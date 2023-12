Jos asunnossa on luteita, kannattaa itse jäädä syötiksi – ludevakuutuksen ottaa yhä useampi taloyhtiö

Jos asunnosta löytyy luteita, ei ainakaan kannata muuttaa pois vaan jatkaa normaalia elämistä asunnossa.

Tällaisen vinkin antaa torjuntayritys Täystuhon yrittäjä Sanna Oinonen.

– Jos asunnossa havaitaan luteita, on tärkeää, ettei aleta hätiköimään toimenpiteiden kanssa. Jos ihmiset muuttavat samantien asunnosta pois, luteet lähtevät herkästi hakemaan ravinnon muualta. Jos asunnossa taas pysyy niin sanottu houkutin, ludeongelma ei leviä yhtä herkästi.

Yle kertoi hiljattain, että taloyhtiöt ovat alkaneet hankkia tuhoeläinvakuutuksia. Sellainen on käytössä jo lähes neljällä tuhannella taloyhtiöllä.

Lutikoiden torjunta on poikkeuksetta pitkä ja usein myös kallis projekti. Torjuntojen hinnat vaihtelevat yksittäisen huoneiston kohdalla useista sadoista euroista jopa tuhansiin euroihin riippuen siitä, kuinka isoksi ongelma on ehtinyt paisua. Lutikoiden löytyessä asukkaan kannattaa Oinosen mukaan varautua vähintään kolmeen torjuntakertaan.

Ludetorjunnat voidaan toteuttaa torjunta-aineettomasti asentamalla ludekupit ja suojapussi sänkyyn. Lisäksi luteiden havaintopaikat voidaan käsitellä kuivahöyryllä. Myös torjunta-aineellisia tapoja ja lämpökäsittelyä käytetään Oinosen mukaan lutikoiden torjumisessa.

Avaa kuvien katselu Kupit asennetaan esimerkiksi sängyn tai sohvan jalkoihin. Luteet pääsevät ansaan helposti karhennettuja reunoja pitkin, mutta eivät pääse kupin sisäpinnan liukkaudesta johtuen ansasta pois. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Taloyhtiöille tarjottavista tuholaisvakuutuksista tuli hittituote

Koronan jälkeinen matkustuksen lisääntyminen on vauhdittanut ludeongelmaa, ja tuholaisvakuutuksista on tullut suosittuja. Vakuutus kattaa tuholaistorjunnasta aiheutuvat kustannukset, ja niiden lisäksi osa vakuutuksista korvaa myös tuholaisten aiheuttamia rakenteellisia vahinkoja.

Vakuutusmeklari Howdenilla tuholaisvakuutus on maksullinen asiakasetu, jonka suosio on kasvanut noin 63 prosenttia viime vuoden joulukuusta. Myös vakuutusyhtiö Ifin tarjoaman tuholaistorjunnan kattavan vakuutuksen suosio taloyhtiöissä on kasvanut vauhdilla.

Osaltaan tuholaisvakuutusten suosiota taloyhtiöissä selittää se, että luteet leviävät helposti ja taloyhtiössä ne pääsevät liikkumaan sutjakasti huoneistosta toiseen.

– Jos jossain asunnossa on ludeongelma, se leviää rakenteita pitkin tosi herkästi. Lude sopii livahtamaan kaikista raoista, minne sopii paperin työntämään, eli se on todella littana hyönteinen. Ei semmoista kiinteistöä ole, joka olisi niin tiivis, ettei hyönteinen siellä mahtuisi liikkumaan, Oinonen kertoo.

Tuholaistorjunta Anticimex on tänä vuonna tehnyt jo yli 10 000 lutikkatorjuntaa, mikä on yli puolet viime vuotta enemmän. Anticimexin aluepäällikkö Riku Lehtosen mukaan taloyhtiöt hakevat tuholaisvakuutuksen avulla apua lutikkaongelmaan aiempaa matalammalla kynnyksellä.