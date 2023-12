Tämä Kampin ampumavälikohtauksesta tiedetään nyt: vasta 16-vuotiaalla ampujalla raskas rikoshistoria

Poliisi tiedotti maanantai-iltana ampumistapauksesta Helsingin Kampissa. Kiinni otettiin kaksi epäiltyä.

Ampumavälikohtaus tapahtui Finnkinon elokuvateatterin ulko-ovien edustalla. Poliisi sai illalla ennen kello yhdeksää ilmoituksen henkilöstä, joka ampui toista henkilöä aseella.

Tutkinnanjohtajan esihenkilö, rikosylikomisario Ritva Elomaa Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että tapon yrityksestä kiinniotettu on 16-vuotias kantasuomalainen poika, joka ei ole pääkaupunkiseudulta kotoisin.

Poikaa epäillään tapon yrityksestä sekä ampuma-aserikoksesta. 19-vuotiasta ulkomaalaista uhria epäillään huumausainerikoksesta. Häneltä ei kuitenkaan takavarikoitu huumeita.

– Meillä on pätevät perusteet epäillä, että huumausainerikoksesta oli kysymys, Elomaa sanoo.

Uhri oli varustautunut luotiliiveillä

Luoti osui 19-vuotiaan keskivartaloon. Hänellä oli ampumishetkellä yllään luotiliivit.

– Ase oli oikea, toimiva ase. Uhri ei loukkaantunut, koska hänellä oli suojaliivi, rikosylikomisario Elomaa kertoo.

Hänen mukaansa uhri ei ollut elokuvateatterin työntekijä tai vartija.

– Jonkinlainen kytkös tekijän ja uhrin välillä on. Uhrilla oli tarkoituksella suojaliivi yllään, eli uhri ei ollut valikoitunut sattumalta. Myös jonkinlaista suunnitelmallisuutta tapauksessa on ollut, koska Helsingin keskustaan on aseen kanssa saavuttu ja ammuttu.

Avaa kuvien katselu Ampuja pakeni Tennispalatsin karkkihyllyjen ohi. Kuva: Pekka Koli / Yle

Kummallakin osapuolella on raskas rikoshistoria.

– Ampujalla on törkeitä väkivaltarikosepäilyjä taustalla. Monenlaista listalta löytyy, todella mittava rikosepäilyhistoria. Osassa epäilyitä hän ei ole ollut rikosoikeudellisessa vastuussa, koska teot on tehty alle 15-vuotiaana.

Elomaan mukaan ampuja ei ole pääkaupunkiseudulta kotoisin, joten ei ole viitteitä siitä, että hän kuuluisi Helsingin katujengeihin.

Poliisi harkitsee, esitetäänkö epäillyt vangittavaksi. Selvittelyssä on myös, onko tapauksessa ollut muita osapuolia mukana. Myös rikosnimikkeet voivat vielä tarkentua.

Harvinainen tapaus

Elomaan mukaan 16-vuotiaalla ei ole ollut tarkoituksena kohdistaa tulta muihin. Kuitenkin potentiaalinen vaara ulkopuolisille on ollut olemassa, koska luoti olisi voinut osua ohikulkijaan.

– Emme Helsingin poliisissa muista, milloin viimeksi näin nuori olisi ampuma-aseella ampunut keskustassa. Se on todella harvinaista. Pidän erittäin huolestuttavana, että näin nuorella on ollut ampuma-ase hallussaan.

Poliisi kertoi tiistaiaamuna Ylelle, että alustavien tietojen mukaan ampuminen olisi tapahtunut Finnkinon elokuvateatterin irtokarkkihyllyjen luona.

Vielä samana aamupäivänä Finnkino kuitenkin tarkensi, että sen tietojen mukaan ampuminen ei tapahtunut elokuvateatterissa sisällä, vaan elokuvateatterin ulkopuolella Kampissa.

Finnkinon aluepäällikkö Pia Strömsholm kertoi Ylelle, että ampumisen tapahduttua sekä ampuja että uhri ovat tulleet sisään Finnkinon Tennispalatsin pääovista ja juosseet läpi pääaulan karkkihyllyn edestä. Ampuja näyttää juosseen ulos rakennuksen toisesta päästä.

Finnkinon henkilökunnalle on tarjottu tänään kriisiapua.