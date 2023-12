Zelenskyi matkusti USA:sta Norjaan tapaamaan Pohjoismaiden johtajia, Suomesta paikalla presidentti Niinistö

Norjassa ensimmäistä kertaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui aamulla Norjan pääkaupunkiin Osloon, jossa hän osallistuu Pohjoismaiden johtajien kokoukseen.

Vierailusta ei tavalliseen tapaan kerrottu etukäteen turvallisuussyistä.

Tämä on Zelenskyin ensimmäinen vierailu Norjassa, joka on kokoonsa nähde Ukrainan suurimpia tukijoita. Pohjoismaiden pääministerien lisäksi Zelenskyi tapaa Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren. He keskustelevat muun muassa lisäavusta Ukrainalle, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.