Useat lapset menettäneet perheensä Gazan sodassa – Unicefin mukaan orpojen määrä Gazassa on räjähtänyt

Gazan keskiosissa sijaitsevaan Al-Aqsa Martyrs -sairaalaan on Gazan sodan aikana tuotu paljon lapsia, jotka ovat menettäneet perheensä iskuissa, kerto lääkäri Younis Al-Ajla.

Yksi perheensä Israelin ilmaiskussa menettäneistä palestiinalaislapsista on 10-vuotias Razan Shabatia.

Tytön tunnistaneen enon mukaan lapsi menetti iskussaan molemmat vanhempansa ja kolme sisarusta.

– Tyttö ei tiedä menettäneensä perheensä, ja nyt olemme nyt vastuussa hänestä, enon vaimo Rajaa Al-Jarou sanoi Reutersin mukaan.

Lääkärin mukaan Gazassa on tavallista, että orvoksi jääneet lapset viettävät useita päiviä sairaalassa yksin ennen kuin joku perheen sukulaisista ottaa yhteyttä.

Sairaalan henkilökunta merkitsee lapset tunnistamattomiksi, kunnes joku sukulaisista tunnistaa heidät.

Avaa kuvien katselu Kuvassa 10-vuotias Razan Shabatia(vas.) leikki nukeilla Al-Aqsa Martyrsin sairaalssa 11. joulukuuta. Kuva: Doaa Rouqa / Reuters

Unicef on tietoinen tilanteesta

Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto Unicef ei pidä lukua siitä, kuinka moni lapsi on jäänyt orvoksi Gazan sodan aikana.

Unicefin tiedottaja James Elder kuitenkin kuvailee, että orpolasten määrä Gazassa on räjähtänyt käsiin.

Elder on tavannut orpoja Gazan kaistalla. Hän tunnustaa, että Unicef ei kykene juuri nyt tekemään riittävästi lasten auttamiseksi.

– Gazassa on paljon lapsia, jotka ovat menettäneet vanhempansa. Gazassa on myös valtavasti lapsia, joiden koko perhe on kuollut iskuissa.

Elderin mukaan palestiinalaiset perheet ottavat tavallisesti orvoiksi jääneet sukulaislapset hoitoon, mutta Unicef on huolissaan niistä lapsista, jotka ovat menettäneet kaikki sukulaisensa iskuissa.

– Unicef on esimerkiksi perustanut tulitauon aikana turvallisia tiloja, jossa orpolapset voivat leikkiä.

Elderin mukaan järjestö yrittää auttaa orpolapsia parhaansa mukaan, mutta sotatoimien vuoksi se on hankalaa.

Tilanne on heikentynyt nopeasti sen jälkeen, kun tulitauko Gazan kaistalla päättyi perjantaina 1. joulukuuta.

Lähde: Reuters