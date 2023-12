Nightwishiltä on yhä palkkioita saamatta kesän suurkeikoilta – manageri harkitsee rikosilmoituksen tekemistä

Metalliyhtye Nightwish ei ole saanut koko palkkiotaan viime kesän loppuunmyydyiltä Kiteen ja Vaasan keikoiltaan.

Saamatta on satoja tuhansia euroja, vahvistaa Nightwishin manageri Toni Peiju Ylelle. Palkkiota on yritetty saada pitkään, mutta tapahtumat järjestänyt Nordic Live Productions ei ole Peijun mukaan pitänyt kiinni sopimuksista.

– On tehty useampikin maksusuunnitelma, mutta heidän osaltaan ne eivät ole pitäneet paikkaansa. Suorituksia ei ole tullut.

Nightwish teki viime kesäkuussa saman viikonlopun aikana kaksi keikkaa, Kiteellä ja Vaasassa. Molemmat keikat myytiin loppuun, ja niitä seurasi yhteensä 21 500 ihmistä.

Keikkapalkkion maksuongelmista kertoi ensimmäisenä Vasabladet ja myöhemmin myös Ilta-Sanomat.

Lähes puolet on maksamatta

Nordic Live Productions vastasi sähköpostitse Vasabladetille, että palkkioita ei ole pystytty maksamaan kokonaan talousongelmien vuoksi. Yhtiö kertoi kuitenkin maksaneensa keikkapalkkiosta 365 750 euroa, mikä on yli puolet koko summasta.

– Summa pitää paikkaansa. Ei kyllä puhuta, että se olisi paljon yli puolet. Kuusinumeroinen summa on maksamatta, ja se ei ykkösellä ala, Toni Peiju sanoo.

Nordic Live Productionsin talousongelmista on uutisoitu pitkin vuotta. Marraskuussa yhtiö kertoi kuitenkin Ylelle, että rahoitusongelmiin on löydetty ratkaisu ja yhtiön tulevaisuus on turvattu.

Nordic Live Productionsin toimitusjohtaja Tommi Mäki ei vastannut Ylen soittopyyntöön tiistaina.

Myös Peiju sanoo, ettei hän ole saanut yhteyttä Tommi Mäkeen. Peiju sanoo harkitsevansa rikosilmoituksen tekemistä, jos palkkiota ei ala kuulua.

– Lippuja myytiin niin hyvin, että järjestäjä sai kyllä kasaan meidän keikkapalkkiomme ja itselleenkin provikat. Rahat on ilmeisesti käytetty johonkin muuhun.

Alalla on ongelmia

Tapahtuma-alan yrityksillä on ollut taloudellisia vaikeuksia laajemminkin. Noin vuosi sitten muun muassa Raskasta joulua -kiertuetta järjestänyt RH Entertainment ajautui konkurssiin. Myös useita festivaaleja järjestävän Kalle Keskisen Loud n' Live Promotionsin talousvaikeuksista on uutisoitu pitkin vuotta.

Toni Peijun mukaan alaa vaivaa osaltaan luottamuksen puute. Kun tapahtumia perutaan, eivät ihmiset uskalla ostaa lippuja etukäteen. Samaan aikaan myös esimerkiksi äänentoistosta vastaavat yritykset pyytävät yhä isompia summia, jopa koko palkkiotaan ennakkoon.

– On iso kysymysmerkki, pystyykö kukaan tekemään tapahtumaa, jos kaikki pitää maksaa ennakkoon. Se voi tarkoittaa sitä, että tietyt tapahtumat jäävät järjestämättä, hän arvelee.