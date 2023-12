Mummo keksi nuorille liikeidean – kynttilä syttyy haudalle pientä maksua vastaan

Kynttilöiden vieminen hautausmaalle jouluaattona on monelle rakas perinne. Kaukana asuvat kiittelevät, kun voivat tilata haudalle kynttilän omasta puolestaan sytytettäväksi.

– Mummo kertoi, kuinka hänellä on paljon ystäviä, jotka haluaisivat hoitaa sukulaistensa hautoja. Mutta ystävien oma kunto ei enää siihen riitä. Siitä tuli ajatus, että mehän voisimme auttaa, koska onhan hoitamaton hauta aina vähän surullinen näky, kertoo Juho Kääriäinen.

Tähän tarpeeseen syntyi keväällä kotkalaisten, 13- ja 15-vuotiaiden sisarusten Pihla ja Juho Kääriäisen yritys Puutarhatontut. Heidän haudanhoitopalveluita tarjoavan yrityksen kautta kynttilän voi tilata läheisen haudalle, jos ei itse vaikkapa pitkän matkan takia haudan äärelle pääse.

Pihla ja Juho Kääriäinen etsivät oikean haudan lumihangen keskeltä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Henkilökohtaiselta tuntuva palvelu saa asiakkailta kiitosta.

– Tuntuu kuin olisi itse käynyt kynttilän sytyttämässä, sanoo nykyisin Espoossa asuva Päivi Hallamaa.

Kotkasta kotoisin oleva Hallamaa on tähän saakka itse hoitanut vanhempiensa hautoja, mutta turvautui tänä vuonna Puutarhatonttujen apuun. Hän on kertonut palvelusta tuttaville, joilla on läheisten hautoja ympäri Suomea.

– Moni on sanonut minulle, että voi kun olisi heidänkin kotipaikkakunnallaan tällainen, kertoo Hallamaa.

Käynnin jälkeen Puutarhatontut toimittavat kuvan haudalta tilaajan puhelimeen tai sähköpostiin. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Keväällä Puutarhatonttujen kautta haudalle järjestyvät kukkaistutukset ja kesäisin harvakäyntistä kasteluhoitoa. Syksyllä he puolestaan kunnostavat haudat talvikauteen laittamalla kanervat ja havut haudoille.

Sisarusten hoidossa on ollut noin 60 hautaa. Pyhäinpäivänä ja jouluna Pihla ja Juho Kääriäinen käyvät sytyttämässä muutamien asiakkaiden läheisten haudoille kynttilät. Ensimmäisenä jouluna tilauksia on tullut kymmenkunta.

– Vähäinen määrä johtuu todennäköisesti siitä, että monet haluavat jouluna itse käydä tuomassa kynttilän, jos vain suinkin pystyvät, sanoo Pihla Kääriäinen.

Kynttilälähettejä pitkin Suomea

Vastaavaa palvelua on paikoittain saatavilla eripuolilla Suomea. Esimerkiksi useat kukkakaupat vievät kynttilöitä jouluksi haudoille. Yksittäiset tilausmäärät ovat kuitenkin pieniä.

Suomessa on myös yksinomaan kynttilöiden toimittamiseen erikoistunut yritys, joka toimii suuremmissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella.

Puutarhatontut toimittavat kynttilän 10 euron hintaan. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Myös jotkut seurakunnat ovat sytyttäneet haudoille kynttilöitä osana haudanhoitosopimuksia. Näin on ollut esimerkiksi Porissa, joka on nyt kuitenkin päättänyt luopua talvihoidosta.