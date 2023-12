Pienmallastamo Savo Malt hakeutunut konkurssiin – iisalmelainen yritys kaavaili aiemmin tänä vuonna uusia investointeja

Iisalmelainen pienmallastamo Savo Malt oy hakee konkurssia. Yhtiö perustelee hakemustaan sillä, että se on pysyvästi maksukyvytön. Hakemus tuli vireille Pohjois-Savon käräjäoikeudessa keskiviikkona.

Vuonna 2020 perustettu Savo Malt on tuottanut erilaisia maltaita pienpanimoille ja leipomoille. Yhtiö sai alkunsa Savonia-ammattikorkeakoulun hankkeesta, jolla pyrittiin tukemaan yläsavolaisia elintarvikeinnovaatioita.

Yhtiöllä on runsaat 40 omistajaa, joiden joukossa on viljelijöitä, yrittäjiä ja olutharrastajia. Mallastusbisneksessä on ollut mukana myös näyttelijä Jussi Vatanen, joka on kertonut julkisuudessa, että yhtiö mallastaa hänen sukutilansa ohraa.

Savo Malt rakensi Iisalmen Peltosalmella sijaitsevaan tuotantolaitokseensa Suomen ensimmäisen suljetun rumpumallastamon. Investoinnin arvo oli lähes puolitoista miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että sen aikomuksena on ollut investoida toiseen rumpumallastamoon vuoden 2023 aikana.

Savo Maltin julkilausuttuna tavoitteena on ollut kasvaa Suomen johtavaksi pienmallastamoksi.

Suomen asiakastiedon mukaan yhtiön liikevaihto on ollut 18 000 euroa vuonna 2023, ja se on työllistänyt kaksi henkilöä.

Yhtiön käräjäoikeudelle toimittaman alustavan pesäluettelon mukaan yhtiön varojen tasearvo on yhteensä noin 954 000 euroa, kun taas velkaa on yhteensä 930 000 euroa.

Yhtiön suurin yksittäinen velkoja on Säästöpankki Optia, jolle Savon Malt on velkaa 680 000 euroa.

Artikkelia on täydennetty 13.12.2023 klo 14.18 alustavan pesäluettelon tiedoilla.