Joel Bonsdorff, 24, sai harvinaisen luvan sovittaa tutun joululaulun: ”Ukraina oli paljon mielessä kun sitä sovitusta mietin”

Laulaja, näyttelijä ja ääninäyttelijä Joel Bonsdorff on vasta 24-vuotias, mutta on ehtinyt tehdä urallaan hämmästyttävän paljon.

– Kaikenlaista on tullut tehtyä. Laulaminen on ollut aina kaikista taiteenlajeista se oma pääjuttu, Bonsdorff kertoo.

Cantores Minores -kuorossa laulu-uransa jo lapsena aloittanut tenori laulaa muun muassa lauluyhtyeissä inTones ja Flok, joista molemmat on palkittu Tampereen Sävel -yhtyelaulukilpailussa. Klassisen laulun opintoja Sibelius-Akatemiassa on takana nyt kaksi vuotta.

Sekä klassista että kevyttä musiikkia esittävälle laulajalle on riittänyt työtä kuoro-, ooppera- ja musikaalituotannoissa. Näyttelijänä ja ääninäyttelijänä hän on esiintynyt niin elokuvissa, sarjoissa kuin teatterissakin.

Nuorempana Bonsdorffin on saattanut nähdä esimerkiksi Uusi päivä -sarjan Lenni Morrisina, ja hänen tuorein ääniroolinsa on Vonkka-elokuvan päähenkilön, Timothée Chalamet’n esittämän Villi Vonkkan suomenkielisenä äänenä.

Avaa kuvien katselu Joel Bonsdorff Ylen musiikkivideon kuvauksissa. Kuva: Teemu Kokkonen / Yle

InTones -yhtyeen kanssa hän on mukana Ylen uudella musiikkivideolla, jossa soi En etsi valtaa loistoa uutena sovituksena. Tuttua joululaulua ei juurikaan ole sovitettu uudelleen, ja juuri Joel Bonsdorff sai tarttua haastavaan sovitustyöhön.

– Oli erikoista lähteä sovittamaan tämmöistä ikiklassikkoa. Vähän jopa pelotti, että ihmiset suuttuu, Bonsdorff myöntää.

Sanoma maailmanrauhasta inspiroi

En etsi valtaa loistoa on Jean Sibeliuksen säveltämä joululaulu, johon sanat on kirjoittanut Zacharias Topelius. Sibeliuksen perikunta antoi luvan tehdä laulusta uuden sovituksen, ja tämä tehtävä annettiin Joel Bonsdorffille.

Kuorotaustansa ansiosta Bonsdorff tunsi satoja kertoja laulamansa kappaleen läpikotaisin jo ennestään. Hän halusi alusta pitäen rikkoa kappaleen tutun harmonian ja tuoda siihen uusia tuulia.

Puolisen vuotta kestäneen sovitusprosessin aikana ideoita palloteltiin musiikkivideon Yle-työryhmän ja yhtyekavereiden kanssa. Työryhmältä tuli myös paljon toiveita, kappaleeseen haluttiin muun muassa vain vähän sanoja.

– Toivottiin selvästi sellaista repäisevää juttua, missä kunnolla ja selkeästi rikotaan niitä vanhoja kaavoja siinä biisissä, rytmisiä, yllättäviä ja vaarallisiakin tilanteita, Bonsdorff kuvailee.

Avaa kuvien katselu Lauluyhtye inTones, alhaalta myötäpäivään Liina Krell, Riikka Riikonen, Lotta Mäki-Luopa, Matti Korhonen ja Joel Bonsdorff. Kuva: Teemu Kokkonen / Yle

Toiveiden yhteensovittaminen oli haastavaa, ja alkuun pääsemisessä meni hetki. Kun ensimmäinen versio oli valmis ja kappaletta pääsi laulamaan yhtyekavereiden kanssa, oli jatkaminen jo helpompaa.

Sovitukseen syntyi oma tarinansa, jossa kuvataan musiikin kielellä matkaa joulukirkossa istuvan ihmisen pään sisällä.

Kirkossa soi En etsi valtaa loistoa, ja kappaletta jo miljoona kertaa turtumiseen asti kuunnellut ihminen alkaakin ensimmäistä kertaa puntaroida laulun sanoja ja sanomaa: mitä tarkoittaa maailmanrauha, ja onko sitä saavutettu? Miltä tuntuisi, jos se saavutettaisiin?

Hetken verran kylvetään ilossa, mutta sitten palataan todellisuuteen. Lopuksi löydetään rauha: maailmaa ei tarvitse pelastaa juuri nyt. Jotain voi silti aina tehdä.

Avaa kuvien katselu Jouluista tunnelmaa studiokuvauksissa. Kuva: Teemu Kokkonen / Yle

Maailmanrauha teemana tuntuu tässä ajassa erityisen puhuttelevalta.

– Ukraina oli paljon mielessä kun sitä sovitusta mietin. Ei ollut vaikeaa kehitellä sitä kelaa, monet asiat oli sellaisella abstraktilla tasolla valmiina omassa päässä, Bonsdorff pohtii.

Näyttelemisen ja laulun tasapainoa

InTones on Joel Bonsdorffille hyvän fiiliksen projekti, jonka kanssa on voinut toteuttaa itselle tärkeitä ja mieluisia juttuja. Yhtye on kasvanut rinta rinnan yhdessä, ja laulajien välisen hyvän yhteishengen voi aistia myös musiikkivideolla laulajien bailaamista ja aitoja hymyjä katsellessa.

– Kuvauksissa oli ihan sikahauskaa! Bonsdorff innostuu.

Avaa kuvien katselu InTones bailaa kuvauksissa. Vasemmalta lukien Matti Korhonen, Liina Krell, Joel Bonsdorff, Riikka Riikonen ja Lotta Mäki-Luopa. Kuva: Teemu Kokkonen / Yle

Yhtyeessä laulavat Joel Bonsdorffin lisäksi sopraano Riikka Riikonen, mezzosopraano Lotta Mäki-Luopa, altto Liina Krell sekä basso Matti Korhonen. Tenori Bonsdorff tuli Korhosen vuonna 2017 perustamaan yhtyeeseen vuonna 2018, alunperin tuuraajaksi ja pian jo vakijäseneksi.

Ylen joululaulumusiikkivideolle inTones päätyi sattumalta. Tuottaja Katri Henriksson pohti, mistä tämän vuoden jouluvideolle löytyisi ”uusi Rajaton”. Lopulta seikkailu somessa erilaisia joululauluvideoita kuunnellen johdatti inTonesin luo.

Avaa kuvien katselu InTones riehakkaissa tunnelmissa. Kuva: Teemu Kokkonen / Yle

– Katri ihan itsenäisesti kalasti meidät jostain. Se oli aika hauska ja ihan yllättävä juttu, me oltiin ihan pähkinöinä siitä, Bonsdorff muistelee.

Tällä hetkellä Joel Bonsdorff pitää opinnoistaan taukoa, ja elämässä on hänen omien sanojensa mukaan menossa filosofinen vuosi.

– On ollut tosi iso kontrasti siihen hektiseen elämäntyyliin mikä mulla oli ennen. En tänä vuonna tosiaan opiskele missään, ja se on tuntunut tosi hyvältä. Mietiskelen elämääni.

Pitkään laulamiseen keskittynyt Bonsdorff kertoo nyt inspiroituvansa erityisesti ääninäyttelemisestä, jossa pystyy puhaltamaan elämää kuvassa näkyvään hahmoon.

– Siinä pääsee leikkimään olevansa joku muu ja pystyy kuvan rajoissa käyttämään mielikuvitustaan. Se on sellaista kivaa rajoitettua vapautta.

Avaa kuvien katselu Joel Bonsdorff jouluvideon kuvauksissa. Kuva: Teemu Kokkonen / Yle

Nuorempana Bonsdorff kertoo kokeneensa ristiriitaisena monet identiteetit näyttelijänä, laulajana ja muusikkona. Vuosi vuodelta taiteenalat kuitenkin tuntuvat olevan lähempänä toisiaan. Niissä kaikissa yritetään välittää tarina ja koskettaa ihmisiä tunnetasolla. Se taas toimii sitä paremmin, mitä avoimempi ja rehellisempi pystyy olemaan.

– Samalla asenteella niitä kaikkia lopulta teen. Mielelläni ja tunteella pyrin tekemään, vaikka se onkin joskus vähän pelottavaa.

Kohti joulua ja rentoutumista

Ennen joulua Joel Bonsdorff valmistautuu vielä inTonesin joulukonserttiin Taidekoti Kirpilässä. Konsertissa yhtye esittää uuden En etsi valtaa loistoa -sovituksen ensimmäistä kertaa livenä yleisölle.

Avaa kuvien katselu InTones jouluisen paperikuusimetsän keskellä. Kuva: Teemu Kokkonen / Yle

Sitten koittaa vihdoin joulu, rentoutumisen hetki ja tervetullut juhla keskelle talvea. Kuten monelle muulle, ovat syksyn ja talven pimeys ja loska Bonsdorffille kovaa aikaa.

– Tykkään joulusta kyllä. Liitän siihen kodin ja lämmön, turvallisuuden, kynttilät ja rauhan.

Täytyy tietenkin myös kysyä, mikä on Joel Bonsdorffin oma suosikkijoululaulu.

– Sylvian joululaulu on tosi kiva ja kaunis, hän vastaa hetken harkittuaan.

– Se on koskettanut monesti joulukirkossa.

