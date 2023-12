Kaksi venäläisopiskelijaa lähtee Suomesta Venäjälle lähes heti, kun itäraja aukeaa – eivät tiedä pääsevätkö takaisin

Madina Shamsutdinova ja Jekaterina Tominen opiskelevat yliopistossa Lappeenrannassa. He kaipaavat kovasti perheittensä luo Venäjälle.

Lappeenrannassa Lut-yliopistossa opiskelevat Madina Shamsutdinova ja Jekaterina Tominen ovat eläneet pari viikkoa jännityksessä. Molemmat haluaisivat lähteä perheensä luokse Venäjälle viettämään uudenvuoden juhlia.

Pari viikkoa kestänyt itärajan sulku on kuitenkin uhannut kariuttaa suunnitelmat.

Shamsutdinova ja Tominen varasivatkin liput Lappeenrannasta Pietariin kulkevaan linja-autoon heti sen jälkeen, kun ilmoitus itärajan avaamisesta tiistaina tuli.

– Menen ensin Pietariin ja jatkan siitä sitten bussilla kotikaupunkiini Kazaniin, Shamsutdinova kertoo.

Shamsutdinovalla kestää suunnilleen vuorokauden, että hän pääsee perille lapsuudenkotiinsa.

Tominen sai bussilipun ostettua Pietarista Novgorodiin.

Perhe on tärkein

Molemmat kertovat olevansa hyvin iloisia päästessään näkemään perhettään.

Rajan uudelleen sulkeutuminen on riski, jota opiskelijat ovat miettineet. Perheen näkeminen on kuitenkin kummallekin niiin tärkeä asia, että he aikovat ottaa riskin, että Venäjältä ei pääsekään enää rajan yli takaisin Suomeen.

– Rajan sulkeutumisen mahdollisuutta ei voi ottaa pois. Keksin sitten reitin Viron tai Turkin kautta, Tominen kertoo.

Avaa kuvien katselu Molemmat opiskelijat pääsevät lapsuudenkoteihinsa Pietarin kautta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Rajan sulkeutuminen on ollut raskasta. Molemmat halusivat alun perin mennä kotiin aikaisemmin.

– Odotin rajojen avautumista, jotta en ottaisi turhia riskejä. Olen nyt erittäin iloinen, että rajat ovat vihdoin avautuneet. Saan tavata perheeni, Tominen kertoo.

Henkisesti raskasta

Shamsutdinova ja Tominen kokevat molemmat, että rajatilanne vaikuttaa heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Opiskelijoilla on kuitenkin tulevaisuuden haaveet Suomessa.

Shamsutdinova opiskelee konetekniikkaa ja Tominen informaatiotekniikkaa.

– On raskasta olla kaukana perheestäni. Tämä tilanne ei kuitenkaan vaikuta siihen, ettenkö jäisi Suomeen opiskelemaan ja tekemään töitä, Tominen kertoo.

Shamsutdinova on samoilla linjoilla. Hän kertoo myös ymmärtävänsä hyvin, miksi rajat piti sulkea.

Vaalimaan raja-asema Virolahdella avautuu liki kuukauden kiinni olon jälkeen torstaina 14.12.2023.

Korjattu artikkelia 13.12.2023 klo 20:32. Haastateltavan etunimi on Jekaterina, ei Ekaterina, kuten jutussa ensin virheellisesti luki.