Avantouimarit saivat sydämentykytyksiä uuden sähkölukon takia Hämeenlinnassa

Annele Miettinen on käynyt Hämeenlinnan Aulangolla pulahtamassa talvisin jo vuodesta 1998. Uuteen uimakoppiin pääsy koodilla on vaatinut totuttelemista ja luottamusta.

Kun Hämeenlinna päätti muuttaa avantouimapaikkojen koppeihin sähkölukot, alkoi epävarmuuden aika. Liikuntamestari Toni Nurmi lupaa, että uusi tilanne tasaantuu vähitellen.

Avantouimareiden tiivis yhteisö on keskustellut vilkkaasti sähkölukon ja pakkasen yhteensopivuudesta.

Alkuvaiheessa Aulangon avantouintikopin lukon kanssa oli selkeitä ohjelmisto-ongelmia. Lukon pitäisi säilyä auki aina viimeisimmästä näpytyksestä 15 minuutin ajan, mutta se ei pysynyt.

Hämeenlinnalaisten avantouimareiden Facebook-ryhmässä onkin kerrottu jännittävistä avannosta paluuhetkistä, kun ovi ei olekaan heti auennut.

Moni on jättänyt oven pulahtamisen ajaksi auki, mikä taas on kylmettänyt kopin.

Lukon aukeamisessa on ollut myös viivettä. Sähkölukko vaihtaa väriä keltavihreäksi, kun koodi naputellaan. Hermostuneisuutta on lisännyt, kun väri ei ole heti vaihtunut.

Myös monen numeron näpyttely ja muistaminen on vaatinut uudenlaista opettelua.

”Kyllä sähkökatkot huolestuttaa”

Sähkölukkoihin päädyttiin Hämeenlinnassa, koska avantouintiin tuli 40 euron kausimaksu ja käyttäjällä on oma henkilökohtainen koodi. Kaikkiin kaupungin viiteen avantopaikkaan eli Ahvenistolle, Aulangolle, Tervaniemeen, Iittalaan ja Hauholle asennettiin sähköiset lukot.

Avantouintia vuodesta 1998 harrastanut Annele Miettinen uskoo, että luottamus vähitellen lisääntyy, mutta yksin pulahtaessaan hän ottaa aina laiturille kännykän mukaan. Turvallisuus on avantouinnissa tärkeää.

– Pulahtelun pitäisi poistaa stressiä, mutta ovi lisäsi sitä, ainakin aluksi. Uskon, että varmuus vähitellen löytyy ja nyt lukko on toiminut hyvin. Tosin kyllä sähkökatkot huolestuttaa ja mietityttää meitä.

Suomessa on avantoharrastajia jo 700 000. Eri kaupungeilla on omia käytäntöjä uimakoppien ovien kanssa. On tavallisia avaimia, lätkiä ja koodeja sekä jäsenyyden tuomia avoimia aikoja. Myös Hämeenlinnassa voi koodin lisäksi saada käyttöönsä pienen lätkän eli RFID –kulkutagin, mutta siitä pitää maksaa vielä erikseen 25 euroa.

Vesi +2 ja koppi +6 astetta – kylmää

Uuden uimakopin lämpötila vaihteli aluksi Aulangolla 6–10 asteen välillä ja terassin pintaan jäätyi liukas polanne.

Liikuntamestari Toni Nurmi sanoo, että lämpötilaa on nyt säädetty, sillä kopin kuivaamiseksi ajateltu tuuletus oli liian tehokas.

Ulosmenevä putki on tukittu, joten kopin lämpötila on vihdoin noussut jopa yli 20:een asteeseen. Myös liukkauden estävä matto on tulossa.

Aulangon vanha uimakoppi vaihtui tyylikkääseen ulkomuotoon. Nyt miehille ja naisille on täysin omat tilat, joten nimetkin kirjoitetaan eri vihkoihin.

Jari Tiainen on tyytyväinen Hämeenlinnan Aulangon uuteen uimakoppiin, vaikka kylmä on välillä ollut.

– Alimmillaan kopissa mittari on näyttänyt + 6 astetta. Ja se vähän on naurattanut, kun tuossa kopin ulkopuolella on ohje, että jos tulee ongelmaa niin soita, mutta eihän avannossa ole kännykkä mukana, Tiainen nauraa.

Avantouimarit ovat kritisoineet myös vuosimaksun suuruutta 40 euroa. Kertahinta on kolme euroa.

Hämeenlinnan kaupunki päätyi sähkölukkoihin, koska se on ainut tapa rahastaa jokaista avannon käyttäjää. Koodi pitää aina naputella, vaikka joku toinen olisikin jo kopissa. Nettisivustolta löytyy myös ukaasi, että samalla koodilla ei saa mennä kahta henkilöä:

Pin koodilla ja kulkulätkällä on rajattu määrä käyntejä päivässä jonka ne toimivat. Lisäksi järjestelmä ilmoittaa väärinkäytöksien yrityksistä automaattisesti ja kulkuoikeuksia suljetaan mikäli havaitaan väärinkäytöksiä.” Hämeenlinnan kaupungin nettisivut

Osa kävijöistä on kritisoinut, että tunnetusti terveysvaikutteista harrastusta on yhtäkkiä alettu rahastamaan.

Annele Miettinen ei pidä harrastuksensa hintaa suurena, koska saa päiväänsä virtaa ja pysyy terveenä.