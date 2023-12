Vastuuttomille päivämatkoille povattiin loppua, mutta toisin kävi – tuhannet turistit viipyvät Lapissa vain muutamia tunteja

Gemma ja Sean Lynch ostivat päivämatkan Lappiin yllätykseksi Aaron-pojalle. Heidän mukaansa kokemus on kaikkiaan niin jännittävä, että väsymystä ei ehdi tuntea vaikka päivä onkin varsin tiivistahtinen.

Brittien suosima päivän pikapyrähdys Lappiin on niin kestämätön matkailutuote, että sillä ei ole tulevaisuutta. Näin arvioivat matkailun asiantuntijat Ylelle neljä vuotta sitten, mutta vaikuttavat olleen väärässä.

– Ei se nyt tällä hetkellä siltä näytä, toteaa Enontekiön lentokentän päällikkö Marko Halla.

Brittiläinen Transun lennättää tälläkin viikolla joka päivä täyden koneellisen lapsiperheitä käymään Enontekiöllä. Kuudessa tunnissa kokeillaan moottorikelkkailua, pulkkamäkeä, tavataan huskykoiria ja tietysti joulupukki. Päivämatkalaisia tuovat myös muut yhtiöt, kuten brittiläinen Canterbury Travels.

– Yhdestä kolmeen konetta tulee jos ei aivan joka päivä, niin monta kertaa viikossa kuitenkin, Halla kertoo joulukuusta Enontekiön kentällä.

Maailman suurimpiin matkanjärjestäjiin kuuluva TUI on sekin päivämatkojen veteraani. Vuonna 2018 TUI toi Lappiin 5000 päivämatkalaista pääosin Britanniasta ja Irlannista, ja tänä joulusesonkina luku on aivan sama. Päivämatkat on käytännössä loppuunmyyty.

Korona yllätti matkailututkijan

Tällaista tilannetta ei matkailututkija Maria Hakkarainen nähnyt tulevaksi. Neljä vuotta sitten hän arvioi, että kiinnostus päivämatkoihin hiipuu jo siksikin, että ”konsepti on vastuuton”. Ryhmämatkat ylipäätään vaikuttivat menneisyyden matkailulta.

– Ympäristötietoisuus voimistui ja lentohäpeä oli paljon isompi ilmiö siihen aikaan. Myös ryhmämatkojen aikakauden ajateltiin ylipäätään olevan ohi, mutta korona palautti turvallisina pidettyjen ryhmämatkojen suosion, Hakkarainen avaa syitä.

Loppuunvaratuissa päivämatkoissa näkyy myös paljon puhuttu patoutunut matkailukysyntä.

– Korona osoitti, että omat eettiset arvot voivat jäädä toiseksi sen rinnalla, että halutaan päästä irti omasta arjesta.

Niin kova oli hinku kotoa pois, että lyhyille piipahduksille oli tulijoita pandemiankin aikaan, vaikka kallisarvoista aikaa tärvääntyi lentokenttien terveystarkastuksiin.

Ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia ei ole kuitenkaan unohdettu, vaan Hakkarainen uskoo sen vaikuttavan matkailuun vielä monin tavoin. Päivämatkojen kohtaloa hän ei kuitenkaan enää halua ennustaa.

Avaa kuvien katselu Matkailututkija Maria Hakkarainen uskoo, että ymmärrys ilmastonmuutoksen seurauksista vielä muuttaa matkailua, vaikka tällä hetkellä halu nähdä uutta ajaa yli ilmastohuolen. Kuva: Annu Passoja / Yle

Matkajätti TUI:sta kerrotaan, että päivämatkat pysyvät valikoimassa. Mitä ilmastovaikutuksiin tulee, TUI kertoo vähentävänsä lentojensa ilmastopäästöjä neljänneksellä tällä vuosikymmenellä lisäämällä uusiutuvan polttoaineen osuutta ja uusimalla lentokoneita.

Sen sijaan Transun ja Canterbury Travels eivät vastanneet Ylen lähettämiin kysymyksiin päivämatkojen tulevaisuudesta. Ainakin ensi joulukuulle päivämatkoja myydään jo 700–900 punnan hintaan.

Päivämatkalaisia nyt myös Puolasta

Rovaniemen lentoasemalta päivämatkalaiset ovat kuitenkin hävinneet. Lentoaseman joulukuisesta väenpaljoudesta heidän osuutensa on hyvin pieni.

– Päivämatkalentoja tulee viikossa enintään muutamia. Tähän mennessä tämän joulusesongin päivämatkalennot ovat saapuneet Puolasta, kertoo Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi.

Lisäksi Britanniasta on tullut kaksi hyväntekeväisyyslentoa.

Ero on suuri neljän vuoden takaiseen. Silloin Rovaniemen kentälle laskeutui joulukuisena lauantaina neljä TUI:n päivämatkalentoa puolessa tunnissa. Nyt TUI vie päivämatkalaiset Kittilään.

Kyse ei ole siitä, etteikö tulijoita Rovaniemellekin olisi, sanoo Lapin Safarien toimitusjohtaja Rami Korhonen. Päivämatkalaisten palvelu on kuitenkin minuutintarkkaa toimintaa niin lentokentällä kuin ohjelmapalveluyrityksissä. Niiden kapasiteetti alkaa Korhosen arvion mukaan tulla vastaan, kun pidempään viipyvien matkailijoiden määrä on niin paljon kasvanut.

Päivämatkalaisille lentokentän nimellä tai sijainnilla ei ole merkitystä eikä sitä mainoksista helposti löydäkään. Lapsiperheille rakennetun sadunhohtoisen paketin kohde on talven ihmemaa, joulupukin kotimaa tai sitten vain Lappi.

– Tunnelma on niin taianomainen ja jännittävä, että ei tässä tunne edes väsymystä, kertovat irlantilaiset Gemma ja Sean Lynch.

Lynchien Aaron-poika sai tietää yllätysmatkasta samana aamuna. Lento kohti Kittilää lähti aamuseitsemältä.

Iltapäiväkolmeen mennessä on koettu huskyajelu ja tavattu joulupukki, jäljellä on vielä ainakin poroajelu, lumisota ja moottorikelkkailu. Sean Lynchin mukaan myös jääbaarissa poiketaan ennen kuin paluulento Irlantiin lähtee.