Jättipakastin auttaa Riihimäen kaupunginmuseota pääsemään eroon tuholaisistaan

Riihimäellä on käytetty pakastekonttia apuna, kun tuholaisista on haluttu päästä eroon ennen muuttoa uusiin tiloihin.

Riihimäen kaupunginmuseo on kuukauden ajan pakastanut kokoelmiinsa kuuluvaa tavaraa. Syynä ovat tuholaiset.

– Museoiden yleisimmät tuhohyönteisvaarat ovat tekstiilituholaisia ja puun tuholaisia. Esimerkiksi koit tai puun erilaiset tuholaiskuoriaiset voivat olla mahdollisia, kertoo kokoelma-assistentti Jenni Jormalainen.

Kaupunginmuseo muuttaa parhaillaan Riihimäen taidemuseon tiloihin. Sinne ei tuholaisia kaivata, sillä samoissa tiloissa on muun muassa Helene Schjerfbeckin, Albert Edelfeltin ja Akseli Gallen-Kallelan teoksia.

Riihimäelläkin on tuholaisia jäänyt syöttiansoihin.

– Ötökkävauriot tunnistaa sahanpurusta ja lentorei'istä. Siellä on silloin joku ötökkä tai kuoriainen käynyt pureskelemassa, Jormalainen selventää.

-35 asteen lämpötila on tappava

Tuhohyönteiset leviävät helposti tilasta toiseen juuri esineiden kautta. Hyönteiset etsivät syötävää ja paikkaa, johon munia.

Jotta tuhohyönteisistä, niiden toukista ja munista päätäisiin eroon yhdellä pakastuskerralla, pitää lämpötilan laskea 35 pakkasasteeseen.

Avaa kuvien katselu Kokoelma-assistentti Jenni Jormalaisella on kokemusta museoiden muutosta ja esineiden pakkaamisesta pakastusta varten. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Ennen pakastusta jokainen esine käydään läpi ja pakataan huolella.

Pakkaaminen on hidasta, sillä jokainen esine luetteloidaan, valokuvataan ja tietojakin tarkistetaan.

Riihimäen vanhan kaupunginmuseon huoneissa onkin pyöritelty läjäpäin erikokoisia, harmaita, tukevia pahvilaatikoita, joihin esineitä on hellävaraisesti paketoitu.

Kumi ja muovi eivät pakastamisesta pidä

– Laatikoihin tehdään esineille eräänlaisia pesiä, jotta ne pysyvät paikallaan, tai ne kääritään silkkipaperiin, selittää Jormalainen ja näyttää vanhaa puunuijaa.

Pesukurikkaa on käytetty rajan taakse jääneessä Karjalassa aikoinaan pyykinpesussa.

Kaikkea ei kuitenkaan voi pakastaa.

– Monet epäorgaaniset materiaalit, kuten lasi, keramiikka, metallit sekä muovi ja kumi ovat sellaisia, joita ei laiteta pakkaseen.

Avaa kuvien katselu Johtava intendetti Helena Lindstén odottaa jo, milloin kaupunginmuseo pääsee asettumaan uusiin tiloihin taidemuseolle. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Museot suosivat pakastuskäsittelyä, koska siinä voidaan käsitellä isoa määrää esineitä melko edullisesti. Etuna on myös myrkyttömyys.

Vaihtoehtona on laittaa esine joksikin aikaa karanteeniin. Myös typpikaasua on käytetty, mutta nykyisin sen käyttö on kielletty kulttuuriperinnön alalla.

Helmikuussa vanha museorakennus on tyhjä

Riihimäellä lainassa olevaan pakastekonttiin menee tavaraa kerrallaan noin 10 eurolavallista. Tavaraerät on ennen pakastusta huolella kelmutettu, jotta ei syntyisi vesivaurioita.

– Pakastamisessa on riski, että muodostuu kondenssivettä, Jenni Jormalainen huomauttaa. Vesi ei tekisi hyvää esineille ja pakkauksille.

Muovittamisen lisäksi tavarat suojataan pressuilla.

Riihimäellä tavaraerät ovat viivähtäneet jättipakastimessa viikon ajan. Parin viimeisen päivän aikana lämpötilan annetaan taas hitaasti nousta.

Avaa kuvien katselu Tavaraerät kelmutetaan ennen pakastusta, jotta pakkauksiin ei pääsisi muodostumaan kondensiovettä. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Ensi maanantaina urakka on tältä erää ohitse. Silloin otetaan viimeinen erä pakkasesta ulos.

– Helmikuun loppuun mennessä pitäisi olla päärakennus tyhjä, kaupunginmuseon osalta. Piharakennus tyhjennetään myöhemmin, kertoo kaupunginmuseon johtava intendentti Helena Lindstén.

Joulun alla Riihimäen taidemuseon tiloissa aukeaa kaupunginmuseon näyttely, joka esittelee 1800–1900-lukujen vaihteessa suosiossa olleita visiittikortteja.