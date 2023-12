Lääkärien nihkeä asenne hoitajiin voi vaikuttaa hoitoalan suosioon – asiaan on puututtu koulutuksessa

Nina Hutri on koulutukseltaan lastenlääkäri. Hän arvioi, että uran alkuaikoina sekä sairaalamaailma että koko yhteiskunta olivat nykyistä hierarkisempia. Arkistokuva.

Nuorta hoitajaa käytetään tiskien kerääjänä kun hän erehtyy kanttiinissa istumaan kirurgien pöytään. Hoitajaopiskelijat nostatetaan penkiltä, koska heidän paikkansa onkin pienillä jakkaroilla.

Muun muassa tällaisia esimerkkejä kerrottiin Ylen eilisessä sote-alan sosiaalista hierarkiaa käsittelevän artikkelin kommenteissa.

Sairaalamaailman kirjoittamattomista säännöistä on puhuttu pitkään ja aiheesta on kirjoittanut esimerkiksi Tehy-lehti.

Myös Tampereen yliopiston koulutusvaradekaani, lastenlääkäri Nina Hutri tunnistaa alan tietynlaisen sääntöjärjestelmän.

– Valitettavasti edellä mainittuja epäkohtia esiintyy yhä, mutta onneksi harvoin. Asiat ovat muuttuneet parempaan päin. Koko yhteiskunta on muuttunut vähemmän hierarkiseen suuntaan.

Yhteistyöhön opetellaan jo opinnoissa

Nina Hutri on tehnyt Tampereen yliopistollisessa sairaalassa potilastyötä yli 20 vuoden ajan. Nykyisessä työssään koulutusvaradekaanina ja tamperelaisten korkeakoulujen ja hyvinvointialueen yhteisen Taitokeskuksen toiminnanjohtajana hän vastaa terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksesta.

Opetus on Hutrin mukaan ollut suuren murroksen keskellä, kun sekä oppimismenetelmät että painotukset ovat muuttuneet. Ero hänen omiin opiskeluaikoihinsa on huomattava.

Aiemmin lääketieteen ja muiden terveysalojen opiskelijat opiskelivat yhteistyötä lähinnä teoreettiselta pohjalta, ja loput opittiin käytännön työssä. Nykyään yhteistyötaitojen, kommunikaation ja muiden sosiaalisten taitojen merkitystä korostetaan opintojen alusta alkaen.

Lääkärikoulutuksessa on ensimmäisestä viikosta alkaen käytössä ongelmalähtöinen opetus. Kun opiskelijat ratkovat potilastapauksia pienryhmissä, tarkoitus on samalla harjoitella luontevaa kommunikaatioita ja erilaisten ihmisten huomioimista.

Tampereen ammattikorkeakoulun erikoisuus ja ylpeys on moniammatillinen Taitokeskus, jossa eri alojen opiskelijat harjoittelevat yhdessä. Kädentaitoharjoituksissa lääketieteen opiskelija ja hoitajaopiskelija saattavat parina esimerkiksi saada suljettavakseen haavan.

Yhdessä tehtäessä oppii paljon.

– Molemmat harjoittelevat itse tarvitsemiaan kliinisiä taitoja, mutta väistämättä he oppivat myös sosiaalisia taitoja ja saavat käsityksen toistensa roolista.

Opiskelijoilta saatu palaute on todistanut, että yhdessä oppimisesta on kaikille osapuolille hyötyä.

– Opiskelijat toivovat, että moniammatillisia harjoitustilaisuuksia olisi enemmänkin.

Taitokeskuksessa esimerkiksi tulevat lääkärit ja hoitajat harjoittelevat yhdessä. Jatkossa moniammatillista opetusta pyritään lisäämään eri alojen opiskelijoiden tarpeet huomioiden.

Lääkärikunnan asenne voi vaikuttaa hoitoalan suosioon

Tietty määrä hierarkiaa tulee aina kuulumaan sairaaympäristöön. Päätöksiä pitää tehdä ja nopeitakin tilanteita johtaa.

Kaiken on kuitenkin perustuttava yhteistyöhön, Hutri pohtii.

– Hierarkiaa on, koska toimenkuvat ovat erilaiset. Lääkärillä on oma roolinsa ja hoitajalla on omansa, mutta kaikki kulminoituu yhteistyöhön. Sitä tehdään potilaan parhaaksi ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Pahimmillaan huono kommunikaatio voi johtaa hoitovirheisiin. Se voi vaikuttaa myös ammatinvalintaan: sairaanhoitajaksi ei haluta, jos ei koeta, että työssä saa arvostusta.

Hutrin mukaan tämä tiedostetaan lääkärikoulutuksessa.

– On erittäin tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisia arvostetaan. Hoitotyössä hyvät vuorovaikutustaidot ovat kaikille tärkeitä. Pitää pystyä keskustelemaan asioista luontevasti niin potilaiden kuin toisten ammattiryhmien kanssa, hän sanoo.

