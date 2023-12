Sari Essayah rinnasti Gazan tilanteen Lontoon ja Madridin terrori-iskuihin – ”Emme voi kohdella Israelia kaksoisstandardeilla”

Kristillisdemokraattien presidenttiehdokas Sari Essayahilla oli Ylen tänään keskiviikkona järjestetyssä Politiikkaradion tentissä vaikeuksia tuomita suoraan Israelin sotatoimet Gazassa.

Tuhansia uhreja vaatineen terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksen jälkeen Israel on iskenyt Gazaan ennenäkemättömällä voimalla ilmaiskuilla sekä maahyökkäyksillä. Tiedot kuolonuhreista liikkuvat viidessätoista tuhannessa.

Essayahin mukaan Israelilla on oikeus turvata omat rajansa ja kansalaistensa turvallisuus.

– Ei voi ajatella niin, että tällaisessa tilanteessa Israel vastaa voimalla. Mutta on ymmärrettävä, että Hamas on aloittanut tämän.

– On ymmärrettävä se kokonaisuus, että nimenomaan Hamas on tässä se gazalaisten suurin uhka, hän sanoo.

Presidenttitentti Sari Essayah

Essayahin mukaan olisi tärkeää, että myös kansainvälinen yhteisö tuomitsee Hamasin jokaisessa ulostulossaan.

– Jokainen uhri totta kai on väärin ja me haluaisimme ideaalissa maailmassa, että sotia ei tarvitsisi käydä. Mutta minusta on jotenkin aika irvokastakin jopa, että täällä tietyllä tavalla etsimme perusteita sille, miksi emme tuomitsisi Hamasia, joka on terroristijärjestö.

Jos tuomitsemme terrorismin EU-maaperällä, on meidän Essayahin mukaan tuomittava terrorismi myös Lähi-idässä. Hän rinnastikin tentissä Israelin toimet Lontoon ja Madridin terrori-iskujen tekijöiden saattamiseen vastuuseen teoistaan.

– Olisiko ollut oikein, että Suomi olisi sanonut, että ei näitä terroristeja nyt saa lähteä etsimään eikä näitä terroristeja pidä saattaa edesvastuuseen näistä pommituksista, Essayah kysyy.

– Emme me voi kohdella Israelia koko ajan kaksoisstandardeilla.

YK:n yleiskokouksen tuoreeseen vaatimukseen välittömästä tulitauosta Gazaan Essayah on tyytyväinen. Hän tukee Suomen linjaa äänestää päätöslauselman puolesta, sillä siinä on nyt tuomittu Hamas riittävän selkeästi.

Venäjän alueellinen konflikti mahdollinen

Essayah jakaa huolen Ukrainan aseavun heikkenemisestä. Venäjällä voi hänen mukaansa olla halu provosoida tilannetta entisestään, jos lännen halu auttaa Ukrainaa hiipuu.

Se on Essayahin mukaan selvää, että Venäjä tulee osoittamaan painetta Suomea ja muita rajanaapureitaan kohtaan myös tulevina vuosina.

– Onko se hybridivaikuttamisoperaatioita, erittäin todennäköisesti. Voiko se olla joku alueellinen konflikti, joka aiheutetaan, hyvin mahdollista.

Jos Venäjä jatkaa itärajalla hybridioperaatiotaan, Essayah sulkisi rajan uudestaan. Kuva: Silja Viitala / Yle

Venäjällä on Essayahin mukaan nyt kova tarve näyttää voimaansa ja pitää länsimaita varpaillaan.

– Ehkä vastakysymys kuuluisi, että miksi pitäisi luulla, että Venäjä lopettaisi aggressionsa tähän.

Drooneilla lääkkeitä itärajalle?

Hallitus päätti eilen tiistaina itärajan täyssulun päättämisestä. Niiralan ja Vaalimaan raja-asemat avautuvat torstaina.

Jos Venäjä päättäisi tämän seurauksena jatkaa rajalla hybridioperaatiotaan, puoltaisi Essayah presidenttinä rajan sulkemista uudelleen.

– Kysymys on Venäjän hybridioperaatiosta, jossa ihmisiä on houkuteltu, osittain painostettu ja pakotettukin rajan pintaan, Essayah sanoo. Hänen mukaansa Venäjälle on vastattava kovaan kovalla.

Entä mikäli Suomen suljetulle itärajalle alkaisi paleltumaan Venäjän ohjaamia siirtolaisia, joita Venäjä ei päästä takaisin?

Tällaisessa tilanteessa tulisi Essayahin mukaan muistaa, että Suomen viranomaisten toimivalta ei yllä Venäjän puolelle rajaa.

– En tiedä sitten, mikä mahdollisuus olisi esimerkiksi toimittaa vaikka droonilla jotain lääkkeitä tai vastaavaa, mutta sinne ei todella ole toimivaltaa suomalaisilla viranomaisilla.

Ämpärikysymykset: ”En lähtökohtaisesti kiroile”

Essayah vakuutti tentin lopun ämpärikysymyksissä, etteivät kirosanat kuulu hänen sanarepertuaariinsa.

– En lähtökohtaisesti kiroile. Lapsuusperheessä tunnettiin yksi ainoa kirosana, se oli pirskatti. Mummalta saattoi lipsahtaa, jos löi vasaralla sormeen, ja mielestäni se on vahvuusluokassaan hyvä.

Kenen tunnetun historiallisen henkilön kanssa haluaisit käydä oluella, lounaalla tai viinilasillisella?

Essayah valitsisi lounasseurakseen ihmisoikeusaktivisti Martin Luther Kingin.

– Suhtaudun kunnioituksella sellaisiin historiallisiin henkilöihin, joista näkee, että he ovat asialleen omistautuneita, hän perusteli valintaansa.

King on hänen mukaansa henkilö, jonka elämää ja toimintaa ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoa eteen Yhdysvalloissa Essayah kertoo aina ihailleensa.