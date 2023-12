1,5-vuotiaan Lennin ensimmäinen hammastarkastus sujui kikatellen – vanhemmat näkevät etätarkastuksissa paljon hyötyjä

Yksivuotiaiden hammastarkastuksiin etäyhteys sopii hyvin, sillä niin pienillä on harvoin reikiä tai suun sairauksia. Ammattilainen näkee videokuvasta tarpeellisen. Video: Kalle Niskala / Yle.

Kotona pieni lapsi on rennompi ja suu saattaa aueta etäyhteydessä huomaamatta. Perhe säästyy joskus pitkältäkin matkalta ja hammashoito instrumenttien vaihdolta ja siivoukselta.

1,5-vuotiaan Lennin ensimmäinen hammastarkastus on alkamassa.

Äiti Outi Vehkalampi ottaa kotoaan Perhosta yhteyden hammashoitolaan 50 kilometrin päähän älypuhelimeen ladatun appin kautta.

Äänen kanssa on aluksi vaikeuksia. Etätarkastuksissa on ollut jonkin verran yhteysongelmia tai teknisiä vikoja ympäri Suomea.

Muutaman minuutin jälkeen tarkastus alkaa sujua. Äiti kutittelee Lenniä ja saa pojan nauramaan leveästi.

Videoyhteyden toisessa päässä on hammashoitaja Satu Torppa. Hän kehuu, että tänään tietokoneen ruudulla näkyi hammasrivistön lisäksi huulijännekin.

Aina yhteistyö ei suju yksivuotiaiden kanssa yhtä helposti, edes perinteisellä vastaanotolla.

– Toisten suuhun näkee paremmin, ja toisten ei sitten ollenkaan. Lapset, joiden hampaat harjataan kaksi kertaa päivässä, ovat tottuneet, että suuhun katsotaan. Usein pyydän vanhempaa nostamaan huulta, että näen hampaat.

Avaa kuvien katselu Satu Torppa on tarkastanut yksivuotiaiden hampaita yli kymmenen vuotta. Reikiä ei ole koskaan ollut. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite otti videotarkastukset käyttöön tämän vuoden helmikuussa. Nyt keskipohjalaisten yksivuotiaiden hammastarkastuksista 40 prosenttia hoidetaan etänä, ja määrä kasvaa.

Helsingissä yksivuotiaiden hammastarkastuksia on tehty etänä hiukan pidempään. Toiminta vakiintui siellä vuonna 2022, sitä ennen etätarkastuksia tehtiin kokeiluna.

Ne yleistyvät nopeasti myös muualla Suomessa.

Tänä vuonna hampaiden etätarkastukset on aloitettu Keski-Pohjanmaan lisäksi ainakin Pirkanmaalla ja Porissa.

Ensi vuonna toiminta laajenee muualle Satakuntaan, Pohjanmaalle ja todennäköisesti myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueille.

Arki ei mene sekaisin, kun käynti voidaan tehdä kotoa

Lain mukaan vanhemmalla on oikeus valita myös perinteinen vastaanottokäynti, ja niin osa tekeekin. Esimerkiksi oikeaa harjaustekniikkaa ei voi opastaa etänä kädestä pitäen.

Jotkut vanhemmat ovat myös huolissaan esimerkiksi lapsen tiukasta huuli- tai kielijänteestä.

Soite on saanut vanhemmilta pääasiassa tyytyväistä palautetta videon välityksellä tehdyistä hammastarkastuksista.

Eniten kritiikkiä ovat aiheuttaneet tekniset ongelmat, mutta vanhemmat näkevät etähammastarkastuksissa paljon hyvää.

Kun Vehkalampi oli varaamassa aikaa poikansa hampaiden ensitarkastukseen, lähin vapaa aika oli monen kymmenen kilometrin päässä kotoa. Siksi mahdollisuus etätarkastukseen tuntui helpottavalta.

– Sehän oli kivuton juttu olla kotona lämpimässä tuvassa ainakin näin talvipakkasella: ei tarvitse käynnistää kylmää autoa eikä turjustaa vaatteita.

Hammashoitaja Satu Torppa sanoo, että varsinkin monilapsisissa perheissä lähtö vastaanotolle saattaa olla melkoinen ruljanssi.

Etu on sekin, ettei tarkastusta tarvitse perua pikkuflunssan takia.

Vastaanottoympäristö voi pelottaa pientä lasta, ja siksi kotona lapsi saattaa olla rennompi ja suun avaaminenkin helpompaa kuin hammashoitolassa, sanoo THL:n ylihammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Kotioloissa Lenni oli ihan oma itsensä, eikä paljon vieroksunut, että mikä juttu tämä on. äiti Outi Vehkalampi

Pirkanmaalla kaikille ensimmäiseen hammastarkastukseen tuleville yksivuotiaille on tarjottu etävastaanottoa ensisijaisena vaihtoehtona kesäkuusta lähtien.

Yhtään kielteistä palautetta etävastaanotoista ei ole kantautunut ainakaan toimialuejohtaja Minna Luodon korviin.

– Nämä vanhemmat ovat sitä ikäluokkaa, joka on tottunut hoitamaan asiat sähköisesti. Kyllä meillä on käsitys, että he ovat enemmänkin tyytyväisiä, kun vastaanotolle ei tarvitse lähteä.

Vastaanottotilojen puutteesta kärsivät hyvinvointialueet hyötyvät etävastaanotosta, koska sitä varten ei tarvita hammashoitohuonetta. Videoyhteyden voi ottaa muistakin tiloista.

– Myös aikaa ja resursseja säästyy, kun huoneen siivoaminen ja instrumenttien vaihto jää pois. Terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, Harjunmaa sanoo.

Tuleeko hampaat tarkistettua kunnolla?

Yksivuotiaat ovat niin pieniä, että THL:n Ulla Harjunmaan mukaan etähammastarkastus sopii tarpeeseen hyvin. Käynti keskittyy pääasiassa vanhempien opastamiseen.

Sille on selvä tarve.

– Minullakin on käynyt paljon vanhempia, jotka ovat harjanneet lapsen hampaita vain vedellä, eikä ole tiedetty hammastahnan käytöstä. Aika usein ksylitolin käytöstäkään ei ole tietoa, kertoo hammashoitaja Satu Torppa Soitesta.

Avaa kuvien katselu Satu Torppa muistuttaa vanhempia siitä, että jos jokin mietityttää lapsen suun terveydessä, kannattaa aina varata aika perinteiselle vastaanotolle. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kovin yksityiskohtaista hampaiden tarkastusta ei kuitenkaan pysty etänä tekemään. THL ei pidä sitä ongelmana, sillä yksivuotiailla on harvoin suun sairauksia tai reikiä, kun hampaat ovat vasta puhkeamassa.

Jos hampaissa nähdään jotain reikiintymiseen viittaavaa, lapselle pitää aina antaa aika lähivastaanotolle.

Onneksi suun sairaudet ovat harvinaisia näin pienillä. ylihammaslääkäri Ulla Harjunmaa, THL

Äitinä Outi Vehkalampi ei ole huolissaan, vaikka Lennin hampaat tarkistettiin nyt vain videon välityksellä.

– Olen yrittänyt pestä lapsen hampaat aina hyvin. Suussa ei pitäisi olla mitään kriisiä. Ajattelen, että näin pienille etävastaanotto on ihan ok, mutta sitten vanhempana on hyvä, että hampaat tarkastetaan ihan paikan päällä.

Alle kouluikäisillä on hammastarkastukset 1-, 3- ja 5-vuotiaana. Kolmevuotiaana tarkastus tehdään hammashoitolassa.