa on tietoisesti vähentänyt parkkisakkojen antamista. Sakkojen sijaan halutaan opastaa ja neuvoa.

Pysäköintivirhemaksujen määrä on tipahtanut dramaattisesti Kokkolassa muutamassa vuodessa.

Vuoteen 2017 saakka parkkisakkoja kirjoitettiin Kokkolassa lähes saman verran kuin Vaasassa: noin 12 000 vuodessa. Vaasassa asukkaita on 20 000 enemmän.

Viime vuonna sakkoja annettiin Kokkolassa vain 5 643 eli alle puolet aiemmasta.

Kokkolan kaupungin johtava pysäköinnintarkastaja Päivi Parpala sanoo, että painopistettä on tietoisesti muutettu.

– Ensisijaisesti yritämme opastaa ja neuvoa. Jos tämä ei ole mahdollista, turvaudumme kirjallisiin menetelmiin.

Silloin kun asiakas tulee paikalle ja pysäköintivirhemaksua ei ole vielä määrätty, annetaan joko suullinen tai kirjallinen huomautus jos se on mahdollista.

Isommista virheistä kuitenkin sakotetaan.

– Esimerkiksi pysäköintivirheestä suojatien edessä saa aina pysäköintivirhemaksun, vaikka kuljettaja tulisikin paikalle. Se on sen verran vakava virhe.

Rekisteröityjen autojen määrään suhteutettuna sakkojen määrä on pudonnut noin 0,45:stä 0,2:een. Vaasassa luku on 0,33 ja Pietarsaaressa 0,16.

Monen päivä pelastunut

Ihmisten reaktiot ovat olleet positiivisia, kun sakon sijaan on annettu suullinen tai kirjallinen muistutus. Pysäköinninvalvojille on sanottu jopa, että päivä on pelastunut.

– Moni on sanonut, että tämä jää paljon paremmin mieleen. Että ensi kerralla he muistavat pysäköidä oikein, sanoo Päivi Parpala.

Hänen mukaansa ei ole kuitenkaan kyse siitä, että Kokkolan pysäköintivalvonta olisi alkanut katsoa asiaa sormien läpi.

– Sormien läpi katsominen tarkoittaisi, että viranomainen ei tee työtään.

Viranomainen voi lain mukaan päättää olla määräämättä sakkoa, jos virhe on vähäinen tai siinä on muita lieventäviä seikkoja. Jos pysäköintiaika on ylitetty vain hieman, voi esimerkiksi suullinen muistutus riittää.

– Sitä tapahtuu joka päivä, Parpala sanoo.

Tavallisimmat virheet

Yleisimmät virheet liittyvät pysäköinnin alkamisajan ilmoittamiseen, esimerkiksi pysäköintikiekon käyttöön. Parpalan mukaan myös jalkakäytävillä ja pyöräteillä näkee paljon autoja.

Pysäköinnintarkastajat raportoivat myös kaupunkikuvassa hylätyistä autoista ja neuvovat kadulla tehtävien töiden lupien hakemisessa.

Avaa kuvien katselu Rekisteröityjen henkilöautojen määrään verrattuna Vaasassa peritään huomattavasti enemmän pysäköintimaksuja kuin Kokkolassa ja Pietarsaaressa.

Kokkolassa työskentelee tällä hetkellä neljä pysäköinnintarkastajaa. Yksi heistä on Parpala itse, vaikka hän työskenteleekin pitkälti hallintotehtävissä.

Pysäköinnintarkastajien työnkuvaa hän kuvailee monipuoliseksi.

– Työt tehdään säästä riippumatta. Päätehtävänä on valvoa, että pysähtymis- ja pysäköintisääntöjä noudatetaan.

Artikkeli pohjautuu osin Yle Österbottenin Jakob Lillasin juttuun I Vasa får var tredje bil felparkeringsböter – i Karleby och Jakobstad knappt var femte.