Pohjois-Suomen vetovoima on kasvanut elokuva-alalla – näin leffatuotanto voi välttää yötyölisät

Pohjois-Suomessa kuvaaminen kiinnostaa laajasti erilaisia audiovisuaalisia tuotantoryhmiä.

Lapin elokuvakomissaari Ida Tirkkonen kertoo, että tuotantokyselyitä on ennen joulukuuta tullut tänä vuonna yli 50. Vuonna 2018 Lapin elokuvakomissiolle kyselyitä tuli 38, joten siihen verrattuna kiinnostuneisuus on kasvanut.

– Lapin luonto on todella saavutettavaa. Lapissa on viisi lentokenttää ja hyvät tieverkostot sekä majoitukset koskemattoman luonnon läheisyydessä.

Tirkkosen mukaan ensi vuoden markkinoinnissa halutaan nostaa aiempaa enemmän esille Lapin yötöntä yötä ja kaamosta myös teknisinä mahdollisuuksina kuvausryhmille.

– Helpottaa, kun päivisin voi kuvata yökohtauksia, eikä näin ollen tarvitse maksaa yötyölisiä, Tirkkonen ilmaisee.

Pakkanen haastaa tekijöitä

Talvi on suosittua kuvausaikaa ja Tirkkonen toivoisikin, että jatkossa elokuvia kuvattaisiin pohjoisessa tasaisemmin ympäri vuotta. Tänä talvena Kemijärven ja Limingan maisemissa on kuvattu Tony Heinon ohjaamaa mysteerielokuvaa Odile: Avajaiset ennen joulua. Elokuva kertoo taidevarkaudesta, joka tapahtuu ennen taidenäyttelyn avajaisia.

– Pohjoisessa on erilainen visuaalinen ilme kuin Etelä-Suomessa. Täällä on myös varmuudella parempi talvi kuin Helsingissä, jossa on monesti märkää ja loskaa, Heino perustelee.

Ilmasto on tuottanut kuvausryhmälle myös haasteita.

– Pakkaset ovat haastaneet tavaroiden pitämisessä lämpimänä. Mukana olevat laitteistot, erilaiset linssit ja meikkaustarvikkeet eivät saa päästä jäätymään.

Elokuvaa kuvataan yhteensä vain kahden kuukauden ajan ja sen ensi-ilta on vuonna 2025. Elokuvassa näyttelevät muun muassa Ville Haapasalo, Lauri Ketonen, Kari-Pekka Toivonen ja Sara Paulamäki.

Avaa kuvien katselu Limingassa kuvataan uutta elokuvaa. Kuvassa näyttelijät Sara Paulaniemi, Lauri Ketonen ja Kari-Pekka Toivonen. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Myös lappiin suunnitellaan alueellista tuotantokannustinta

Pohjois-Suomen elokuvakomissaari Reetta Turulan mukaan yksi pohjoiseen sijoittuvien tuotantojen suosiota lisäävä seikka on valtion av-tuotantokannustin. Hallitus suunnitteli luopuvansa kannustimesta, mutta viime hetkillä sille löytyikin rahoitus.

Lisäksi muun muassa Oululla on ollut oma alueellinen tuotantokannustin vuodesta 2021 lähtien.

– Alueen tekijäverkoston ammattitaito on kehittynyt ja voidaan tarjota osaajia, jotka kykenevät tekemään töitä pohjoisen olosuhteissa, Turula kertoo.

Lapissa vastaavaa alueellista tuotantokannustinta ei vielä ole. Elokuvakomissaari Ida Tirkkosen mukaan kannustimesta on aloitettu kahdeksan kuukauden selvityshanke, jonka jälkeen selviää kannustimen mahdollisuus ja edellytykset.

Pohjois-Suomessa viime vuosina kuvatuista elokuvista ja tv-sarjoista on kerännyt suosiota muun muassa Sisu, Ivalo ja Kaikki synnit.

Onko vaarana, että pohjoisen maisemat elokuvissa ja tv-sarjoissa alkaisivat kyllästyttää yleisöä?

– Varmaan aika pitkä aika vielä siihen on, että maisemat olisivat jo niin nähtyjä, että ne alkaisivat kyllästyttää. Useat Pohjois-Suomen maisemat on vasta nyt löydetty, Turula toteaa.

Tirkkonen on samoilla linjoilla.

– En näe, että Lapissa olisi liikaa tuotantoja, etenkin jos esillä on vaihtelevasti eri genrejä.