Edellinen hallitus eli kuin tuhlaajapoika, syyttää kokoomus – katso suorana, kun eduskunta väittelee ensi vuoden budjetista

Eduskunnan istunto alkoi poikkeuksellisesti jo aamukymmeneltä. Budjetin käsittelyssä on nyt loppukiri.

Eduskunta on kokoontunut käsittelemään valtion ensi vuoden budjettia.

Kansanedustajat alkoivat ruotia valtion tuloja ja menoja poikkeuksellisesti jo kello 10. Myöskään normaalisti keskustelulle asetettu kello 22:n takaraja ei ole käytössä.

Keskustelun pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Keskustelun pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Valtiovarainvaliokunnan esitys valtion talousarvioksi ensi vuodelle on noin 87,9 miljardia euroa. Se on 6,5 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Kasvu johtuu muun muassa hyvinvointialueiden rahoituksesta, indeksitarkistuksista ja korkomenoista sekä turvallisuuteen liittyvistä menoista ja Ukrainan tukemisesta.

– Esitys vuoden 2024 budjetiksi ei ole syntynyt helpoista lähtökohdista. Saimme perinnöksi Marinin hallitukselta, SDP:ltä ja keskustalta, velkavuoren, kasvavat alijäämät ja tekemättömät reformit, syytti pääministeripuolue kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen sanoi ryhmäpuheenvuorossa.

– Vasemmistohallitus eli kuin tuhlaajapoika konsanaan, hän lisäsi.

Purra puhunut ruoan verotuksen kiristämisestä

Nähtäväksi jää, miten suuresti valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) esiin nostamat lisäsopeutustarpeet sähköistävät keskustelua. Jo sovitut säästöt ja sopeutustoimet ovat aiheuttaneet kiivasta väittelyä. Vastikään Purra nosti Talouselämän haastattelussa esiin, että myös ruoan verotusta saatetaan kiristää.

Budjettiäänestykset ovat myöhemmin.