Mies vangittiin epäiltynä Nokialla mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä tapahtuneesta henkirikoksesta

Vangitseminen tapahtui Pirkanmaan käräjäoikeudessa suljetuin ovin. Vangitulla on aiempaa rikoshistoriaa muun muassa pahoinpitelyistä ja päihderikoksista.

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut vuonna 1994 syntyneen miehen taposta epäiltynä. Uhri oli 37-vuotias mies.

Henkirikos tapahtui mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä Nokialla. Yle kertoi sunnuntaina, että Sisä-Suomen poliisi sai tiedon epäillystä henkirikoksesta sunnuntaina 10. joulukuuta hieman ennen kello seitsemää aamulla. Ilmoittaja oli asumisyksikön työntekijä.

– Poliisilla on varsin selkeä käsitys tapahtumien kulusta. Tutkintaa jatketaan epäillyn sekä muiden asiasta tietävien kuulusteluilla, kertoi tuolloin tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Laakso Sisä-Suomen poliisista.

Aiempaa rikoshistoriaa

Vangitulla on runsaasti aiempaa rikoshistoriaa. Pirkanmaan käräjäoikeudessa mies on ollut vastaajana viimeisen kymmenen vuoden aikana kuusi kertaa, ja lisäksi käsittelyssä on ollut muutama riidaton velkomustuomio. Tuomiot ovat tulleet väkivaltarikoksista, rattijuopumuksista sekä päihderikoksista.

Mies on muun muassa tuomittu vuonna 2021 Pitkäniemen sairaalassa tehdystä pahoinpitelystä neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Rangaistus määrättiin valvontarangaistuksena.

Joulukuussa 2017 mies sai lyhyen ehdollisen tuomion Tampereella tehdystä pahoinpitelystä.