Heinolassa autonsa parkkipaikalle hylännyt mies on ollut kateissa jo yli kuukauden – poliisi kaipaa vihjeitä

Viimeinen varma havainto kadonneesta on Tokmannin Heinolan myymälän valvontakamerassa.

Hämeen poliisi pyytää edelleen yleisövihjeitä marraskuun alussa Heinolassa kadonneesta Jani Matilaisesta.

43-vuotias Matilainen poistui kävellen Heinolan ABC-aseman parkkipaikalta 4. marraskuuta aamuyöllä noin kello 4.30.

Viimeinen varma havainto kadonneesta on ABC:n läheisyydessä sijaitsevan Tokmannin Heinolan myymälän valvontakamerassa. Sen jälkeen havainnot loppuvat.

Poliisi on käynyt läpi Heinolan keskustan suuntaan johtavien reittien varrella olevat tallenteet lukuisista valvontakameroista, mutta niihin ei ole tallentunut Matilaisen liikkeitä.

Muihin suuntiin on suoritettu etsintää koirien avulla katoamispaikan lähimaastossa. Etsintä ei ole tuottanut tulosta.

Illanvietto ABC:n parkkipaikalla

Diabetestä sairastava Matilainen oli viettänyt katoamista edeltävän illan ja yön autossaan liikenneaseman parkkipaikalla.

Illanviettoa parkkipaikalla oli edeltänyt käynti paikallisessa Alkossa.

Hänen havaittiin useaan otteeseen liikkuvan illan aikana huoltamon alueella.

Lauantaina 4. marraskuuta aamuyöstä Matilainen poistui autostaan jalkaisin kohti Vuohkalliontietä. Hän jätti autoon kännykkänsä ja lääkkeensä.

– Joitakin kansalaisten soittoja on tullut kadonneeseen liittyen, mutta ne eivät ole johtaneet uusiin tietoihin, kertoo rikoskomisario Ville Hahl Hämeen poliisista.

Poliisi pyytääkin edelleen mahdollisia havaintoja jalkaisin liikkuvasta Matilaisen tuntomerkkeihin sopivasta miehestä Heinolan Vuohkallion alueen lähistöllä tai esimerkiksi Heinolan kaupungista kirkonkylään johtavalta Kirkonkyläntieltä.

– Maastoetsintöjä koiran kanssa jatketaan vuoden vaihteen jälkeen, kertoo Hahl.

Matilainen on 178 senttimetriä pitkä ja painaa noin 90 kiloa. Hänellä on tummat hiukset ja parta. Katoamis­hetkellä hänellä oli poliisin mukaan yllään musta lippalakki, maastokuvioiset housut sekä ”huomiota herättävä takki”, jonka kyljissä on visuaalisesti hyvin erottuvat neonkeltaiset raidat.