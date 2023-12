Kiireiset huippuviulistit ovat jouluihmisiä – tunnelmasta ehtii nauttia enemmän, kun joulumusiikin laittaa soimaan jo lokakuussa

Monilla joulukoristeilla on oma tarinansa. Esimerkiksi säveltäjä Kaija Saariaholta saadut lumihiutaleen malliset kuusenkoristeet muistuttavat Pariisin matkasta.

Viulistien ja Kuhmon kamarimusiikin taiteellisten johtajien Minna Pensolan ja Antti Tikkasen yhteiseen kotiin ja sydämeen juhla hiipii nautiskellen, vähitellen.

Pensola ja Tikkanen ovat luoneet oman perheensä jouluperinteet. Osa on peräisin kumpaisenkin lapsuudenkodista, mukana on poimintoja aikuiselämän varrelta ja loput ihan itse kehitettyjä.

Tiksoloiden eli viulistien Minna Pensolan ja Antti Tikkasen tyttäret Vilma, 12 ja Emma, 9 ovat vanhempiensa tapaan joulufiilistelijöitä. Perheeseen lukeutuu myös kaksi kissaa, Alvar ja Elvi, joiden joulutunnelmoinnin asteesta on vaikeampaa päästä perille.

Toinen perheen kissoista seuraa mielellään keittiön pöydällä olevasta korista jouluisen piimäkakun leipomista. Kuva: Mari Keinänen / Yle

Jouluun valmistautuminen alkaa Tiksoloilla lokakuussa, kun joululevyt otetaan esiin. Monta vuosikymmentä vanhan aikakauslehden joulureseptiliite laitetaan jääkaapin oveen. Samoihin aikoihin huovasta tehty joulukalenteri löytää paikkansa seinälle.

Tontuille jätetään vinkkejä eri paikkoihin. Ne ovat esimerkiksi lehdistä leikattuja mainoksia tuotteista, jotka voisivat soveltua joululahjoiksi. Adventtikynttilöitäkin löytyy taloudesta useampia.

Joulukoristeita on kertynyt Tiksoloille sieltä täältä sekä ystäviltä että sukulaisilta. Pariisin matkalta muistoina ovat säilyneet säveltäjä Kaija Saariaholta saadut lumihiutaleen malliset kuusenkoristeet. Usealla koristeella onkin oma tarinansa.

Minna Pensolalla on kädessään säveltäjä Kaija Saariaholta saatu lumihiutale-kuusenkoriste. Kuva: Mari Keinänen / Yle

Jouluna köllöttelyä patjoilla

Perhe haluaa nauttia joululeivonnaisista, -musiikista ja -tunnelmasta pitkään, koska loppujen lopuksi varsinaisia joulun päiviä on aika vähän. Joulun viimein koittaessa fiilistely huipentuu patjojen levittämiseen olohuoneen lattialle. Niillä koko perhe nukkuu ja lepäilee yhdessä, syö jouluherkkuja silloin kuin huvittaa, lukee kirjoja, katselee elokuvia, kuuntelee musiikkia ja pitää taukoa viulunsoitosta.

– Se on sellainen lämpöisen pörröinen fiilis, Tikkanen sanoo.

Minna Pensola ja Antti Tikkanen laittavat glögiä tarjolle. Kuva: Mari Keinänen / Yle

Rajansa on kaikella. Kun joulu on ohi, Pensolalla ja Tikkasella on kiire saada riisuttua joulu asunnosta pois. Kaikki jouluun liittyvä siivotaan kiireen vilkkaa varastoon odottamaan ensi lokakuuta ja uutta juhlakautta.

Viulisti Minna Pensola Yhdessä puolisonsa Antti Tikkasen kanssa Kuhmon Kamarimusiikin taiteellinen johtaja vuodesta 2021

Esiintyjä, orkesteriliideri ja opettaja

Perusti baari-illanviettoa ja soittoa yhdistävän Klasariklubin sekä PuKamaChamber-konserttisarjan yhdessä Antti Tikkasen kanssa

Kausina 2019–2024 Joensuun kaupunginorkesterin taiteellinen partneri

Jousikvartetti Meta4:n jäsen

Opettaa kamarimusiikkia Eurooppalaisessa kamarimusiikkiakatemiassa ja viulunsoitota Sibelius-Akatemiassa

Viulisti Antti Tikkanen Yhdessä puolisonsa Minna Pensolan kanssa Kuhmon Kamarimusiikin taiteellinen johtaja vuodesta 2021

Esiintyjä, orkesteriliideri, opettaja ja konserttimestari

Jousikvartetti Meta4:n jäsen

Perusti baari-illanviettoa ja soittoa yhdistävän Klasariklubin sekä PuKamaChamber-konserttisarjan yhdessä Minna Pensolan kanssa

Suomalaisen barokkiorkesterin taiteellinen johtaja 2014–2017

Pensola ja Tikkanen ovat suunnitelleet Yleisradion perinteikkään joulukonsertin ohjelman, jossa kuullaan suosittujen suomalaisten joululaulujen lisäksi Johannes Brahmsin, Edvard Griegin ja Pjotr Tshaikovskin kamarimusiikkiteoksia.

Tiksolat esiintyvät suunnittelemassaan konsertissa Kallion kirkossa Helsingissä. Konsertissa soittavat myös sellisti Beata Antikainen ja pianisti Anna Laakso.

Yleisradion joulukonsertti lähetetään suorana lähetyksenä Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa 17.12. klo 15.05.

Yle osallistuu tällä konsertilla Euroradion joulumusiikkipäivään, jota vietetään jo 29. kertaa. Yle Radio 1:n lisäksi konsertti välitetään kuuntelijoille muun muassa Saksassa, Eestissä, Tšekissä, Latviassa, Islannissa, Kanadassa, Romaniassa, Bulgariassa, Norjassa, Itävallassa, Kreikassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Sloveniassa ja Puolassa.